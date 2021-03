Once Upon a Time in Hollywood -romaani perustuu samannimiseen elokuvaan vuodelta 2019.

Quentin Tarantino Once upon a time...in Hollywood -elokuvan ensi-illassa Berliinissä elokuussa 2019.­

Elokuvaohjaaja Quentin Tarantino julkaisee kesäkuussa esikoisromaaninsa Once Upon a Time in Hollywood. Teos perustuu Tarantinon samannimiseen elokuvaeepokseen vuodelta 2019. Se voitti kaksi Oscar-palkintoa ja oli sekä katsoja- että arvostelumenestys.

Romaani syventää elokuvan kahden päähenkilön, tv-näyttelijä Rick Daltonin ja hänen sijaisnäyttelijänsä Cliff Boothin taustoja ja elokuvan juonta, kertoo Like Kustannus tiedotteessaan. Samalla Like kertoo, että kirja julkaistaan kesäkuun 29. päivä myös suomeksi sen kustantamana.

”Olen kasvanut lukemalla elokuvista tehtyjä romaaneja ja ne ovat edelleen suuri intohimoni. – – Olen innoissani siitä, että voin syventää hahmojani ja heidän maailmaansa myös kirjallisessa muodossa ja toivon, että onnistun tässä pyrkimyksessäni”, Tarantino sanoo lausunnossaan Liken tiedotteessa.

Viime vuoden marraskuussa paljastui, että Tarantino on solminut kahden kirjan kustannussopimuksen Harper Collins-kustantamon kanssa. Once Upon a Time in Hollywood on julkaistavista kirjoista ensimmäinen. Toinen tuleva kirja on Cinema Speculation, kokoelma esseitä, arvioita ja muita Tarantinon henkilökohtaisia kirjoituksia erityisesti 1970-luvun elokuvista.