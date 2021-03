Luottamus tieteeseen on nousussa, vaikka tutkimukseen investoiminen on laskussa, sanoo viestinnän professori Esa Väliverronen.

Vaikka ilma on sakeanaan vaihtoehtoisia faktoja, viestinnän professori Esa Väliverronen on optimistinen.

Hän on ollut mukana tekemässä tiedebarometrejä, jotka osoittavat, että Suomessa tiedettä arvostetaan, vaikka toisaalla tutkimusta kyseenalaistetaan ja tutkijoiden asiantuntemus sivuutetaan.

”Luottamus tieteeseen on meillä vahva, se näkyy myös koronakriisissä. Rokotteiden hyvin nopea kehittäminen on varmasti osaltaan lisännyt tieteen arvostusta. Kun ihmisten koulutustaso nousee, myös tieteen arvostus nousee.”

Tieteen vapautta kuitenkin haastetaan monelta suunnalta.

Huolestuttavia piirteitä ovat laskevat tutkimus- ja kehittämispanostukset, tieteen välineellistäminen ja tutkijoihin kohdistuvan vihapuheen, häirinnän ja uhkailun lisääntyminen.

Se sai Väliverrosen kirjoittamaan kirjan tieteen vapaudesta yhdessä Kai Ekholmin kanssa.

”Vihapostin ja uhkailun tarkoituksena on vaientaa tutkijoita ja saada heitä jopa vaihtamaan tutkimusaihettaan. Tämä koskee etenkin vahvasti tunteita herättäviä tutkimusaiheita, kuten maahanmuuttoa, monikulttuurisuutta, sekä ympäristö- ja usein myös terveysaiheita.”

Varsinkin ympäristötutkimusta on Väliverrosen mukaan vähätelty ja pyritty vaientamaan myös kansainvälisesti, muun muassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Väliverronen ei silti puhuisi totuuden jälkeisestä ajasta.

”Kyse on pikemminkin luottamuspulasta. Donald Trumpin tai Viktor Orbánin edustama autoritaarinen populismi viestii, että tiede on liberaalin eliitin projekti tai juoni. Kriitikotkaan eivät silti kaikkea tiedettä vierasta, se on pikemminkin valikoivaa suhtautumista tieteeseen.”

”Totuuden jälkeisyys” on Väliverrosen mukaan oire, ei syy. Hän muistuttaa, että tieteeseen ja asiantuntijoihin kohdistuvan epäluottamuksen taustalla on monenlaista turhautumista, joiden syitä pitäisi yrittää ymmärtää.

Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus -teos käsittelee tieteen vapauden lisäksi muun muassa tutkimuslaitosten riippumattomuutta rapauttavaa poliittista ja taloudellista ohjailua.

Tieteen välineellistäminen onkin toinen merkittävä Väliverrosta huolestuttava kehitys. Tieteeltä odotetaan kärkkäästi taloudellisia hyötyjä, innovaatioita ja ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

”Tieteellä onkin tärkeä rooli näissä, mutta jos tutkimus välineellistetään, niin se ei välttämättä tuota toivottavia ratkaisuja. Pitkä perustutkimus johtaa yleensä paremmin yhteiskunnallisiin hyötyihin.”

Suomen tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakama Vuoden tiedekirja -palkinto on 25 000 euron suuruinen. Voittajan valitsivat dosentti Oula Silvennoinen, dosentti Tommi Tenkanen ja professori Soile Veijola.

Palkinnon valintaperusteissa kiitetään Väliverrosen ja Ekholmin teosta yleistajuisuudesta.

”Ajattelemme, että se ei ole pelkästään tiedekirja, vaan suurelle yleisölle suunnattu tietokirja. Tiede on kuitenkin hyvin merkittävä osa yhteiskuntaa ja kulttuuria”, Väliverronen sanoo.