Vuoden 2021 Oscar-palkintojen ehdokkaat julkistettiin maanantaina. Eniten ehdokkuuksia keräsi Mank, yhteensä kymmenen.

Citizen Kane -elokuvan käsikirjoittamisesta kertova Mank on ehdolla muun muassa parhaaksi elokuvaksi. Lisäksi sen ohjaaja David Fincher on ehdolla parhaaksi ohjaajaksi. Jo ennakkoon arveltiin, että Hollywoodista kertova tarina miellyttää kovasti Oscar-raatia.

Mank on suoratoistopalvelu Netflixin tuottama elokuva, ja mustavalkoinen, niin kuin vuonna 2019 useita palkintoja kerännyt Netflixin tuottama Roma.

Mankin jälkeen kuusi muuta elokuvaa keräsi kukin kuusi ehdokkuutta: The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal ja The Trial of the Chicago 7.

Golden Globeissa menestyneen Nomadlandin ohjaaja Chloé Zhao on ainoa nainen ehdolla parhaaksi ohjaajaksi. Tähän mennessä vain yksi nainen, Kathryn Bigelow, on voittanut parhaan ohjaajan Oscar-palkinnon.

Tanskalainen Thomas Vinterberg on ehdolla parhaaksi ohjaajaksi elokuvasta Yhdet vielä. Sama elokuva on myös ehdolla parhaaksi vieraskieliseksi elokuvaksi.

Voittajat selviävät palkintogaalassa 25. huhtikuuta.

Tärkeimpien kategorioiden ehdokkaat ovat listattuna tässä.

Paras elokuva:

The Father

Judas and the Black Messiah

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mank

Paras ohjaaja:

Chloé Zhao elokuvasta Nomadland

David Fincher elokuvasta Mank

Lee Isaac Chung elokuvasta Minari

Emerald Fennell elokuvasta Promising Young Woman

Thomas Vinterberg elokuvasta Yhdet vielä

Paras naispääosa:

Viola Davis elokuvassa Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day elokuvassa The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby elokuvassa Pieces of a Woman

Frances McDormand elokuvassa Nomadland

Carey Mulligan elokuvassa Promising Young Woman

Paras miespääosa:

Riz Ahmed elokuvassa Sound of Metal

Chadwick Boseman elokuvassa Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins elokuvassa The Father

Gary Oldman elokuvassa Mank

Steven Yeun elokuvassa Minari

Paras naissivuosa:

Maria Bakalova elokuvassa Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close elokuvassa Hillbilly Elegy

Olivia Colman elokuvassa The Father

Amanda Seyfried elokuvassa Mank

Yuh-Jung Youn elokuvassa Minari

Paras miessivuosa:

Sacha Baron Cohen elokuvassa The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya elokuvassa Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr. elokuvassa One Night in Miami

Paul Raci elokuvassa Sound of Metal

LaKeith Stanfield elokuvassa Judas and the Black Messiah

Paras vieraskielinen elokuva:

Yhdet vielä (Tanska)

Colectiv (Romania)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Better Days (Hongkong)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Paras alkuperäiskäsikirjoitus:

Will Berson ja Shaka King, tarinan kirjoittaneet lisäksi Kenny Lucas ja Keith Lucas elokuvasta Judas and the Black Messiah

Lee Isaac Chung elokuvasta Minari

Emerald Fennell elokuvasta Promising Young Woman

Darius Marder ja Abraham Marder, tarinan kirjoittaneet Darius Marder ja Derek Cianfrance elokuvasta Sound of Metal

Aaron Sorkin elokuvasta The Trial of the Chicago 7

Paras kuvaus:

Sean Bobbitt elokuvasta Judas and the Black Messiah

Erik Messerschmidt elokuvasta Mank

Dariusz Wolski elokuvasta News of the World

Joshua James Richards elokuvasta Nomadland

Phedon Papamichael elokuvasta The Trial of the Chicago 7