”Kaikki hommat on tehtävä niin hyvin kuin osaa”, Juhani Lindholm sanoo motokseen yli sadan käännöstyön jälkeen.

”Lamaannuttavaa kauhua en tunne, haasteet enemmänkin innostavat minua”, suomentaja Juhani Lindholm vastaa kysymykseen kääntämisen vaikeudesta.

”Kun olen selviytynyt jostakin vaativan monikerroksisesta suomennoksesta, niin seuraavassa työssä haluan mieluummin nostaa rimaa, että selviäisinköhän vielä tuosta.”

Haasteita, ja kovia sellaisia, on tosiaan ollut. Lindholm laskeskelee, että on suomentanut satakunta teosta, niin kauno- kuin tietokirjoja, enimmäkseen englannista ja joitakin tärkeitä myös ruotsista. Hänen tunnusmerkkinään on paitsi nopea työtapa myös tasokas käännösjälki. Suomentajan palkintokaappi on täynnä.

Ennen kirjallista uraa oli kuitenkin nuoruus. Herttoniemeläispoika vietti kesät Kivinokassa perheen mökillä ja hyvin merellisissä maisemissa.

”Jotenkin se meri oli aina läsnä. Isäni oli sodassa palvellut radistina laivastossa, ja perheemme retkeili usein moottoripaatilla pitkin Helsingin saaristoa – emme silti Söderskäriä kauempana.”

Suuntaa antoi se, että 13-vuo­tiaana Lindholm sai kirjoitus­koneen. ”Viihdyin itsekseni, luin paljon ja aloin kirjoittaa monenlaista: erämaa- ja luontotarinoita, sarjakuvia, romaanin ensilukuja, kielellä leikitteleviä runoja…”

Teini-iän jykevin merkkipaalu oli kesä 1967, Summer of Love.

”Hippiliike ja rakkauden aate, ekologisen tietoisuuden viriäminen, folkmusiikki, kaikki tuo jysähti ihmeellisellä voimalla. Myös Freud oli tärkeä radikaali lähde”, Lindholm kertoo innostuneesti.

”Ja tietysti tuli Vietnam, USA:n sotilaallis-moraalinen fiasko, osana kolonialismin romahdusta.”

Lindholm oli suvun ensimmäistä ylioppilaspolvea. Kirjallisuustieteen ja estetiikan opinnot vastasivat nuorukaisen kiinnostuksia. ”Osallistua maailman tapahtumaan kirjoittamalla”, hän kiteyttää motiivinsa.

Lindholm tempautui mukaan opiskelija-aktivismiin, johti kohta ainejärjestöä ja päätoimitti Hämäläis-Osakunnan kulttuurilehteä, Hälläpyörää. 1970-luku oli hänen vasemmistolaisin vuosikymmenensä. ”Radikalismin sekaan vaan pitkä tukka putkella”, Lindholm muistelee.

”Oleellisin fiilis oli, että mitään ei tapahdu itsestään. Oli toimittava senhetkisen, jos epätäydellisenkin, tiedon varassa ilman lopullisen oikeassa olon varmuutta. Sillä jos käännän selkäni, joku muu hoitaa jutut plakkariinsa.”

”Syvempänä virtana kulki kunnioitus koko humanismin histo­riaa kohtaan.”

Lindholm oli ja on ikuinen opiskelija – myöhemmin vasta lanseerattiin elinikäisen oppimisen käsite.

Suomentajaksi hän liukui legendaarisen Erkki Haglundin ja tämän Otava-kontaktien ansiosta. ”Työ tuntui heti luontevalta ja miellyttävältä, ja löysin oman alueeni ja alani. Yhden dekkarin jälkeen painuin korkeakirjallisuuden kimppuun.”

Lindholm on suomentanut klassikoita, kuten Shakespearea, Daniel Defoen Robinson Crusoen ja J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat, ja uudemmista huipuista esimerkiksi Jeffrey Eugenidesin ja Thomas Pynchonin romaaneja. Ykkössuosikiltaan Ian McEwanilta hän on kääntänyt jo kymmenen kirjaa.

”Yleensä kustantaja etsii tekijän käännöstyölle, mutta Vän­rikki Stoolin kauppasin itse ­WSOY:lle.”

Suomentajien asema työmarkkinoilla on miltei yhtä heikko kuin urani alussa, Lindholm huomauttaa. Ja samaan aikaan alalle on tunkenut taksoja polkevia nyrkkipajoja. Onneksi sentään kääntäjien apuraha- ja lainauskorvausjärjestelmät ovat kohentuneet.

Vuosikymmenien saatossa itse kirjallisuus ei ole horjunut sijoiltaan. ”Ytimessä ei muutu mikään – niin kauan kuin kirjallisen ilmaisun halu ja palo pysyy kirjailijoiden motiivina –, vaikka asiat muuttuvatkin”, Juhani Lindholm arvioi.

Pysyykö sitten kääntämisen lumo samankaltaisena?

”Kyllä. Koen sen aina, kun yhtäkkiä huomaan, että jokin mikä näyttää äärimmäisen monimutkaiselta, onkin sanottavissa yksinkertaisella ja luontevalla suomella.”