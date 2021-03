Vohvis ja Mochi on varsin keskinkertainen lastensarja. Suomeksi dubattu Michelle Obama aiheuttaa aikuiselle torjuntareaktion, alkuperäiskielellä meno on luontevaa.

Sarjan tuottajalla Michelle Obamalla on vastanäyttelijöinään nukkehahmot Kimi (vas.), Mochi ja Vohvis.­

Yhdysvaltain entisen presidenttiparin Barack ja Michelle Obaman Netflix-tuotantoihin lukeutuva Vohvis ja Mochi on uusi kymmenosainen lasten ruokasarja. Michelle näyttelee valintamyymälän johtajaa rouva Obamaa.

Keskushenkilöt Vohvis ja Mochi tutustuvat jakso kerrallaan eri ruoka-aineisiin ja niiden valmistustapoihin. Avausosan aiheena on tomaatti, toisen suola, kolmannen peruna ja niin edelleen.

Mikään sympaattisuuden riemuvoitto sarja ei ole, nukkehenkilöidensä puolesta tai muutenkaan, mutta ei sitä huonoksikaan voi haukkua. Kansainväliseen otteeseen kuuluu, että värikkäisiin perunalajikkeisiin tutustutaan Perussa ja säilömiseen kimchi-hapankaalin kotimaassa Etelä-Koreassa.

Viitosjakson aiheena on riisi, jonka kohdalla puheisiin nostetaan reippaasti myös orjuus, kun ruokahistorioitsija Michael Twitty kertoo sierraleonelaisista juuristaan. Samassa jaksossa selviää sekin, mikä on mochi: sitkeäksi nuijitusta kypsästä riisistä tehty japanilainen kakku. Yhdysvalloissa siitä on kehitetty jäätelöllä täytetty versio.

Suomenkielinen dubbaus on perustasoa, mutta aikuiselle katsojalle härmäläisittäin artikuloiva Michelle Obama aiheuttaa kyllä torjuntareaktion. Kun kielen vaihtaa englantiin, Obaman ilmeetkin osoittautuvat aivan luonteviksi.

