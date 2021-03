Gallen-Kallelan teos on ollut saman perheen hallussa 1910-luvulta lähtien

Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) öljyväriteos on myyty Buwowskin huutokaupassa 252 342 euron loppuhintaan.

Teos ei ollut Akseli Gallen-Kallelan museorekisterissä ennen myyntiin tuloa, eli kyseessä on aikaisemmin yleisölle tuntematon teos. Se on ollut saman perheen hallussa 1910-luvulta lähtien, jolloin oululainen kauppaneuvos Karl August Snellman osti sen.

Klassisen taiteen asiantuntija Johan Wulff arvioi, että huutokaupan tulos on osoitus siitä, että asiakkaat ovat valmiita ostamaan yhä kalliimpia teoksia myös verkkohuutokaupassa perinteisen vasarahuutokaupan lisäksi.

”Lopullinen hinta kohteelle heijastaa selvästi havaittavaa kasvavaa kysyntää Akseli Gallen-Kallelan taidetta kohtaan”, Wulff sanoi huutokauppatalo Bukowskin tiedotteessa.

Gallen-Kallela oli 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen sijoittuneen suomalaisen taiteen kultakauden tärkeimpiä kuvataiteilijoita ja suomalaiskansallisen tyylin kehittäjä. Maalauksissa Gallen-Kallela kuvasi usein luontoa ja suomalaista kansanluonnetta.

Suurelle yleisölle Gallen-Kallela tuli tunnetuksi erityisesti kansallisten merkkiteosten, Kalevalan ja Seitsemän veljeksen, kuvittajana.

Nyt myydyssä maalauksessa on liekehtiviä värejä, joka toistuvat Gallen-Kallelan töissä tyypillisenä elementtinä.

”Jotkin maalauksen piirteet tuovat mieleen näkymän ateljeehuvila Tarvaspään tornista, mutta pitkänomainen maisema, rauhaisuus ja etualalla näkyvät kaksi soutajaa viittaavat siihen, että taiteilija halusi kuvittaa mielensä ihannemaiseman”, Wulff kuvailee tiedotteessa.

Maalaus on signeerattu, ja siinä on taiteilijan tekemä "LEIPÄK" -kaiverrus, joka esiintyy ainakin yhdessä toisessa Gallen-Kallelan teoksessa. Kaiverruksen merkitys on epävarma.

Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema ja rakentama Tarvaspään ateljeelinna toimii nykyään Gallen-Kallelan museona.

Korjattu 16.3. klo 11:30: Taulu on ollut Snellmanin perheen hallussa 1910-luvulta, ei vuodesta 1910 alkaen.