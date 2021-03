Australialaislähtöisen pianisti-säveltäjän Percy Graingerin monityylinen tuotanto käsittää yli 500 nimikettä.

Klassinen / albumi

The Complete Grainger Edition. Chandos. 21 levyä. ★★★★★

Pianistit ja pianon­ystävät tuntenevat ilmiön Percy Grainger (1882–1961). Hän konsertoi Suomessa 11.11.1913, ja arvostelut olivat vähintäänkin kiittäviä.

Helsingin kaupunginorkesteri esitti Graingerin musiikkia kahdeksan kertaa 1929–1961. Sittemmin on kaiketi vallinnut puolen vuosisadan hiljaisuus. Miksi näin ja pitäisikö olla toisin?

Totta ihmeessä, sillä Graingeriin törmääminen merkitsee paatuneellekin musiikki-ihmiselle samaa kuin löytäisi uuden mantereen. Percy Grainger on 1900-luvun alkupuoliskon originaaleimpia säveltäjiä. Hänen valtava, inspiroiva ja monityylinen tuotantonsa käsittää 547 nimikettä.

Graingerin musiikin ja persoonan luonnehtiminen ei käy hetkessä, sillä hän oli paradoksien mies niin musiikissa kuin elämässä, konventioiden vastustaja.

Mitä pitäisi sanoa miehestä, joka oli sosialisti, demokraatti ja rasisti, joka ihaili kaikkea ”pohjoismaista” lähes proto-natsistin tyyliin? Tai ”vegaanista”, joka ei pitänyt vihanneksista, vaan söi maitotuotteita, pähkinöitä, hedelmiä ja leivoksia?

Percy Graingerin elämän vaiheet selittänevät hänen profiiliaan. Hän syntyi Australiassa ja piti itseään australialaisena, vaikkei lapsuuden jälkeen asunut siellä.

12-vuotiaana Grainger suuntasi Rose-äitinsä kanssa Frankfurtin Hoch-konservatorioon, jossa hän opiskeli 1895–1901. Siellä hän erkaantui saksalaisesta sävellystraditiosta, tärkeimpänä poikkeuksena J. S. Bach. Sen sijaan Edvard Grieg ja Frederic Delius vetivät puoleensa.

Pyrintöön osallistuivat opiskelijatoverit Roger Quilter ja Cyril Scott, josta tuli hänen elinikäinen ystävänsä. Yhdessä he inhosivat Beethovenia kallistuakseen ranskalaisuuteen ja eksotiikkaan päin.

Grainger torjui laajat muodot, kuten kvarteton tai sinfonian ja halusi vapauttaa englannin välimerellisten kielten vaikutuksesta. Musiikki neljälle oli ”four-some” ja kamarimusiikki ”room-music”. ”Slacken” tarkoitti hidastamista, ”louden” äänenvoiman lisäämistä.

Saksassa hän tutustui Rudyard Kiplingin kirjoihin ja sävelsi läpi elämänsä 11-osaista Jungle Book Cycleä. Eksotiikan, villin ja alkuperäisen arvostus lisääntyi, kun Grainger asui seuraavaksi 1901–14 Lontoossa, jossa hän aloitti uransa palvottuna konserttipianistina ja myös Adelina Pattin ja Nellie Melban partnerina.

Hän alkoi kerätä eri kansojen musiikkia, usein fonografin avulla. Ajan mittaan hän julkaisi kokoelmat Songs of the North, La Scandinavie, Four Irish Dances, Danish Folk Music Suite ja British Folk Music.

Kappaleet eivät ole yksinkertaisia sovituksia, vaan rytmisesti koukuttavia, harmonisesti omintakeisia ja usein vetäviä ralleja. Suosituimpia niistä ovat Colonial Song, Country Gardens, Handel in the Strand, Irish Tune from County Derry, Molly on the Shore, Shepherd’s Hey ja Spoon River.

Eukalyptuspuun lehtiä nuuhkivia australialaismiehiä kuvaava The Gum-Suckers’ March on riemukasta viihdemusiikkia, Gershwiniä ennen Gershwiniä. Kappaleesta Country Gardens tuli pakollinen encore ja sen nuottimyynti oli valtaisaa USA:ssa, jonne hän muutti 1914 loppuelämäkseen.

Pianolle osana sarjaa In a Nut­shell sävelletty Pastorale on harmonisessa kokeilevuudessaan ja monikerroksisuudessaan Graingerin hienoimpia saavutuksia. Näihin kuuluu myös rytmisesti hillitön In Dahomey, Cakewalk Smasher.

Ihka uudella tavalla sävellettyä puhallinmusiikkia edustaa Hill Song I ”for room-music 22-some”, joka on kirjoitettu alun perin ­kuudelle ­piccololle, kuudelle ­oboelle, kuudelle englannintorvelle, kuudelle fagotille ja kontrafagotille.

Se on Graingerin täydellisim­piä teoksia polyfoniansa rikkaudessa ja sointiväriensä kekseliäisyydessä.

Orkesteriteoksista nousee etu­alalle Marching Song of Democracy, jonka suurimmassa versiossa orkesteri, urut ja hymisevä sekakuoro julistavat humanistista sanomaa.

Graingerin mahtiteos on The Warriors, ”musiikkia imaginaariseen balettiin” orkesterille ja kolmelle pianolle.

Se on ainutlaatuinen ja villi keksinnässään.

Säveltäjän näyssä ”kaikkien aikojen ja paikkojen mies- ja naissotureiden haamut paneutuvat hanakasti sotaisten tanssien, kulkueiden ja ilotteluiden orgiaan, jonka keskeyttävät lemmekkäät välinäytökset”.

Kriitikon valinnat: Parasta Bachia pitkään aikaan

Klassinen / albumi

La Rêveuse. Earthly Angels.

Alba.

★★★★

Sopraano Kajsa Dahlbäck Earthly Angels -ryhmineen on kaivautunut ranskalaiseen barokin aarteistoon. Hänen äänensä sopii oivallisesti herkkiin ja koristeellisiin lauluihin. J. C. de la Barren lempeän huokailevat ja Julie Pinelin suruisammat laulut värisyttävät tunneilmaisullaan. J.-B. D. de Bousset’n Miksi, suloinen satakieli rauhoittaa sovittelevasti kokonaisuuden. Välillä saadaan mielevää soitantaa gambisti Heidi Peltoniemen ja theorbisti Simone Vallerotondan esittämässä Marin Marais’n Haaveilijassa. Aapo Häkkisen soolot Louis ja François Couperinin kappaleista ovat herkkua.

Klassinen / albumi

European Soirée. M. Lepistö (harmonikka), I. Laspas (piano, cembalo). Rapusaari. ★★★★

Harva tiennee, että harmonikkaa käytettiin taides­oittimena jo 1800-luvun alussa. Sillä soitettiin salonkikappaleita, sovituksia ja potpureja suosikki­sävelmistä kahviloissa, hotelleissa ja ravintoloissa. Varhaisin tunnettu soolosävellys on pariisilaisneito Louise Reisnerin muunnelmateos Théme varié très brillant (1836). Harmonikalla soitettiin sooloja ­eikä säestyksistä ole täsmätietoa.

Mainiolla levyllä 1- ja 3-rivistä harmonikkaa taitavasti käsittelevää Markku Lepistöä säestää Ilpo Laspas riemukkaan värikkäästi.

Klassinen / albumi

Franck: Urkuteoksia. Pétur Sakari (urut). BIS.

★★★★★

Pétur Sakarin edellinen levy sisälsi ranskalaista taituriohjelmistoa. Nyt vuorossa on todellinen haaste, sillä César Franckin urkuteokset edustavat täys­pätöisintä urkuromantiikkaa. Siinäkin voi loistaa, mutta ennen muuta kysytään tulkintojen kypsyyttä. Kokoelmasta Trois Pièces löytyy sopivaa pidättelyn taitoa, kunnes Pièce héroïque huipentuu sankarillisesti. Makuasiaksi jää, miten kokee lopun totutusta poikkeavan käsikirjoitusversion. Franckin viimeisessä opuksessa Trois Chorals laajat muodot hengittävät kiireettömästi ja kaareutuvat vastaansanomattomasti.

Klassinen / almumi

J. S. Bach: Clavier Übung III. Liisa Aaltola (urut). Alba. ★★★★★

Klaveeri­harjoitus III (1739) on Bachin suuren­moisimpia luomuksia uruille. Sitä kehystää suuri Es-duuri-preludi ja -fuuga, ja sisään jäävistä 21 urkukoraalista Liisa Aaltola soittaa 12 katekismuskoraalia. Hän kirvoittaa Pirkkalan kirkon vain 20-äänikertaisista uruista hämmästyttävän sointirikkauden, mitä palvelee Mika Koivusalon monikanava­äänitys. Aaltola on esittänyt Bachin koko urkutuotannon, mikä kuuluu tyylitietoisuutena, rohkeina ja kekseliäinä rekisteröinteinä. Preludin flowpyöristyy euforiseen fuuga-tanssiin. Parasta Bachia meillä aikoihin!