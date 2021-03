Wide ContentPlaceholder

Kulttuuri | Musiikki

Tuntematon kultasormi

Andrei Kipahti on löytänyt Suomen menestyneimmät artistit, ottanut promokuvat, suunnitellut levynkannet, säveltänyt biitit ja ohjannut musiikkivideot. Hänen tekemisiinsä on törmännyt moni, mutta kuka hän oikein on?

