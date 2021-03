Useasti palkittu Maija Blåfieldin The Fantastic on maagiseksi manipuloitua realismia Pohjois-Koreasta

Maija Blåfieldin kokeellisessa dokumentissa kuullaan entisiä pohjoiskorealaisia, jotka kertovat miltä tuntui katsella elokuvia ulkomaailmasta.

Maija Blåfield: The Fantastic, 2020. Installointinäkymä.­

Elokuva/Videotaide

Ihmisten kerrotaan pudonneen hämmästyksestä tuoleiltaan, kun he näkivät ensimmäisen kerran Lumièren veljesten elo­kuvan Juna saapuu asemalle (1896). Elokuvan taianomaisuus syntyi siitä, että se kuvasi todellisia tapahtumia yllättävällä tavalla – ennen näkemättömän elo­kuvan keinoin. Elokuva voi ­aiheuttaa vielä nykyihmisessäkin voimakkaita reaktioita, vaikka elokuvateknologia ei mikään uusi ilmiö enää olekaan.

Maija Blåfieldin kokeellisessa dokumentissa The Fantastic (30 min, 2020) kuullaan entisiä pohjoiskorealaisia, jotka kertovat miltä tuntui katsella elokuvia ulkomaailmasta ympäristössä, jossa taiteenlaji on vahvasti sensuroitu.

The Fantastic on parhaillaan esillä Forum Boxissa yhdessä Hanna Råstin, Kristiina Mäenpään ja Jarkko Räsäsen teosten kanssa. Blåfieldin jo seitsemän kertaa eri festivaaleilla palkittu kokeellinen dokumentti on installoitu gallerian parvelle paksujen pimennysverhojen taakse.

Maija Blåfield: The Fantastic, 2020. Pysäytyskuva teoksesta.­

Parven hämärässä elokuvan maailmaan on miellyttävä upota.

Yksi Blåfieldin haastateltava kertoo katselleensa maahan salakuljetettua tieteiselokuvaa. Mistä hän tiesi, että tarinamaailmassa nähdyt kännykät olisivat myös ulkomaailmassa todellisia siinä missä elokuva muuten on fiktiota?

The Fantastic sekoittaa satumaisia efektejä dokumentaariseen materiaaliin. Rauhalliset maisemakuvat muuntautuvat ­aika ajoin tavalla, joka saa myös elokuvia ahkerasti kuluttavan miettimään, mikä nähdystä on totta ja mikä ei.

Kokeellisena ja todellisuutta manipuloivana dokumenttielokuvana The Fantastic osuu elokuvataiteen ytimeen: toden ja illuusion suhde on kaikkea muuta kuin yksioikoinen. Taiteessa mahdollisimman realistinen esitystapa ei välttämättä ole se totuudenmukaisin.

Tämän tiesivät myös muun muassa impressionistit, jotka kuvasivat todellisuuden kokemusta niin tarkasti kuin kykenivät luomalla epätarkkaa näköaistia jäljittelevän maalausjäljen avulla illuusiota paikan tunnusta.

Jarkko Räsänen: Scan, 2019. Pysäytyskuva teoksesta.­

Samaan tapaan totuudelle uskollinen on Forum Boxin mediaboksissa esillä oleva Jarkko Räsäsen videoteos Scan (2019). Räsäsen tietokoneavusteinen impressionismi on oivallinen alkukuva Blåfieldin maagiseksi manipuloitua realismia edustavalle taiteelle.

Räsänen tunnetaan maisemavalokuvista, jotka on hajotettu pystyraidoiksi ja järjestetty ­uudelleen. Valokuvien synty­tapa havainnollistuu liikkuvan kuvan avulla. Scanissa häiriö­estetiikan sähköistämä maisema hämärtää impressionistisen maalauksen tavoin sitä miltä todellisuus näyttää, mutta tuo paikan tunnun yllättävän intensiivisenä koettavaksi.

The Fantastic on katseltavissa myös Yle Areenassa.