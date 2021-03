C Moren vetävä dokumentti Assassins kertoo salamurhaajista, jotka kertoivat luulleensa, että olivat tekemässä pilavideota

Pohjois-Korean diktaattorin velipuolen Kim Jong-namin murha on yksi omituisimmista poliittisista salamurhista.

Malesian pääkaupungin Kuala Lumpurin lentokentän valvontavideo näyttää, miten kaksi nuorta naista kiiruhtaa tukevarakenteisen miehen taakse ja peittää hetkeksi tämän silmät käsillään.

WC-tiloihin suunnatessaan naiset pitävät kämmeniään kaukana vartaloistaan, minkä poliisi tulkitsee merkiksi siitä, että he tiesivät niissä olleen VX-hermomyrkkyä.

Myrkky tappaa uhrin, joka paljastuu Kim Jong-namiksi, Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin velipuoleksi.

Molemmat naiset, vietnamilainen Doan Thi Huong ja indonesialainen Siti Aisyah, kertovat luulleensa osallistuvansa pilavideon tekemiseen. Moista ei ole poliittisen salamurhan historiassa ennen kuultu.

Siitä, mitä murhapäivän 13. helmikuuta 2017 jälkeen tapahtui, kertoo yksinkertaisen vetävästi amerikkalaisohjaaja Ryan White dokumentissaan Assassins. Samalla kuullaan Doanin ja Sitin päivistä, viikoista ja vuosista ennen murhaa.

Keskipisteeksi asettuu kaksikon oikeudenkäynti, jossa syylliseksi toteaminen johtaisi kuolemantuomioon. Naisten tilannetta pahentaa entisestään se, että lentokentällä pyörineiden pohjoiskorealaisten annetaan poistua maasta.

Suomessa ainakin Helsingin Sanomat kertoi lyhyesti, miten naisille kävi. Ne katsojat, joilta tieto on mennyt ohi, pysyvät takuuvarmasti ruudun ääressä, mutta lopputuloksen tietävillekin tarjolla on outo, inhimillinen tarina.

Nimekkään Ryan Whiten aiempien dokumenttien aiheita ovat olleet Beatles-yhtyeen sihteeri (2013), Kalifornian homo­avioliittolaki (2014), seksiterapeutti Ruth Westheimer (2019) ja true crime -sarjassa The Keepers nunnan murha (2017).

Assassins, C More. (K12) The Keepers, Netflix. (K16)