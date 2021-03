Saarnaajat on vilunväristyksiä aiheuttava sarja julistajista, jotka keräävät rahaa, lietsovat vihaa ja manipuloivat politiikkaa

Saarnaajat-sarjan esittelemä ilmiö on umpiyhdysvaltalainen, mutta sillä on rönsynsä ympäri maailmaa.

Australialainen pastori Brian Houston on yksi sarjan julistajista.­

Texasilainen saarnaaja Kenneth Copeland kehottaa seuraajiaan jättämään koronarokotteen ottamatta. Hän lupaa tuhota viruksen itse ”puhaltamalla sen päälle Jumalan tuulen”. Sairastuneita hän väittää parantavansa television välityksellä.

Raamattua vääristelevä kulttijohtaja on kerännyt kannattajiltaan satojen miljoonien omaisuuden. Hän reissaa yksityissuihkarilla, ettei joutuisi matkustamaan ”demonien seurassa”.

Raimo Tyykiluodon vilun­väristyksiä aiheuttava sarja esittelee Copelandin ohella kuusi muutakin julistajaa, joille Raamattu on lähinnä väline. Rahan keräämisen lisäksi saarnaajat lietsovat vihaa ja manipuloivat politiikkaa sekä ohjailevat seuraajiensa elämänvalintoja.

Saarnaajat-sarjan tarpeettomasti alleviivaavalla vakioasiantuntijalla, kulttitutkija Ilkka Vakkurilla, on myös rooli suomalaisessa kristillisessä liikkeessä Is­raelin ystävien pitkäaikaisena puheenjohtajana. Kuulija jää kaipaamaan ääninäytteitä saarnaajien julistuksesta.

Puolituntisten jaksojen esittelemä ilmiö on umpiyhdysvaltalainen, mutta sillä on rönsynsä ympäri maailmaa. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi Kenneth Copeland on käynyt Suomessakin saarnaamassa.

Saarnaajat, Yle Areena sekä Yle Puhe tiistaisin.