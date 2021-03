Oopperamaailman legendaksi luonnehdittu, vuosikymmeniä maineikkaan oopperan ylikapellimestarina toiminut taiteilija kärsi terveysongelmista.

Yhdysvaltojen New Yorkissa toimivan Metropolitan-oopperan pitkäaikainen ylikapellimestari James Levine on kuollut, kertoi hänen lääkärinsä keskiviikkona sanomalehti The New York Timesille. Levine oli kuollessaan 77-vuotias.

Levine oli yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ja ihailluimmista kapellimestareista, The New York Times kertoo. Uutistoimisto AFP luonnehtii häntä oopperamaailman legendaksi.

Levine kuoli Kaliforniassa 9. maaliskuuta, kertoo The New York Times. Kuolinsyytä ei kerrottu. Hän kuoli ”luonnollisen kuoleman”, kertoi hänen lääkärinsä Len Horowitz AFP:lle.

Metropolitan-ooppera irtisanoi maineikkaan kapellimestarinsa maaliskuussa 2018. Työnantajansa mukaan Levine oli seksuaalisesti häirinnyt ja käyttänyt hyväkseen nuoria muusikoita. Levine hyllytettiin epäilyjen takia jo joulukuussa 2017. Useimmat epäilyistä liittyivät vuosikymmenien takaisiin tapahtumiin ja Levinen toimintaan vierailevana johtajana.

Levine kiisti kaikki väitteet ja nosti kunnianloukkauskanteen Metropolitan-oopperaa vastaan, kertoi The New York Times maaliskuussa 2018.

Levine johti Metropolitanissa ensimmäisen kerran jo vuonna 1971, kertoo uutistoimisto AP. Orkesterin johtaja hänestä tuli vuonna 1976, kertoo AFP. Hän toimi uransa aikana myös muun muassa Münchenin filharmonisen orkesterin musiikillisena johtajana vuosina 1999–2004 ja teki yhteistyötä esimerkiksi Berliinin ja Wienin filharmonisten orkesterien ja Chicagon sinfoniaorkesterin kanssa, kertoo The New York Times.

Levine sai kuuluisuutta suuren yleisön keskuudessa myös johtaessaan 1990-luvulla tunnetuksi tulleiden niin sanottujen kolmen tenorin konsertteja, joissa esiintyivät tenorit Pacido Domingo, José Carreras ja Luciano Pavarotti.

Levine kärsi terveysongelmista uransa loppuvuosina. Hän jäi eläkkeelle ylikapellimestarin tehtävästä jo vuonna 2016, mutta jatkoi täysinpalvelleena musiikillisena johtajana ja nuorten taiteilijoiden ohjelman johtajana senkin jälkeen, kertoo AFP.

Viime työnään Metropolitanissa Levine johti Giuseppe Verdin Requiemin. Irtisanomisensa jälkeen hän ei koskaan enää johtanut orkesteria, kertoo AP.