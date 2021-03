Tässäkö on nyt Linda Boström Knausgårdin näkemys liitostaan Karl Oven kanssa? – Taistelu muistista käydään sähköhoitojen varjossa

Autofiktion ulottuvuus humisee jatkuvasti romaanin taustalla.

Romaani

Linda Boström Knausgård: Lokakuun lapsi (Oktoberbarn). Suom. Petri Stenman. Like. 190 s.

Joskus kirja on niin tiheä ja kitkerä, ettei tiedä onko sitä parempi lukea pieninä paloina vai niellä kerralla. Ruotsalaisen Linda Boström Knausgårdin (s. 1972) autofiktiivinen romaani Lokakuun lapsi on juuri sellainen.

Päähenkilö Linda on kausia psykiatrian osastolla, jossa sai sähköhoitoa. Hoitokeinoa käytetään depression helpottamiseen. Sen sivuvaikutukset, muistihäiriöt, ovat Lokakuun lapsen keskeistä materiaalia.

Romaani raivaa tilaa kadonneille muistikuville ja yrittää paikantaa sen, minkä voi tietää. Silloinkin kun muistot eivät enää pidä yhtä todellisuuden kanssa, ja kun ne muodostavat maagiselle ajattelulle tyypillisiä syy–seuraus-suhteita, ne luovat subjektia.

Ja tuo subjekti on uhanalainen, koska se ei toimi oletusarvoisesti. Sehän sairastaa.

Lokakuun lapsen taustalla on feministinen tunnustuskirjallisuuden perinne, kuten Sylvia Plathin ja uusseelantilaisen Janet Framen romaanit sähköhoidosta ja mielisairaalassa vietetystä ajasta. Näiden kirjojen kuvaama minä on ulkoisten voimien armoilla samoin kuin Lokakuun lapsen Linda.

”He ajoivat aivoihini niin paljon sähköä, että he olivat varmoja etten voisi enää kirjoittaa tätä”, sanoo kertoja ensi töikseen. Ei vain sairaus vaan sen hoito uhkaa tietyn mielen olemassaoloa. Lokakuun lapsi on myös avioeroromaani, jossa kertoja joutuu kertomaan perheensä itselleen uudelleen.

Linda alkaa hoitajan rohkaisemana ennen pitkää kirjoittaa tavoittaakseen itsensä muullakin kuin välittömien ärsykkeiden tasolla: ”Useimmiten sanat johtavat minut oikeaan.”

Lokakuun lapsen kirjoittava subjekti on täysin intuitiivinen ja kehollinen: ei ole yhtään järkevää syytä sille, että hän olisi juuri kirjoittaja. Siinä mielessä Boström Knausgårdin kirjoittamista koskeva teksti muistuttaa Marguerite Durasin vastaavaa: kirjoittaminen on itsestäänselvyys, se tapahtuu aina ja kaikesta huolimatta.

Tästä puristuu kertoja, jonka itseys on veitsen terällä, ja jonka metaforaksi kannenkin kuvaama lapsi-Linda nousee: pioneeriasuisen ei tarvitse olla lapsi, kun on toveri.

Romaani sisältää samaa kriittistä yksi-lensi-yli-käenpesän -katsetta kuin aiempi psykiatrisilta osastoilta laadittu kirjallisuus:

”Oli tärkeää että kukaan ei pelästynyt ennen tätä hellävaraista hoitoa, mutta minä olin silti monta kertaa nähnyt nukkuvat, ja enemmän kuin sähkövirtaa pelkäsin ajatusta että pian makaisin siellä yhtenä muiden joukossa, tietämättömänä siitä mitä minulle tapahtuu.”

Sairauden heiveröittämä minuus joutuu nukutetuksi ja herättyään rääviskelemään kadonneita muistikuvia. Se on hyvin altis vahingoille.

Muistin rakentamisen päämääräksi teksti ei varsinaisesti ehdota romaania. Prosessin lopputulos on jotain muuta kuin tämä käännetty, disainattu ja painettu esine kädessäni. Kuitenkin teksti on möykkyinen ja pullahteleva, kuin jälkiä prosessista, joka se siis esittää olevansa.

Autofiktion ulottuvuus humisee taustalla jatkuvasti. Tässäkö on nyt Lindan näkemys liitostaan Karl Ove Knausgårdin kanssa?

Kaivelu tuntuu merkityksettömältä. Romaani on yhtäältä soljakka autofiktio, ei mitään ihmeellistä, ja toisaalta sen minä on väliaikainen, tätä tarkoitusta varten rakennettu. Ainesta juorulle on laihalti.

Boström Knausgård on intensiivisen täsmällinen kirjoittaja. Kääntäjä Petri Stenman on tuonut kauniisti suomeksi romaanin totisen sävyn, jota valaisee musta huumori: ”Joskus uneksin sodasta vain kokeakseni olevani voittamaton.”

Sairauden ja äitiyden tasoristeys ei yhdistä vaan erottaa. Se on niin vaikea, että muutaman päivän sisään olen sekä inhonnut Lokakuun lasta että pitänyt sitä hienona teoksena.

En ole aivan varma siitä, jääkö pohjalle vain se sama sakka kuin tunnustuskirjallisuuden perinteessä: yhteiskunnallinen näkökulma ja hauras selviytyminen, toistaiseksi.

Mitä Lokakuun lapsi lopulta ehdottaa? Ainakin jännite mielen järkkymisen, taiteilijuuden ja äitiyden välillä jää vonkumaan teoksen viime sivuilla avatun ikkunan vedossa.