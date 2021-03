Oasis-veljesten veikataan haluavan tehdä tarinastaan elokuvan. Veljesten näytellyt versiot voi nähdä jo tuoreessa rockelokuvassa.

Riidoistaan tunnetut Oasis-veljekset Liam ja Noel Gallagher ovat perustaneet yhdessä elokuvatuotantoyhtiön.

Kosmic Kyte Ltd on perustettu 24. elokuuta. Siinä on veljesten lisäksi mukana Alec McKinlay Noel Gallagherin ja Oasiksen managerointiyritys Ingnitionista. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Liam Gallagher kommentoi uutista Twitterissään, että yritys tekee hänestä ison tähden.

“There gonna put in the movies there gonna make a big star out of me c’mon you know”, hän kirjoitti tavalla, jota on mahdoton kääntää.

Liam ja Noel Gallagher esiintyivät MTV Video Music Awardseissa New Yorkiin vuonna 1996.­

Brittimediassa, kuten Mirrorissa, pohdittiin, voisiko Oasis tehdä paluun 30-vuotisjuhlansa kunniaksi.

Oasis perustettiin vuonna 1991 Manchesterissa. Siitä tuli yksi menestyneimmistä brittibändeistä, erityisesti kotimaassaan. Oasis hajosi vuonna 2009 ja veljekset ovat riidelleet julkisuudessa jatkuvasti sen jälkeen.

Bändi on helmikuussa kysellyt faneiltaan muistoja ja valokuvia heidän kuuluisilta Knebworthin keikoilta, joilla Oasista kuunteli 250 000 ihmistä elokuussa 1996. Bändi aikoo juhlistaa keikkojen 25-vuotisjuhlia.

Sekä Noel, 53, ja Liam, 48, ovat julkaisseet useita soololevyjä, mutta keikat ovat huipentuneet Oasis-materiaalin esittämiseen.

Liam Gallagher esiintymässä Wienissä vuonna 2020.­

Twitterissä aktiivinen Liam Gallagher on useasti ilmaissut, että Oasiksen paluu olisi parasta, mitä hänelle ja muille ihmisille voisi tapahtua. Hän on paluutoiveissaan vedonnut esimerkiksi veljensä rakkauteen ja ahneuteen.

Heidän kappaleestaan Wonderwallista tuli lokakuussa 2020 ensimmäinen 1990-luvun hittibiisi, jota on kuunneltu miljardi kertaa Spotifyssa. Sittemmin kuunteluja on tullut lähes 100 miljoonaa lisää.

Noel Gallaher esiintymässä Isle of Wight -festivaalilla vuonna 2019.­

Oasiksesta tehtiin dokumenttielokuva Supersonic vuonna 2016. Liam Gallagheria seuraava dokumentti As It Was sai ensi-illan vuonna 2019. Suurimman osan kappaleista säveltänyt ja sanoittanut Noel Gallagher uhkaili veljeään oikeustoimilla, koska halusi kieltää Oasis-materiaalin käytön ääniraidalla.

On esitetty myös arvailuja, että Gallagherit haluavat tehdä Oasiksen tarinasta elokuvan. Brittibändileffat, kuten Queenista kertova Bohemian Rhapsody ja Elton John -musikaali Rocketman, ovat olleet suuria menestyksiä.

Mirror kysyi vuonna 2017 Liam Gallagherilta, kuka voisi näytellä heitä elämäkertaelokuvassa.

”Herra Bean Noelia, koska hän on ärsyttävä, eikö?” Liam Gallagher sanoi.

”Haluat vaan lyödä häntä naamaan.”

Itselleen hän ehdotti esittäjäksi walesilaisnäyttelijä Rhys Ifansia.

Veljeksistä voi nähdä näytellyt versiot elokuvassa Creation Stories, joka käy läpi Oasis-manageri Alan McGeen elämää. Asiasta uutisoi esimerkiksi NME.

Helmikuussa ensi-illan saaneen elokuvan on käsikirjoittanut Trainspottingin kirjoittaja Irvine Welsh ja ohjannut Nick Moran, joka tunnetaan parhaiten roolistaan elokuvassa Puuta, heinää ja muutama vesiperä. Veljeksiä esittävät melko tuntemattomat James McClelland ja Leo Harvey-Elledge.