Prime Videon Soulmates-sarjassa ihmiset hakeutuvat sielunkumppanitesteihin, ja Netflixin The One -sarjassa kumppania etsitään dna-testien perusteella. Soulmates on kahdesta sarjasta linjakkaampi.

Suoratoistopalveluiden kaksi uutuussarjaa tarjoilee romanttisia lähitulevaisuuden visioita: toisessa tieteilijät paikallistavat ihmisistä sielupartikkelin ja toisessa geenit, jotka mahdollistavat ideaalikumppanin löytämisen.

Sielupartikkeli on osa Prime Videon kuusiosaista yhdysvaltalaissarjaa Soulmates ja rakkausgeenit Netflixin kahdeksanosaista brittisarjaa The One.

Soulmates on antologiasarja, jonka jokainen jakso kertoo eri ihmisen tarinan. Avausjaksossa 15 vuotta aviossa ollut Nikki (Successionista tuttu Sarah Snook) kyseenalaistaa onnensa, kun yksityisen Soul Connex -yrityksen sielunkumppanitesti parittaa ihmisiä veljestä naapuriin. Löytyisikö testin avulla itsellekin vielä parempi kumppani?

The One -sarjan päähenkilö, geenitieteilijä Rebecca Webb (Hannah Ware), vastaisi kysymykseen kyllä. Hän johtaa firmaa, joka etsii ihmisille kumppaneita dna-testien perusteella. ”Ansaitsemme sadun. Enää ei tarvitse tyytyä vähempään”, hän lupaa.

Vaikka sarjat osuvat scifilokeroon, niiden esittelemät teknologiat eivät ole erityisen kekse­liäitä: ne muistuttavat Napakymppiä sovellusten muodossa. Kiinnostavampia ovatkin sovellusten seuraukset ihmisten kanssakäymisessä.

Sarjoista linjakkaampi Soulmates keskittyy enemmän yksilöihin, ja sen tarinat ovat vetävämpiä. Ne kietoutuvat rakkauden ideaaliin – vieläpä tieteellisesti todistettuun rakkauden ideaaliin – mutta muistuttavat parastakin tiedettä sotkevasta inhimillisestä tekijästä.

The One -sarjassa mukaan vedetään myös politiikka: hallituksessa ollaan huolissaan kasvavista avioeroluvuista, ja mielenosoittajat vastustavat teknolo­gian sekaantumista parisuhtei­siin. Yhteiskunnallinen kehys jää kuitenkin köykäiseksi. Sitä paitsi The Onen keskiöön nousee jännärijuoni, ja rakkaus jää rikoksen jalkoihin.

Kiitetyin yhteiskunnan muutoksia teknologian näkökulmasta spekuloinut nykysarja lienee Black Mirror (2011–). Myös se on tarkastellut romanttista rakkautta, ainakin jaksoissaan San Junipero ja Hang the DJ. Molempien tarinoissa on sarjalle epätyypillisen onnellinen loppu: rakastavaiset uhmaavat teknolo­giaa ollakseen yhdessä.

Myös sarjoissa Soulmates ja The One lähtökohtana ovat romanttiset haaveet. Parhaimmillaan niiden tarinat kuitenkin kyseenalaistavat ajatuksen ”siitä ainoasta oikeasta”. Eikä ajatus varsinaisesti ajanmukainen olekaan, kun koko monogamia­käsitys on keskustelun alla.

Ideaalin kyseenalaistaminen pätee eritoten Soulmatesin viimeiseen jaksoon. Se kysyy, mitä kaikkea rakkauden nimissä tulisi sietää. Sielunkumppanuus asettuu jaksossa niin kieroon kehykseen, että romantiikka tallautuu hengettömäksi.

Soulmates, Prime Video. (K16) The One, Netflix. (K13)