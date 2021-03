Carole Bayer Sager on tehnyt myös James Bond -tunnuslaulun.

Carole Bayer Sager on uusin lauluntekijä, joka on myynyt koko tuotantonsa kustannusoikeudet kertakorvauksella supertähtien managerina aikaisemmin tunnetun Merck Mercuriadisin ja tähtituottaja sekä lauluntekijä Nile Rodgersin vuonna 2018 perustamalle Hignosis Song Fundille.

Sager on kirjoittanut sanat esimerkiksi Nobody Does It Better -lauluun, joka oli tunnussävel elokuvaan 007 rakastettuni. Hän on ollut kirjoittamassa tai tuottamassa useita hittejä, joiden levyttäjiä ovat esimerkiksi Whitney Houston, Michael Jackson, Barbra Streisand, Ray Charles ja Neil Diamond ja lauluntekijä itse.

Tuotto-odotuksia ostajille lisää todennäköisesti The Prayer -laulu, jonka hän kirjoitti David Fosterin kanssa. Celine Dionin ja Andrea Bocellin ensilevytyksen jälkeen siitä on tullut suosittu hää- ja hautajaislaulu ja sen esittäjiin ovat kuuluneet myös esimerkiksi Lady Gaga, John Legend ja jopa klassisen musiikin tähtipianisti Lang Lang, joskin yhteisesityksessä flyygeli oli varsin huomattavassa epävireessä.

”Kun kuulin Mercuriadisin suunnitelmat pitää nämä laulut elossa ja tuoda ne uusille sukupolville, innostuin kovasti ja päätin, että nyt on aika antaa laulut hänen huollettavakseen”, Sager sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Tämä on uramme tärkeimpiä sopimuksia”, Mercuriadis sanoi tehtyään aikaisemmin vastaavan sopimuksen esimerkiksi Shakiran kanssa ja saatuaan 50 prosenttia Neil Youngin koko tuotannon kustannusoikeuksista kertakorvauksella, jonka arvioidaan ylittäneen sata miljoonaa euroa.

Mercuriadisin yritys on ostanut sijoittajien avulla kustannusoikeuksia jo yli kahdella miljardilla eurolla varmana siitä, että ikivihreiden hittien tuottopotentiaali pysyy korkeana vuosikymmenten ajan.

Alalla on arvioitu, että kertakorvaussopimukset tehdään tasolla, joka vastaa esimerkiksi viittätoista vuotta yksittäisen laulun tai koko lauluntekijän katalogin vuotuisesta kustannuspotista. Aikaisemmin kertakorvaussopimukset olivat poikkeus ja lauluntekijä ja kustantaja jakoivat vuotuiset tuotot kustannussopimuksen mukaisella tavalla.

Kustantaja saa esityskorvauksia laulujen radioinneista, suoratoistosta, konserttiesityksistä ja erikseen sovittaessa esimerkiksi laulujen käytöstä elokuvissa ja tietokonepeleissä.

HS julkaisee Hipgnosis Song Fundin perustajan Merck Mercuriadisin laajan haastattelun lähipäivinä.