Nainen, joka syyttää Hammeria raiskauksesta, seurusteli Hammerin kanssa. Hammer kiistää syyllistyneensä raiskaukseen ja pitää väitteitä törkeinä.

Amerikkalaisnäyttelijä Armie Hammeria syytetään raiskauksesta ja pahoinpitelystä. Effie-niminen nainen esitti syytöksensä torstaina lehdistötilaisuudessa. Asiasta kertovat muun muuassa uutistoimisto AFP ja Reuters.

”24.4.2017 Armie Hammer raiskasi minut väkivaltaisesti Los Angelesissa. Se kesti yli neljä tuntia, ja sen aikana hän toistuvasti löi päätäni seinään ja kolhi kasvojani”, Effie sanoi lehdistötilaisuudessa.

Effie ja Hammer olivat on–off-tyyppisessä suhteessa vuosien 2016 ja 2020 välillä.

Naisen mukaan Hammer löi hänen jalkojaan raiskauksen aikana, jotta niihin sattuisi jokaisella askeleella, jonka nainen ottaisi. Effie sanoi pyrkineensä karkuun, mutta Hammer ei päästänyt häntä.

”Luulin, että hän aikoo tappaa minut”, Effie sanoi.

Hammer on kiistänyt raiskaussyytteet. Hammerin asianajaja kutsuu väitteitä törkeiksi.

”Effie on hiljattain, 18.7.2020, lähettänyt Hammerille viestejä, joissa hän sanoo, mitä haluaa Hammerin tekevän hänelle”, Hammerin asianajaja Andrew Brettler sanoi.

Asianajajan mukaan Hammer teki Effielle selväksi, ettei halua olla tämän tyyppisessä suhteessa.

Brettler viittaa kommentillaan kinky-seksiin.

Los Angelesin poliisi on aloittanut asiasta tutkinnan. Nimikkeenä on seksuaalinen väkivalta.

Armie Hammer näyttelee Call Me by Your Name -elokuvassa amerikkalaista Oliveria, joka saapuu Elion (Timothée Chalamet) isän tutkimusassistentiksi.­

Armie Hammer ja Effie tapasivat Facebookin kautta vuonna 2016, jolloin Effie oli 20-vuotias ja Hammer 30-vuotias.

Effien mukaan Hammer testasi suhteen aikana usein hänen kiintymystään ja manipuloi häntä.

”Hän käytti minua hyväksi henkisesti ja seksuaalisesti”, Effie sanoi.

Tammikuussa Hammer joutui kohun keskelle, kun julkisuuteen vuoti viestejä hänen seksifantasioistaan. Tuolloin House of Effie -nimisellä Instagram-tilillä julkaistiin viestejä, joita Hammer oli lähetellyt naisille. Effien oletetaan olevan tilin takana, mutta hänen asianajajansa ei ole vahvistanut asiaa.

Viesteissä Hammeriksi nimetty henkilö kertoo, että hän on pitänyt useita naisia ”orjinaan”. Viesteissä on myös kuvailuja raiskausfantasioista.

Hammer on vuonna 2013 Playboy-lehden haastattelussa kertonut pitäneensä ennen naimisiin menoaan kuristamisesta ja tukistamisesta. Seksuaalisista mieltymyksistä kertova haastattelu nousi julkisuuteen uudelleen alkuvuoden kohun yhteydessä.

Kohun vuoksi Hammer jättäytyi pois sarjasta, joka kertoo Kummisetä-elokuvien tekemisestä. Lisäksi hän jättäytyi pois tulevasta romanttisesta komediasta, jossa hänen oli tarkoitus näytellä yhdessä Jennifer Lopezin kanssa. Lisäksi Hammerin agentti hylkäsi näyttelijän.

Johnny Depp (vas.) ja Armie Hammer näyttelevät vuonna 2013 julkaistussa The Lone Ranger -elokuvassa.­

Hammerin asianajajan mukaan kaikki Hammerin seksuaalisissa suhteissa tapahtuneet asiat ovat perustuneet yhteisymmärrykseen kumppaneiden kanssa ja niistä on sovittu etukäteen.

”Vaikka seksikumppani suostuu joihinkin asioihin seksin aikana, naisella on yhä oikeus missä tahansa vaiheessa keskeyttää tilanne ja muuttaa suostumustaan”, Effien asianajaja Gloria Allred sanoi.

”Jos nainen haluaa kesken aktin perua suostumuksensa, miehellä on laillinen ja moraalinen velvollisuus keskeyttää tilanne. Jos mies ei lopeta, on riskinä, että hän syyllistyy rikokseen.”

Hammer on näytellyt muun muassa elokuvissa The Social Network, Call Me by Your Name ja The Lone Ranger.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa The New York Times, Variety ja People.