Muusikko Matti Koskialan elämäntyön elementtejä ovat olleet rummut, jazz ja brasilialainen musiikki.

Jazzmuusikko Matti Koskialan lapsuudenkoti Helsingin Albertinkatu 36:ssa oli otollisessa paikassa. Heti kulman takana toimi suosittu tanssipaikka Vanha Poli. Kaupungin ensimmäinen jazzklubi Old House Jazz Club aukesi kotikadun varrelle, kun Koskiala oli 17-vuotias.

”Klubi oli melkein naapurissa, joten siellä tuli käytyä vähintään kerran viikossa. Jameissa oli parhaita jazzmuusikoita soittamassa, ja kaikki soittivat ilmaiseksi, koska vapaata jazzinsoittomahdollisuutta ei muualla ollut. Siellä tuli ensimmäisiä kertoja kokeiltua rumpujensoittoa”, Koskiala kertoo.

Mäyränkoloksi kutsutulla klubilla oli vapaa ja rento tunnelma. Koskiala kehittyi siellä rumpalina ja tutustui myös suureen joukkoon kaupungin jazzmuusikoita.

Se oli tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa.

Heikki Sarmannosta tuli pitkäaikainen soittokaveri, Lasse Mårtenson järjesti ensimmäiset studiosoitot, Kaarlo Kaartinen keikkoja mainoksissa ja Heikki Annala Yleisradiossa. Parikymppisenä Koskiala soitti jo ammatikseen, vaikka oli muusikkona itseoppinut.

”Hyvä asia koulunkäynnissä oli, että opin sen verran englantia, että saatoin tilata Amerikasta rummunsoiton oppikirjoja. Helsingin kaupoista niitä ei löytänyt. Oppikirjoja kahlaamalla ja ammattimuusikoiden tiedonmuruista tuli koottua metodeja.”

1960-luvulla Koskiala soitti ahkerasti levyillä, televisiossa ja keikoilla. 1970-luvun alussa hän lähti hakemaan oppia maailmalta, kun rumpuopettajan työt Oulunkylän Pop/Jazz-opistossa olivat alkamassa.

Koskiala opiskeli Berklee College Of Musicissa Yhdysvalloissa ja toi sieltä rumpupedagogi Alan Dawsonin metodin, johon jazzrumpaleiden opetus Suomessa edelleen suurimmaksi osaksi pohjautuu.

”Tuli ajatus, että jos oppilaitoksessa meinaa ruveta opettamaan, täytyisi olla opetushommasta enemmän näkemystä. Kevään 1972 olin Bostonissa, ja oli käsittämätön onni, että sain opettajaksi Dawsonin, ehkä Amerikan parhaan rumpupedagogin”, Koskiala muistelee.

”Tulin takaisin parempana muusikkona ja myös vähän parempana ihmisenä. Dawson ei tuijottanut pelkästään rummunsoittoon. Hänellä oli periaate, että hän opettaa musiikkia, ja rummut sattuvat olemaan eräs instrumentti, joilla ilmentää musiikillisia ajatuksia.”

Koskiala kuunteli ja soitti myös latinalaisamerikkalaista musiikkia. Häntä kuullaan esimerkiksi Dannyn vuoden 1967 lattareissa Rebecca ja Painajainen.

”Se kiinnosti, kuinka hyvin erilaisilla rytmisoittimilla luodaan toimiva rytmikudelma, jossa kaikilla soittimilla on oma roolinsa. Oli todella kiehtovaa havaita, että on rytmi, joka elää ja hengittää jo kolmella soittajalla.”

Helmikuussa 1976 Koskiala pääsi ensimmäistä kertaa käymään Rion karnevaaleissa Brasiliassa. Hän todisti saman periaatteen toteutumista, vaikka rumpaleita oli 300 ja karnevaaliväkeä muutama tuhat.

”Kaikki laulavat ja pysyvät rytmissä. Se on aika uskomatonta, mutta se toimii ja tekee vaikutuksen katsojaan.”

Innostus johti Suomen ensimmäisen sambakoulun perustamiseen Suomi-Brasilia-seuran alaisuuteen. Koskiala harjoitti sen rumpuryhmää ja teki brasilialaista musiikkia tunnetuksi myös radio- ja tv-ohjelmissa.

”1970-luvulla oli kysyntää tällaiselle toiminnalle. Suurena vaikuttajana sambatouhussa olivat myös hotelli Hesperian talvikarnevaalit, jotka junaili ravintolapäällikkö Reijo Tuomola. Se oli kahdenkymmenen vuoden ajan tapahtuma, joka kesti pitkän viikonlopun, mutta josta puhuttiin koko vuosi.”

Koskiala soitti eläkkeelle asti. Myöhemmän uransa kohokohtiin hän laskee erityisesti virsijazz-keikat Ilkka Kuusiston johtaman yhtyeen kanssa.

Nykyisin rumpali viettää rauhallista kotielämää. Jazzin ja brasilialaisen musiikin jalansijan vakiintumista Suomessa hän on seurannut positiivisin mielin. Koskialan panos oli alkuvaiheessa merkittävä, ja nyt toimintaa jatkavat nuoremmat polvet.

”Vaikka jazz on aina ollut Suomessa enemmän tai vähemmän vähemmistömusiikkia, se on erittäin tasokasta tällä hetkellä. Myös brasilialaisen musiikin ja jazzin opetus on todella tasokasta. On kysymys laadullisesta kehittymisestä, josta ei aikaisemmin voinut uneksiakaan.”