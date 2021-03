Yhtä raikasta – ja mieltä kutkuttavaa – suruprosessia saa harvoin seurata kirjallisuudessa tai tosielämässä.

Kehrääjä on pienoisromaani hylätyksi tulemisesta ja siihen totuttelusta.­

Romaani

Marketta Pyysalo: Kehrääjä. Teos. 123 s.

”Mies sanoo, että hän lakkasi tahtomasta ennen kuin sanoi tahdon. Minä takerruin ennen kuin minut sidottiin.” Näin kirjoittaa nainen, joka on juuri tullut jätetyksi ravintolan pöydässä. Mies ja hän ovat tulleet juhlimaan kahdettakymmenettä hääpäiväänsä.

Marketta Pyysalon (s. 1976) Kehrääjä on pienoisromaani hylätyksi tulemisesta, tunteiden kanssa kompuroimisesta, asteittaisesta selviytymisestä ja itsenäistymisestä. Runsaasti samaistumispintaa tarjoava romaani lipuu surun tahdissa.

Nainen sanoittaa tuntemuksiaan ja hakee niille selitystä niin kreikkalaisesta tarustosta, suomalaisesta mytologiasta, limbisestä järjestelmästä kuin eläin- ja kasvikunnan ilmiöistä. Itseään hän vertaa romaanille nimensä antaneeseen kehrääjään, jolla on kyky muuttua näkymättömäksi.

Kirjailijan viehtymys etymologiaan eli sanojen alkuperään avaa inspiroivia näköaloja Esimerkiksi tällaisia: ”Masentua-sana on johdettu sanasta masea. Se tarkoitti muinoin hiljaista, rauhallista, kesyä tai sävyisää. Masata tarkoitti taltuttamista. Joen vesi maseni, kun se hiljeni ja tyyntyi.”

Eri suuntiin assosioituvilla ensyklopedisilla havainnoilla kirjan nainen saa etäisyyttä ja välimatkaa omiin tunteisiinsa. Näin raikasta – ja mieltä kutkuttavaa – suruprosessia saa harvoin seurata kirjallisuudessa tai tosielämässä. Rivien välissä huokuva haikeus saa olla, mutta se ei ole pääosassa, ei upota lukijaa syövereihinsä. Paikoin riveillä väreilee hentoisesti myös ihana itseironia.

Pyysalo annostelee lumoavasti faktoja eroprosessin keskeltä ja reunoilta, vaikkapa sen, kuinka suru vaikuttaa ihmisen verenkiertoon. Että jos on oikein surullinen, paleltaa oikein paljon. Tai että suuntatutkijat ovat huomanneet, että harhaillessaan ihminen ei yleensä huomaa kääntyvänsä ja kulkevansa ristiin rastiin. Ja että filosofi Arthur Schopenhauer on sanonut, että ihminen tarvitsee unohtamista ainakin yhtä paljon kuin muistamista.

Kansanrunouden ja Kalevalan ”Sampo-hässäkän” hän tarjoilee niin ikään herkullisella tavalla ja toteaa: Kaikki haluavat pitää onnesta kiinni, eikä se silti ole kenelläkään. Mistä me pidämme kiinni, kun pidämme kiinni?

Sormuksesta nainen ajattelee: kehä, joka aina vaan kiertää ja kiertää. ”Kummallisen ahdistava symboli rakkaudelle.” Ja kertoo lukijalle, että vihkisormus laitetaan vasemman käden nimettömään, koska Egyptissä uskottiin, että juuri sitä sormesta on suora yhteys sydämeen.

Romaanin nainen elää myös eron tavallisuuden, yleisyyden ja banaaliuden. Pitkät hiukset saavat lähteä, koska niitä hän on pitänyt vain miehen vuoksi. Vai voiko pitkät hiukset pitää, vaikka mies jättikin? Olla silti itsenäinen?

Niin ikään hän miettii, miksi on pelännyt niin paljon. Onko uneksinut elämässä vai onko se ollut totta? Mitä vapaus on? Mitä se on juuri minulle?

Esitetyt kysymykset ovat kovin tuttuja ja toimivia. Siksi sanonkin erityisesti eronneille ja eroa nyt eläville: älkää lukeko itsehoito-oppaiden loputtoman kliseisiä, valmiiksi pureskeltuja lauseita. Lukekaa tämä kaunis ja viisas romaani, joka antaa toivoa.