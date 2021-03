Useat miehet kertoivat heidän teinivuosinaan tapahtuneesta hyväksikäytöstä, mutta saatuaan potkut Levine nettosi oikeudenkäynnin avulla miljoonia Metropolitan Operalta.

Merkittävä kapellimestari James Levine kuoli pitkäaikaisten terveysongelmien jälkeen 9. maaliskuuta kotonaan Kaliforniassa. Hän oli 77-vuotias, syntynyt 23. kesäkuuta vuonna 1943.

Levine teki yli 40 vuoden ahkeralla työllä New Yorkin Metropolitan Operan taiteellisena johtajana sen orkesterista kaupungin yhtenäisimmin soittavan ja parhaan, mikä on paljon sanottu New Yorkin filharmonikkojen kotikaupungissa. Hän oli myös erinomainen tähtilaulajien harjoittaja ja taitava pianisti.

Metropolitanin ohjelmisto oli varsin vanhanaikaista, mutta Levine loisti niin Wagnerissa, Verdissä, Puccinissa kuin uudemmankin musiikin parissa. Münchenin filharmonikkojen ja varsinkin Bostonin sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina hän äkseerasi myös sinfonisen ohjelmiston mutkikkaimman modernismin huippukuntoon, kunnes Parkinsonin tauti ja muut terveysongelmat pakottivat jättämään Bostonin ja aiheuttivat New Yorkissa jopa vuosien poissaoloja.

Henkilökohtaisesti mieleen ovat jääneet Levinen huippusuoritukset esimerkiksi Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogian johtajana Bayreuthin Wagner-juhlilla, hieno konsertti amerikkalaista modernismia Bostonin sinfoniaorkesterin kanssa sekä eräät unohtumattomat Wagner- ja Puccini-tulkinnat New Yorkin Metropolitanissa.

Levine ei ollut ehkä omaperäisin kapellimestari, mutta kaikki soi parhaimmillaan hivelevän täyteläisesti ja tasapainoisesti. Sibelius-levytykset Berliinin filharmonikkojen kanssa olivat tosin ylettömänkin muhkeita.

Nimelläkin esitettyjen väitteiden mukaan hän syyllistyi seksuaaliseen häirintään ja hyväksikäyttöön eri vuosikymmeninä. Vuonna 2017 neljä miestä ilmoitti näin tapahtuneen, kun he olivat teini-iässä.

Boston Globe lisäsi vuonna 2018 painetta kertomalla hänen johdattaneen nuorena kapellimestarina opiskelijoita kulttimaisiin seksiharjoituksiin rakentaessaan ”Jumalan filharmonikkoja”.

Tilattuaan ulkopuoliselta lakitoimistolta tutkinnan Metropolitan Opera katsoi saaneensa riittävät tiedot sopimattomasta käytöksestä ja erotti hänet. Levine vei kuitenkin asian oikeuteen ja vaati Metropolitan Operaa tuomiolle sopimuksen rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta. Hän tyytyi lopulta sopimaan asian yli kolmen miljoonan euron korvausta vastaan.

Potkujensa jälkeen hän ryhtyi suunnittelemaan paluuta lavalle Italiassa, mutta pandemia ehti väliin ja konsertti peruttiin.

Viime vuonna Levine meni kaikessa hiljaisuudessa naimisiin pitkäaikaisen asuinkumppaninsa ja parhaaksi ystäväkseen usein kutsumansa Suzanne Thompsonin kanssa.