Teosten muodostama kokonaisuus virtuaalisessa näyttelytilassa on olennainen osa taidekokemusta.

Kuva on lopulta olemassa vasta, kun sitä katsoo, todetaan Marisha Rasi-Koskisen REC-romaanin saatesanoissa.

Samalla tavalla taideteos toteutuu siinä hetkessä, kun se koetaan.

Näin ajattelee kuraattori Aura Seikkula, joka vastaa virtuaalisessa ulottuvuudessa toimivan Virtual Art Galleryn kevään näyttelytarjonnasta.

Niin minkä?

Virtual Art Gallery on täysin virtuaalinen taidegalleria, jota ei fyysisesti ole olemassa missään. Silti: kun näyttelyyn ”astuu sisään”, on oitis tyylikkäissä ”galleriatiloissa”.

”Näyttelyä” säestää äänimaisema, huoneesta toiseen kuljetaan ”oviaukkojen” läpi ja lattialla näkyy jopa ”kattoikkunoista” sisään suodattuvaa valoa. Ja tietysti seinillä ”roikkuu” upeita taideteoksia.

Paitsi että mikään ei roiku eikä suodatu, sillä nyt olemme virtuaalitodellisuudessa.

Virtuaaligallerian arkkitehtuurista vastaa suomalainen teknologia-alan yritys Arilyn, jonka kulttuurihankkeista HS kertoi noin vuosi sitten, vain hieman ennen pandemian leviämistä Suomeen.

Seikkulan mukaan virtuaaligallerian taustalla on paljon arkkitehtonista tilatutkimusta: esimerkiksi minimalismin ja modernismin puitteissa suunnitellaan erilaisia tiloja, joista luodaan 3D-mallinnuksia. Näin tiloista tulee kokemuksellisia.

Ja valo, se on tärkeä elementti.

”Luonnonvalon imitoiminen on ihan oma juttunsa. Joissakin näyttelyissä on haluttu sitä, toisissa taas perinteistä ’white-cube’ -galleriavaloa.”

Kuraattorin näkökulmasta virtuaalisen näyttelyn kokoaminen tarjoaa mielettömiä etuja: kerrankin on mahdollista koota yhteen kansainvälisesti kiinnostavia taiteilijoita.

Jokaiselle heistä on valittu sopiva ”tila”, ja näyttelyt avautuvat viikon välein. Ne voi kokea yksitellen tai yhtenä suurena kokonaisuutena.

Nigerialaisen Victoria Udondianin värikylläinen näyttely avautui virtuaalitilassa jo keskiviikkona.

Victoria Udondianin galleria.­

Seikkulan valitsemia taiteilijoita yhdistää ennen kaikkea se, että kaikkien heidän kanssaan Seikkula on jo pidempään haaveillut työskentelevänsä – joko ensimmäistä kertaa, tai uudelleen, kuten Udondianin ja belgialaisen Jurgen Otsin tapauksessa.

Lagosissa työskentelevä Udondian ja Brysselissä vaikuttava Ots käsittelevät molemmat kierrätettyä materiaalia: Udondian tekstiiliä ja Ots vanhoja tarpeettomaksi jääneitä toimistotarvikkeita, kuten piirtoheitinkankaita.

Suomalaiset Reima Nevalainen ja Kristiina Uusitalo puolestaan työskentelevät molemmat tahoillaan maalaustaiteen parissa Seikkulaa kiehtovalla tavalla.

Seikkula on kuratoinut 15-vuotisen uransa aikana taidenäyttelyitä ympäri maailmaa, muun muassa Nigeriassa ja Kolumbiassa.

Vuosien ajan hän asui Tukholmassa ja kuratoi näyttelyjä muun muassa Kulturhuset Stadsteaternille ja Artipelag-taidehallille. Hän on toiminut myös nykytaidetapahtuma Art Helsingin kuraattorina ja omien sanojensa mukaan ”kaiken mahdollisen parissa”: aktivistisista alakulttuuriskeneistä institutionaalisiin rakenteisiin ja taidemarkkinakontekstiin.

Seikkula on myös kirjoittanut tietoteoreettisen tutkimuksen taiteen tietoa tuottavasta erityisluonteesta, ja väittelee tänään perjantaina Jyväskylän yliopistosta aiheenaan ”älyllinen kestävyys”.

Jürgen Otsin teokset ovat ”tilassa” Cozy A1, jossa on ikkuna ja puupalkit katossa.­

Se, että Seikkulan väitöskirjan aihe on hyvin yhteneväinen virtuaalinäyttelyn konseptin kanssa, on sattumaa.

”Väitöskirjani on tosi pitkän ajan tuotos, ja puhtaasti filosofinen. Mutta ehkä elämä toimii juuri näin, luonnollisen synergian ansiosta nämä ovat antaneet paljon toisilleen”, Seikkula pohtii.

Mitä on älyllinen kestävyys?

Käsitteeseen Seikkula päätyi pohtimalla taiteen tiedollista ulottuvuutta.

”Yksinkertaistaen se tarkoittaa, että tekoälyn kehittyessä voimme vapautua perinteisistä tuotannollisista haasteista ja keskittyä merkitysten luomiseen. Samalla meidän on toimittava vastuullisemmin tekoälyn suuntaan saavuttaaksemme älyllisesti kestävää kehitystä.”

Ihmisen äly ja tekoäly toimivat siis vastavuoroisessa suhteessa.

Seikkulan mielestä digitalisaatio on jo saattanut meidät laajemman ymmärryksen äärelle siitä, millaisten ekologisten kriisien keskellä me elämme.

Millä tavalla virtuaalitodellisuus sitten on kestävää?

”Sen avulla päästään eroon ekologisista rasitteista, kuten logistiikasta ja matkustamisesta. Siten on mahdollista keskittyä puhtaasti sisällöntuotantoon”, Seikkula selventää.

Seikkulan väitöskirja ammentaa filosofi Martin Heideggerin (1889–1976) ajattelusta, jossa teknologia on keino tulla paremmin tietoiseksi todellisuudesta.

Teknologian hyödyntäminen taas mahdollistaa taiteen tekemisen. Vaikka runous oli Heideggerille taiteen ylin muoto, Seikkula soveltaa hänen ajatteluaan korostamalla taiteen merkitystä inhimillisen älyllisyyden huipentumana.

”On ehkä vähän jyrkkää väittää, että taide on inhimillisen ajattelun huippu. Tottakai me tehdään paljon muutakin älyllisesti merkittävää. Mutta taide on jotain, mitä vain me ihmiset voimme luoda ja kokea yhdessä. Sen avulla luodaan merkityksiä ja jaetaan kokemuksia.”

Keskiviikkona auennut näyttelysarja on Virtual Art Gallery -alustan ensimmäinen. Miten se eroaa muista taidemuseoiden virtuaalinäyttelyistä?

”Ne ovat yleensä käytännössä verkkosivuja, joilta voi katsoa teoksia omalla selaimellaan. Siitä on kokemuksellisuus aika kaukana. Virtuaalitilassa pystymme asettamaan teokset suhteessa toisiinsa, ja se on merkittävää. Näin ne saavat tilallista ymmärrystä”, Seikkula perustelee.

Palataanpa vielä alkuun: Taideteos on se, jonka taiteilija tekee.

Mutta taide saa olemassaolonsa vasta kohtaamisen hetkellä.

”Taide on aina jaettu kokemus, ja sitä me kaikki varmasti nyt kaipaamme: taiteen toteumaa”, Seikkula sanoo.

Virtual Art Gallery pyrkii vastaamaan tarpeeseen tarjoamalla ”tilan” taiteen kokemiselle.

”Vasta kokijan ja teoksen kohdatessa syntyy se taiteen toteutumiseen tarvittava dialogi. Yhtä lailla kirjakin on pelkkä esine, ennen kuin lukija avaa sen ja ryhtyy dialogiin.”

Seikkulan mielestä virtuaalinen tila ei sulje pois fyysisen tilan merkitystä.

Päinvastoin. Se on uusi, erilainen tila, jota ei voi edes verrata fyysiseen tilaan. Mutta sen kokemuksellisuuden merkitys on suuri nyt, kun fyysinen taide on saavuttamattomissa.

”Virtuaaligalleria on lisäksi avoinna ja saavutettavissa kaikille ja kaikkialla, ilmaiseksi.”