Amazon Prime Videon alkuperäiselokuva Time ja Apple TV+:n Susikansa sekä Greyhound kuuluvat vuoden Oscar-ehdokkaiden joukkoon.

Tämän vuoden Oscar-ehdokkaat julkistettiin viime maanantaina. Koronapandemiavuosi vaikutti rajusti perinteiseen elokuvalevitykseen, eivätkä monet listan elokuvat ole vielä ehtineet Suomeen ollenkaan.

Useat ehdokkaat ovat kuitenkin olleet jo pitkään katsottavissa suoratoistopalveluissa. Netflixin alkuperäiselokuvat ovat saaneet aiempina vuosina Oscar-ehdokkuuksia ja palkintoja, ja Netflix-tuotannot kuten Mank ja Ma Rainey’s Black Bottom keräsivät ehdokkuuksia myös tänä vuonna. Mutta kategorioissa on monien muidenkin suoratoistopalveluiden originaaleja, jotka ovat saattaneet jäädä monilta Suomessa huomaamatta.

Esimerkiksi seuraavista kolmesta ei ole Helsingin Sanomissakaan kirjoitettu aiemmin kuin pari mainintaa. Nyt kirjoitetaan vähän enemmän, koska sen ne ansaitsevat.

Time (ohjaus Garrett Bradley)

Parhaan pitkän dokumentin palkinnon ehdokas Time löytyy Amazon Prime Video -palvelusta. Se oli viime vuoden hienoimpia elokuvia ja jäi vain täpärästi omalta vuoden 2020 top 10 -listaltani. Dokumentin keskushenkilö on Sibil Richardson, keski-ikäinen nainen, joka odottaa aviomiehensä vapautumista vankilasta. 20 vuotta aiemmin pariskunta yritti rahapulassa ryöstää pankin. Sibil joutui vankilaan muutamaksi vuodeksi, mutta puoliso Rob sai 60 vuoden tuomion.

Sibilistä tuli vapauduttuaan menestyvä yrittäjä ja aktivisti, joka kampanjoi väsymättä sen puolesta, että hänen yhä rakastamansa mies pääsisi edes ehdonalaiseen. Lapset kasvavat, päivät, kuukaudet ja vuodet seuraavat toisiaan ja sekoittuvat. Emahoy Tsegué-Maryam Guèbroun hienon pianomusiikin säestämä mustavalkoinen Time on sykähdyttävä kuvaus rakkaudesta, sitkeydestä, odotuksesta ja Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän epätasa-arvosta. Ja ajasta.

Susikansa (Wolfwalkers, ohjaus Tomm Moore ja Ross Stewart)

Irlantilais-brittiläis-ranskalainen Susikansa on ehdolla parhaan pitkän animaation kategoriassa ja katsottavissa Apple TV+ -palvelussa. Elokuva on jatkoa ohjaaja Mooren aiemmille kelttiläisten tarujen inspiroimille animaatioille, joista edellinen Song of the Sea (2014) ylsi sekin Oscar-ehdokkaaksi.

Susikansa on fantasiaseikkailu historiallisessa kehyksessä, lordiprotektori Oliver Cromwellin hallitsemassa 1600-luvun Irlannissa. Brittisotilas Bill Goodfellowe on määrätty tappamaan Kilkennyn asukkaita häiritsevä susilauma. Billin tytär Robyn haluaa hänkin taistelemaan susia vastaan, kunnes törmää metsässä niitä suojelevaan Mebh-tyttöön. Mebh on ”wolfwalker”, joka muuttuu nukkuessaan sudeksi ja on näin yhtä myös eläinkunnan kanssa. Robyn alkaa puolustaa uutta ystäväänsä Cromwellin sotilaita – myös rakasta isäänsä – vastaan.

Fantasiajuoni ei pohjimmiltaan auo uusia uria, mutta Susikansa valloittaa silti. Käsin piirretty animaatiojälki on upeaa, ja tarinassa sekä tunnelmassa on samaa maanläheistä taianomaisuutta kuin Ghibli-studion tuotannoissa.

USS Greyhound (Greyhound, ohjaus Aaron Schneider)

Apple TV+ nappasi valikoimiinsa myös Tom Hanks -sotaelokuva Greyhoundin, kun teatteriensi-ilta peruttiin kokonaan pandemian vuoksi. Se on Oscareissa ehdolla vain parhaan äänityksen kategoriassa, mikä kyllä riittääkin. Greyhoundissa ei ole erityisen syvällisiä tasoja, eikä se edes pyri olemaan muuta kuin vetävä ja jännittävä sotatarina.

Elokuva sijoittuu toisen maailmansodan Atlantin taisteluun, jossa jämäkän kapteeni Krausen (Hanks) johtama USS Keeling -hävittäjä suojaa liittoutuneiden laivasaattuetta. Merellä ilmatuen ulottumattomissa Keeling joutuu armottomaan taisteluun saksalaisten sukellusveneiden ”susilaumaa” vastaan. Vanhanaikaisia, konstailemattomia sotafilmejä tehdään nykyään aika harvoin. Greyhound on lajityypissään niin hyvin tehty, että sen katselu tuntuu jopa virkistävältä. Historia-intoilija Hanks on myös käsikirjoittanut elokuvan.

Greyhoundia on kutsuttu ”dad movieksi” eli ”isäleffaksi”, joka on sekin osuva kuvaus, tässä tapauksessa vain hyvällä tavalla!

Oscar-palkinnot jaetaan 25. huhtikuuta.

