Naisten maa -kuunnelma on feministinen utopia, jonka yhä ajankohtainen alkuteksti syntyi yli sata vuotta sitten

Herland-romaanin kirjoittanut Charlotte Perkins Gilman oli aikaansa edellä, kuten oli romaanin Naisten maa -kuunnelmaksi suomentanut ja ohjannut Marja Rankkalakin.

Maa, jossa karjataloudesta on luovuttu, väestönkasvu saatu hallintaan ja ajoneuvot liikkuvat sähköllä. Ei saasteita, ei köyhyyttä, ei väkivaltaa...

Tällaisen sivilisaation yhdysvaltalainen Charlotte Perkins Gilman visioi yli sata vuotta sitten, vuonna 1915. Tarina on kiinnostava näinä ilmastokriisin aikoina.

Mutta se on vain sivujuonne. Gilmanin Herland on yksi ensimmäisistä feministisistä uto­piaromaaneista. Se oli niin paljon edellä aikaansa, että monet kirjan havainnoista ovat yhä edelleen ajankohtaisia.

Romaani ilmestyi suomeksi vasta vuonna 2009. Ensimmäisen kerran tarina kuitenkin suomennettiin jo vuonna 1983, jolloin Marja Rankkala käänsi, sovitti ja ohjasi sen kuunnelmaksi nimeltään Naisten maa.

Kolme miespuolista tutkimusmatkailijaa löytää eristyneen maan, jonka kaikki asukkaat ovat naisia. Jo alussa päästään käsiksi miehiseen maailman­kuvaan. Yksi sankareista haaveilee heti kuninkuudesta. Naisten hurmaamiseen he ovat varanneet koruja.

Kertoessaan naisille erinomaisesta yhteiskunnastaan miehet löytävät itsensä kuvaamasta sen epäkohtia: sotaa, eriarvoisuutta, hierarkkisuutta. Osa havainnoista, kuten se, että amerikkalaiset naiset eivät tee palkkatöitä, ovat jo hieman vanhentuneita – mutta vain hieman.

Kollektiivisuuteen perustuvan yhteiskunnan naisille miesten puheet individualismista ja kilpailusta näyttäytyvät käsittämättöminä.

Ja se vasta käsittämätöntä onkin, että mies omistaa vaimonsa.

Ravistelluiksi tarinassa tulevat uskonto, palkkatyö ja länsimainen ihanne kodista, jotka alkavat kahden sivilisaation kohtaamisessa saada absurdeja piirteitä.

Miehettömän sivilisaation luostarimainen aseksuaalisuus on ehkä piirre, jota kaikki eivät koe utopistisena. Se kuitenkin muodostaa terävän peilin seikkailijamiesten maailmankuvalle, jossa heistä voisi tulla ”siittämistaidon ylipappeja”.

Vaikka runsaan tunnin mittainen kuunnelma on nykymittapuulla pitkä, se etenee vetävästi ja nopeasti.

Pekka Laitisen säveltämät laulut tuovat mukaan aikakauden kuunnelmille tyypillistä musikaalimaisuutta ja Marja Pesolan tehosteet painajaisunikohtauksessa psykedeelisiä sävyjä.

Keskeisissä rooleissa esiintyvät Veikko Honkanen, Georg Dolivo, Juha Mäkelä, Seela Sella, Helinä Tevi, Margit Lindeman, Eeva Eloranta, Marjut Toivanen ja Inkeri Wallenius. Ossi Ahlapuro tekee hupaisan sivuroolin oppaana, joka johdattaa miehet naismaailman rajoille.

Kuunnelman loppu jää hienosti ilmaan ja lupailee jatkoa.

Gilmanin romaani sitä saikin, kun vuonna 1916 ilmestyi With Her in Ourland, jossa yksi tutkimusmatkailijoista yrittää elää Yhdysvalloissa Naisten maasta mukaansa saaman vaimonsa kanssa.

Sitä ei ole vieläkään suomennettu. Syytä varmaan olisi.

Naisten maa, Yle Areena.