Orjuudesta kertova Maanalainen rautatie on fantastinen, kirjallinen kollaasi historiasta ja sen vääristelystä.

Romaani

Colson Whitehead: Maanalainen rautatie (The Underground Railroad). Suom. Markku Päkkilä. Otava. 347 s.

Heti alkuun huomautus asiasta, joka lienee ollut selvä Colson Whiteheadin romaanin monille yhdysvaltalaisille lukijoille, mutta ei välttämättä suomalaisille: orjuudesta ei oikeasti paettu maan alle rakennettua rautatietä pitkin.

Termi maanalainen rautatie kuvaa ylipäätään salaisia pakoreittejä, turvataloja ja muita etappeja, joiden kautta orjuuden vastustajat auttoivat karanneita orjia etelävaltioista pohjoiseen.

Whiteheadin romaanissa kyse on kuitenkin oikeasta rautatiestä, jonka asemille laskeudutaan tikapuita pitkin, asuintalojen ja vajojen lattialuukkujen kautta.

Tämä tarkoittaa, että Maanalainen rautatie kuvaa itse asiassa kokonaan vaihtoehtoista historiaa. Se on fiktiota fiktiossa, allegoria, moderni opetuskertomus, täynnä kirjallisia viittauksia.

Mikä ei tietenkään tee siitä lainkaan vähemmän totta. Päin vastoin.

Whiteheadilla (s. 1969) on jo takanaan sekä mittava ura journalistina että palkittuna kirjailijana. Journalismi näkyy romaaneissakin.

Edellinen suomennos Nickelin pojat oli tositapahtumiin perustuva kuvaus floridalaisen poikakodin raakuuksista 1960-luvulla, ja myös Maanalaisen rautatien monilla aiheilla on vastineet todellisuudessa. Se on taitava, kiehtova ja järkyttävä sukellus mustien historiaan Yhdysvalloissa ja rasismiin yleisemminkin.

Lisäksi sen keskushenkilö Cora, karannut orja, on tavallaan kuin journalisti: hän osuu milloin mihinkin tilanteeseen, välillä itse sen kokien, välillä sivusta todistaen. Hän havainnoi, analysoi, oppii, tekee johtopäätöksiä.

Romaanista on jo ehditty tehdä televisiosarjakin, jonka on ohjannut Oscar-palkittu Barry Jenkins. Sen traileri on tässä:

Aluksi Cora elää puuvillaplantaasilla toisen polven orjana – ”posliinikotiloista ja lasihelmistä” myyty isoäiti on aikanaan laivattu Amerikkaan Afrikasta. Sitten hän pakenee kahden muun kanssa, aloittaa hankalan matkan kohti pohjoista ja vapautta.

Georgiasta pääsee maanalaista rautatietä pitkin ensin Etelä-, sitten Pohjois-Carolinaan. Siellä kiinni jäätyään Cora joutuu palaamaan takaisin päin Tennesseehen, kunnes pääsee taas pohjoiseen Indianaan.

Matkaa kuvatessaan White­head yhdistelee eri osavaltioiden historiaa ja etenkin mustien kokemuksia monelta aikakaudelta.

Cora saa todistaa niin sisällissotaa edeltävää orjakauppaa kuin sen jälkeen yleistyneitä vapautettujen orjien lynkkauksia ja jopa 1970-luvulle asti yltänyttä mustien pakkosterilisointiakin.

Varsin pian alkaa selvitä, ettei vapaus itsestäänselvästi häämötä sielläkään, missä maan alta noustaan sen pinnalle.

Vaikka kerronnassa paljon jätetään rivien väliin, tarina on huomattavasti väkivaltaisempi kuin Nickelin pojat, joka kuvasi rasismin julmuuksia lakonisesti, välillä hyväntuulisestikin.

Se oli pastissi poikakirjoista, nyt vaihdellaan tarinatyypistä toiseen. Aina ei pysytä edes Yhdysvalloissa, sillä Whitehead rinnastaa mustien kohtelun Euroopan juutalaisvainoihin niin sel­keästi, että se vaikuttaa jopa pedagogiselta keinolta.

Esimerkiksi kuvaus karanneen orjan kiduttamisesta ja tappamisesta georgialaisella plantaasilla tuntui tutulta: olin lukenut samanlaisen kohtauksen venäläisen Isak Babelin 1930-luvun novellista, jossa kerrotaan juutalaispogromista vallankumouksen jälkeen.

Vähän myöhemmin, kun Cora on päässyt Pohjois-Carolinaan, häntä piilotellaan ullakolle rakennetussa kolossa kuin Anne Frankia ikään.

Välillä tarina tuntuu poikkeavan yhtä tunnistettavasti yhdysvaltalaiseen kirjallisuuteen. Kun Cora ja hänen suojelijansa Pohjois-Carolinassa paljastuvat, esiin käyvät etnisten ryhmien eli eri maista tulleiden siirtolaisten hierarkiat ja skismat, joita esimerkiksi Annie Proulx on kuvannut.

Tennesseen halki Cora kulkee kahleissa karanneita orjia etsivän Ridgewayn vankkureissa. Pakkomielteinen palkkionmetsästäjä ja ympärillä leviävä pensaspalon polttama tuhon maisema ovat kuin suoraan Cormac McCarthyn Tie- ja Veren ääriin -romaaneista.

Varmasti Whitehead viittailee paljon muuhunkin, kuten mustaan kirjallisuuteen ja poliittisiin puheisiin, mutta kaikesta en saa kiinni. Tällaisessa kerroksisuudessa on suomentaja Markku Päkkilällä taatusti ollut haastetta.

Mutta ei Maanalainen rautatie tietenkään ole vain kokoelma kirjallisia viittauksia tai esiin kaivettuja historiallisia faktoja rasistisista raakuuksista.

Se on nuoren naisen kehitystarina: Coran äitikin karkasi aikanaan plantaasilta, ja siksi tytär etsii tätä kaikkialta, minne retkillään osuu.

Se on myös runsas, jännittävä matkakertomus täynnä fantastisia yksityiskohtia ja outoja sivuhenkilöitä. Ja vielä aateromaanikin – samalla pitkällä janalla kuin orjuutta aikanaan vastustanut Harriet Beecher Stowen Setä Tuomon tupa (1852).

Whiteheadin metodi on vain aivan toinen kuin Beecher Stowen kristillinen tendenssi ja sanomakin synkempi, kun ajatus kirkkaammasta kruunusta taivaassa puuttuu kokonaan.

Maanalainen rautatie osoittaa yhtäältä rasismin universaaliuden, toisaalta sen, miten syvälle se on upotettu yhdysvaltalaisuuden rakenteisiin. Valtio on perustettu alkuperäisiltä asukkailta ryövätylle mantereelle, ja sen ovat rakentaneet orjat.

”Varastetut ihmisruumiit viljelevät varastettua maata”, Cora pohtii.

Siksi, oli aikakausi mikä tahansa, mustan on mahdotonta elää vapaana ja tasa-arvoisena.

Siihen ei auttanut 1868 hyväksytty perustuslain 14. lisäys, jonka mukaan kaikki Yhdysvalloissa syntyneet ovat lain edessä tasavertaisia, ei 1900-luvun kansalaisoikeusliike, eivät edes mustan presidentin kaksi valtakautta 2000-luvulla.

Kaikki nämä ovat lopulta pelkkää kosmetiikkaa ja koristetta, kuten ”pehmeät pumpulivaatteet”, jotka Cora saa ylleen Etelä-Carolinassa.

Pakenevia orjia takaa-ajajineen puupiirroksessa, joka kuvitti orjuutta vastustavaa, 1864 New Yorkissa julkaistua kirjaa.­

Siellä hänet laitetaan töihin Luonnonihmeiden museoon, eläväksi hahmoksi mustien historiaa esittelevään vitriiniin. Cora näkee oitis, että kyse on historian vääristelystä. Pian hänelle selviää sekin, että kun ”terveystarkastuksissa” mustia naisia sterilisoidaan, miehiin taas istutetaan tutkimustarkoituksissa kuppa.

Aivan tosia, Yhdysvaltain 1900-luvun historiaan kuuluvia tapahtumia nämäkin.

Viivyttyään hetken näennäisen vapaassa mustassa yhteisössä Indianassa (joka sitten tuhotaan) Cora palaa vielä maan alle uutta pakoa yrittämään.

Tässä vaiheessa hän, niin kuin lukijakin, miettii jo, onnistuuko se. Onko rautatietä olemassakaan?

Loppujen lopuksi sillä ei ole suurta merkitystä.

Whitehead on jo osoittanut, että orjia ovat maassaan myös rikostensa ja väkivaltansa kahlitsemat valkoiset. Ja että vapautta on monta muutakin lajia kuin fyysistä.

Ratkaisu on tavallaan sama kuin toisella orjuutta fantasian keinoin kuvanneella nykykirjailijalla Ta-Nehisi Coatesilla, joka Vesitanssijassa (2019) antoi henkilöidensä liikkua mystisesti ajassa ja tilassa.

Corakin lähtee resiinalla pimeille raiteille ja saapuu jonnekin: ”Ehkä hän ei ollut enää edes Amerikassa vaan jossakin sen tuolla puolen.” Vapaudessa?