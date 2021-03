Tero Saarinen Companyn Third Practice -teos tavoittaa tallenteenakin kaipuun aineettomat heijastukset

Thomas Freundlichin ohjaus tanssia ja barokkimusiikkia yhteen sulauttavasta esityksestä on komea, itsenäinen taideteos.

Jenna Broas Tero Saarisen Third Practice -koreografiassa.­

Nykytanssi

Third Practice. Tero Saarinen Companyn ja Helsingin barokkiorkesterin striimattava tallenne, ensi-ilta 19. 3. Musiikki Claudio Monteverdi, koreografia Tero Saarinen, musiikinjohto Aapo Häkkinen, laulusolistit Núria Rial ja Topi Lehtipuu, pukusuunnittelu Erika Turunen, valosuunnittelu Eero Auvinen, esityksen videoheijasteet sekä tallenteen ohjaaja ja pääkuvaaja Thomas Freundlich.

Nyt on tarjolla lempeää lääkettä korona-ahdistukseen.

Tero Saarinen Companyn ja Helsingin Barokkiorkesterin yhteistuotanto Third Practice on muokattu digitaaliseen muotoon, joka on nähtävissä Suomessa 6. huhtikuuta asti. Claudio Monteverdin ajaton musiikki ja esityksen silmiä hivelevä taltiointi siirtävät toiseen todellisuuteen.

Teoksen historia on monipolvinen.

Kantaesityksensä Third Practice sai Italiassa Cremonan Monteverdi-festivaalilla keväällä 2019. Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtumassa arvioimani Suomen ensi-ilta oli saman vuoden kesäkuussa.

Helsingin ensiesityksen piti olla jo viime kesänä, mutta koronan tähden sitä on jouduttu siirtämään aina vaan eteenpäin.

Alminsalista nyt maaliskuuksi varattu aika käytettiinkin nyt poikkeuksellisesti teoksen taltiointiin. Lopputulos on hieno.

Taltiointia on tietenkin vaikea verrata elävään esitykseen, mutta Kuopiossa näkemäni tulkinta on tiivistynyt. Erika Turunen on yhdenmukaistanut sen puvustusta, ja Tero Saarisen koreografia vaikuttaa entisestään jäsentyneen.

Third Practice on mitä mutkikkain monitaiteellinen kokonaisuus. Helsingin Barokkiorkesterin näyttämöllä säestämät Monteverdin madrigaalit sanelevat sen kaihontäyteisen perustunnelman. Päähenkilöksi kohoaa tanssiryhmään luontevasti sulautuva tenori Topi Lehtipuu eräänlaisena ikuisen haaveilijan perikuvana.

Hänen kaipuunsa häilyvä kohde, sopraano Núria Rial heijastuu videoprojisointeina milloin taustaan, milloin seittiäkin ohuempiin henkäyksen voimasta ilmassa leijuviin harsoihin.

Eri taidemuotojen yhteensulautuminen sekä kehollisten live-esiintyjien ja aineettomien mielikuvien toisiinsa kietoutuminen olivat leimallisia jo näkemässäni näyttämöesityksessä.

Saumaton kerroksellisuus korostuu monikamerataltioinnissa, joka mahdollistaa vielä lähikuvat ja leikkaukset.

Tallenteen on ohjannut Thomas Freundlich, joka toimi myös sen pääkuvaajana. Tanssija- ja koreografitaustasta elokuvaan siirtynyt Freundlich on tehnyt kymmeniä musiikki-, tanssi- ja dokumenttielokuvia.

Hän vastaa myös näyttämöesityksen videoheijasteista, joten hän on ollut teoksen työtiimissä alusta alkaen. Se selittänee sen, että taltiointi tuntuu tavoittavan teoksen hengen hienosti.

Sen voi kokea myös itsenäisenä taideteoksena, jolle uskallan povata laajempaa menestystä – jos ja kun se lähtee kansainväliseen levitykseen.

Third Practice -teoksen syntyvaiheista ja harjoitusprosessista saa hyvän kuvan myös viime vuonna ilmestyneestä, Hannele Jyrkän kirjoittamasta kirjasta Etsijä – Tero Saarisen tie nykytanssin huipulle.

Teos on nähtävissä 6. 4. asti TikettiStreamin välityksellä (tiketti.fi).