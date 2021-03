On vähän sääli, että Marian ilmestyspäivä sujahtaa ohi huomaamatta

Taidehistoria on pullollaan kuvia Neitsyt Mariasta, ja hän on jättänyt monta jälkeä Suomeenkin, muistuttaa uusi kirja.

Murmelipäivät sen kun jatkuvat, liki samanlaisina toistuen. Onneksi kirjat pelastavat paljon. Tällä viikolla olen lukenut juuri ilmestynyttä Sisko Ylimartimon teosta Marian katse. Kuvia, kuvitelmia ja kertomuksia (Avain), jossa valotetaan Neitsyt Marian elämäntarinaa, monia kultteja hänen ympärillään sekä rikasta kuvien traditiota. Kirja ilmestyi juuri sopivasti: tänään on Marian ilmestyspäivä.

Marianpäivänä myös tunnettua päivää vietetään sen kunniaksi, että arkkienkeli eli nykykielellä varmaan enkelien johtoryhmän vetäjä Gabriel ilmestyi nuorelle Marialle ja kertoi tämän synnyttävän yhdeksän kuukauden kuluttua lapsen, Jeesuksen. Marian hedelmöitti pyhä henki, ”synnittömästi”.

Ikuiselle neitsyelle omistettu päivä sujahtaa meiltä maallistuneilta luterilaisilta ohi sen suuremmitta huomioitta, mikä on vähän sääli. Vaikka synnittömän sikiämisen marialogia tuntuu hyvin etäiseltä, neitsythahmon taidehistorialliset ulottuvuudet ovat niin valtavat, ettei niitä kannata ohittaa.

Maria on sulautunut osaksi suomalaistakin perinnettä tavoilla, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Turkulaisten sanonta ”kyl maar” juontaa Mariaan, sillä Turku ja sen tuomiokirkko omistettiin Marialle. Maarianhamina on Marian satama, vaikka nimi tuleekin mutkan kautta, Aleksanteri II:n puolisolta Maria Aleksandrovnalta, kirjoittaa Ylimartimo. Juhannusta on sanottu mittumaariksi. Ja niin edelleen.

Neitsyt Mariaa kuvatumpaa naishahmoa ei länsimaisesta taidehistoriasta taida löytyä. Kaikki suurimmat maalarit Fra Angelicosta Botticelliin, Michelangeloon ja Rembrandtiin ovat ikuistaneet näkemyksensä hänestä. Marian ilmestyksen kuvista runsaasti kuvitetussa kirjassa on tuntemattomampi kotimainen esimerkki: venäläissyntyisen Georges von Swetlikin teos Enkeli ilmestyy Marialle (1937), joka on esillä Tervakosken kirkossa. Maalaus on ollut Gösta Serlachiuksen omistuksessa.

Georges von Swetlikin teos Enkeli ilmestyy Marialle on esillä Tervakosken kirkossa. – Sisko Ylimartimon kirjan kuvitusta.­

Marian yhteys ruotsalaiseen Birgitta Birgerintyttäreen (1303–1373) on mitä kiehtovin. Pyhän Birgitan – joka oli Ruotsin ensimmäinen laajalti koko Euroopassa tunnettu nainen –kokemat monet näyt vaikuttivat madonnakuvan muovautumiseen keskiajalta lähtien. Näyissä Maria esiintyy loistavana taivaan kuningattarena, jonka kruunu liljoineen oli vertaansa vailla.

Jan van Eyckin (1391–1441) madonnalla on liljojen, ruusujen ja jalokivien koristama kruunu. Yksityiskohta Gentin alttaritaulusta (1438–1440).­

Liljojen lisäksi myös ruusu ja orvokki ovat Marian kukkia. Niiden katsotaan viittaavan hänen hyveisiinsä: puhtauteen, yksinkertaisuuteen, siveyteen, nöyryyteen. Luonnossa näillä kasveilla on vain hyviä vaikutuksia, Ylimartimo toteaa. Suomalaistenkin kasvien nimistössä on monia Maria-viittauksia maariankämmekästä ja maarianohdakkeesta maarianheiniin ja maariankieloihin. Neitsyt Marian oma vuodenaika on kevät.

Katolisissa maissa Maria-kultti lukemattomine ilmestyksineen saa lukemattomia ilmenemismuotoja, joita tutkija Elina Vuola on kuvannut kirjassaan Jumalainen nainen (Otava, 2010). Marian hahmoon on sisällytetty kaikkialla myös kristinuskoa edeltävien naisjumaluuksien ominaisuuksia.

Sekä Vuola että Ylimartimo käsittelevät kirjoissaan myös kiehtovia Marian ilmestyksiä eli eri puolilla maailmaa raportoituja tapahtumia, joissa Neitsyt Marian koetaan ilmestyneen yhdelle ihmiselle tai suurelle joukolle. Tunnetuimpia ovat paimentyttö Bernadette Soubirousin Lourdesissa Ranskassa vuonna 1858 kokema ilmestys ja Portugalin Fátimassa toukokuussa 1917 ensimmäistä kertaa koetut ilmestykset.

Niissä Maria on tavallaan muuttunut kokijasta tekijäksi.