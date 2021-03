Neljä vuotta sitten Finlandia-ehdokkaaksi nousseen Haurun uutuus on proosaminimalismin taidonnäyte.

Romaani

Hanna Hauru: Viimeinen vuosi. Like. 175 s.

Kun perheeseen syntyy kirjailija, perhe on tuhon oma, sanoi kirjallisuuden nobelisti Czesław Miłosz. Hän ei elänyt syrjäisessä kylässä 1950-luvun Pohjois-Pohjanmaalla, mutta jos olisi elänyt, tuskin olisi muotoillut ajatustaan maltillisemmin.

”Isä ei hyväksynyt raapustelujani vielä sittenkään, kun näytin hänelle Seutusanomista ensimmäisen julkaistun novellini”, muistelee Hanna Haurun pienoisromaanin minäkertoja.

Maalaisyhteisössä ihmisen osa on raataa ruumiillisissa töissä, ei raapustella turhanaikaisia paperille. Sotaan tai savottaan kelpaamaton kirjailijaksi haaveileva poika on isälle häpeä ja painajainen, neitibasillin saastuttama.

Poika oppii hakkaamaan kirjoituskonettaan niin kiivaasti, että sen ääni hukuttaa tajuntaan itsepintaisesti pyrkivät isän pilkalliset sanat. Taistelu jatkuu vielä kauan isän kuoltua.

Pojasta tulee kuin tuleekin kirjailija ja hän tekee sitä, mitä useimmat kirjailijat kaikkina aikoina tekevät eli muuttaa elinpiirinsä ihmiset teostensa raaka-aineeksi: ”Kaikki tämän kylän elävät ja kuolleet ovat käyneet kirjoissani, vaikka he eivät ole sitä nähneet. Ihminen ei tunnista itseään toisen silmillä nähtynä.”

Kun minäkertoja saavuttaa teoksillaan mainetta ja kunniaa, kyläläiset suhtautuvat häneen suopeasti. Lehtijutut kuitenkin unohtuvat nopeasti ja erakoitunut kirjailija muuttuu taas epäilyttäväksi. Häntä kytätään, hänestä juoruillaan. Kirjailijan elämä on loputonta yksinäisyyttä ja alituista uhmaa. Hän oppii ajattelemaan kynää kostonvälineenä.

Monen taiteilijaromaanin tavoin Viimeisen vuoden taustalta kajastaa Janten laki, jonka Aksel Sandemose muotoili teoksessaan Pakolainen ylittää jälkensä. Kyläläiset muodostavat kollektiivin, joka yksituumaisesti todistelee kirjailijalle, ettei hänen pidä luulla olevansa mitään. Lähtiessään nälkäisenä kerjuureissuille hän riippuu jo melkein ristillä.

Vaiheiltaan ja kohtaloltaan Haurun kirjailijahahmo muistuttaa Pentti Haanpäätä, mutta erojakin piisaa.

Haanpäällä riitti eläväistä kiinnostusta maailmaan, vaikka korven eläjä olikin. Hän opetteli englantia ja luki alkukielellä Virginia Woolfia ja James Joycea ennen kuin näiden modernismin uranuurtajien teoksia oli saatavilla suomeksi.

Haurun kirjailijahahmo pysyttelee mökissään ja seurustelee lähinnä viinapullon kanssa. Jos Haanpäälle Helsinki oli syrjässä, hänelle se on kaukana, melkein mielikuvituksen tavoittamattomissa.

Viimeinen vuosi on Haurun yhdeksäs teos. Haurun varhaisia kirjoja luonnehti ahdistuksentäyteinen raaka naturalismi, jossa saattoi aistia vaikutteita Timo K. Mukalta. Tuotannon karttuessa hänen proosastaan on tullut kuulaampaa ja ilmavampaa, ruhjovuus on yhä läsnä, mutta ympärillä on enemmän sävyjä.

Neljä vuotta sitten ilmestynyt Jääkansi pääsi Finlandia-ehdokkaaksi ja toi Haurulle ansaitusti uusia lukijoita. Jääkansikin liikkui 1950-luvun miljöössä ja senkin päähenkilö oli piinattu sielu, äidin uuden miehen väkivaltaisuudesta kärsivä tyttö.

Pohjoinen maisema muodostaa Haurulle eräänlaisen kirjallisen alkumyytin. Siellä elämä on kovaa, luonto karua ja olemassaolo taistelua. Hänen henkilöhahmonsa ovat tämän armottomuuden koettelemia, mutta myös karaisemia. Heillä on sielu halki, mutta he eivät kehystä olemassaolon tuskaansa muodikkain psykologisin termein. Heidän osansa on kestää, ja jotenkin he kestävätkin.

Karuuden estetiikka luonnehtii myös Haurun teoksia kirjallisina olentoina. Pienoisromaani on hänelle luonteva teosmuoto, koska se jättää näkyviin vain välttämättömän. Hauru ei ole pitkien polveilevien virkkeiden tekijä, vaan hallitsee lyhyen riivityn lauseen.

Hänen proosansa ei ole ylikirjoitetun lyyristä eivätkä yksittäiset lauseet kärtä huomiota irrallisina ihasteltaviksi. Haurun vahvuus on muutaman sivun pituinen tekstijakso, jossa lauseet soljuvat virheettömästi rytmitettyinä. Viimeinen vuosi on tällaisen proosaminimalismin taidonnäyte.

Sommittelultaan romaani on hallitun yksinkertainen. Kerronta etenee vuodenkierron mukaisesti, mutta päähenkilön muistot tuovat siihen takaumia. Varsinaista juonta ei ole, vaan pikemminkin toisiinsa kytkeytyviä tilanteita ja tapahtumia.

Kriitikoilla on ollut tapana verrata Haurua kahteen muuhun pohjoisen maiseman nykyprosaistiin, Rosa Liksomiin ja Maria Peuraan. Tiettyä perheyhtäläisyyttä kirjailijoiden välillä onkin, mutta sitä ei pidä ylikorostaa.

Viimeisestä vuodesta puuttuu murteellinen puhekieli, joka on Liksomille ja Peuralle tärkeä tyylikeino. Hauru tapailee modernismia edeltävää vanhahtavaa kaunokirjallista lauseenpartta, mutta museaalisesta retro­proosasta ei ole kyse.

Viimeinen vuosi luo pikemminkin vaikutelmaa menneestä maailmasta kuin yrittää tuottaa sitä jäljentämällä. Teksti on kirjallisista keinoistaan tietoisen tekijän aikaansaannosta.

Eräänlaisena kertosäkeenä romaanissa toistuu ajatus teksteistä tiettyä tarkoitusta varten kyhättynä käyttötavarana.

Päähenkilö mieltää itsensä kirjailijana pikemminkin elantoaan repiväksi sanatyöläiseksi kuin sisäistä roihuaan ilmentäväksi taiteilijaksi. Paikallislehteen sopii rustailla kepeitä novelleja, mutta kulttuurilehteen pitää vääntää laadukkaampaa tarinaa. Teoksissaan kirjailija puolustaa köyhää kansaa, koska kokee sen asiakseen.

Viimeisessä vuodessa on perinteisen taiteilijaromaanin ainekset, mutta se kasvaa yleispäteväksi kuvaukseksi kadonneista illuusioista. Päähenkilön rintaa repii pikemminkin lemmentuska kuin luomisentuska. Hän on menettänyt Liisan, elämänsä rakkauden, eikä osaa päästää irti vuosienkaan jälkeen. Lukija saa miettiä, onko lohdullista vai traagista, että päähenkilöllä on vielä haaveensa jäljellä. Niihin hän viimeisen vuotensa lopuksi katoaa.

Romaanin päättää salakavala, kirjailijan nimeen liittyvä pikkukepponen. Tämä puujalkavitsi havahduttaa lukijan siitä 1950-luvun agraarisuomalaisuuden todellisuusilluusiosta, johon romaani on hänet tuudittanut. Kirja ei menetä siitä lainkaan hohtoaan, pikemminkin päinvastoin.