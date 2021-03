Venla Hiidensalon romaanissa myös Helmin aikuiset tyttäret pohtivat suhdettaan äitiinsä, josta heidät oli väkivaltaisesti erotettu.

Romaani

Venla Hiidensalo: Suruttomat. Otava. 253 s. Äänikirjan lukee Satu Paavola.

Venla Hiidensalon neljäs romaani Suruttomat on hämmentävä sekoitus totta ja tarua. Se kertoo Tyko ja Helmi Sallisesta, sekä heidän tyttäristään Varpusta ja Tajusta.

Romaanin lukeminen edellyttää, että lukija tuntee Sallisen maalauksia: Mirrin imettämässä esikoistaan. Tai Mirrin istumassa vihreässä puvussaan kädet tyhjässä sylissä vuonna 1911, jolloin Sallinen antoi Helmiltä salaa heidän esikoisensa Tanskaan adoptoitavaksi. Varpusta tuli Eva.

Äiti ei enää koskaan nähnyt tytärtään, ja tytär sai tietää äidistään vasta aikuisena. Nuorimmaisen Sallinen haki itselleen villa Krapulaan, vaikka tyttö oli avioerossa määrätty äidille. Naapurivillassa – Humalassa – asui Jalmari Ruokokoski.

Kyse on siis elämäkertaromaanista, taiteen tekemisen hulluudesta. Taiteilijaromaanin demoni on Tyko ja tämän uhreja niin hänen vaimonsa kuin tyttärensäkin. Sivuosassa on Jali, ajoittainen ymmärtäjä ja sovittelija.

Kerronta on aukkoista ja aikatasoja lomittavaa.

Romaanin nimi Suruttomat viittaa ”suruttomien” sakkiin, Brondalla viihtyviin taiteilijaneroihin. Paradoksaalisesti Sallisen perheen naiset, joiden näkökulmasta romaani on kerrottu, ovat kaikkea muuta kuin suruttomia. Surua on enemmän kuin kolmet hartiat jaksavat kantaa.

Helmi Vartiainen menettää itseluottamuksensa, kykynsä maalata ja lapsensa, koska hän sattuu rakastumaan Taideyhdistyksen piirustuskoulussa heti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan itseään paljon vanhempaan taiteilijaan, Tyko Salliseen.

Mutta vasta vaimon muotokuvien myötä miehestä tulee se kuuluisa ja myöhemmin arvostettu ekspressionisti Tyko Sallinen. Hän maalasi lihallista ja aistillista Mirriä, monen myöhemmän todistajan mielestä enemmän omaa kultaneitoaan kuin todellista Helmi Sallista.

Hiidensalon romaanissa Tyko väittää, että Helmi nostaa pirun hänessä pintaan. Nainen riivaa hänestä väkivaltaisen ja petollisen. Mirri olisi hänen mielestään valmis Seilin saarella säilytettäväksi.

Helmin mielen järkkymiseen on riittävästi syitä, mutta Suruttomissa hänen kärsimystiensä on kerrottu ulkokohtaisesti, vaikkakin minämuodossa.

Harhoja ja pelkotiloja on. Kirjailija antaa myös muutamin kuvin ymmärtää, että Helmi alkoholisoituu surussaan:

”Katseeni osuu sängyn alta pilkottavaan pulloon. Avaan sen vapisevin käsin ja juon ahnaasti. Tunnen, miten pulssini tasaantuu ja rintaani puristava kipu hellittää.”

Elämäkertaromaania ei pidä lukea elämäkertana, mutta silti haluan tietää, mihin väitteet ja kuvaukset perustuvat.

Hiidensalo mainitsee romaaninsa jälkisanoissa neljä teosta, jotka ovat innoittaneet häntä, kuten Tuula Karjalaisen Tyko Sallinen -elämäkerran (2016) sekä Inka-Maria Laitilan ja Tarja Strandénin tietokirjan Tukaattityttö (2002). Se keskittyy Mirri-kuvien takaa katsovaan Helmi Vartiaiseen.

Taju Sallisen, kirjailijanimeltään Irja Sallan, Unissakävijä-romaanista on lainattu Suruttomien motto, jossa puhutaan rakkaudetta kasvavista lapsista.

Sulkiessani surullisen elämäkertaromaanin toivon, että Helmi vielä joskus saisi elämäkerran, jossa häntä verhoavat valheet riisuttaisiin tutkimustyöhön ja lähteisiin vedoten.