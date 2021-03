Karyn Kusaman rikosjännäri Destroyer vaatii puntaroimaan merkitystään väkivaltaviihteen sukupuoliroolien muutoksessa.

Losangelesilaisella poliisilla Erin Bellillä (Nicole Kidman) on missio.­

Destroyer ★★★★

USA 2018

TV2 klo 21.00 ja Areena (K16)

Väripatruunan laukeaminen johti tulitaisteluun seitsemäntoista vuoden takaisessa pankkiryöstössä.

Rikosjengiin oli peiteoperaatiossa soluttautunut kaksi nuorta poliisia, jotka rakastuivat toisiinsa komennuksen aikana. Henkiin jäänyt nainen, etsivä Erin Bell, synnytti tyttären, ja kantaa kaikesta traumaattista syyllisyyttä.

Elokuva on Destroyer, ja nais­etsivää näyttelee Nicole Kidman. Ihaillulla tähdellä on meriittilistallaan viisi Kultaista maapalloa, kaksi Emmyä ja yksi Oscar. Kidman on myös aktivisti ja roolimalli, sekä julkisuudessa ikuisesti Tom Cruisen entinen puoliso, joka halusi pitää pariskunnan lapset erillään isänsä skientologiasta.

Destroyerin ensi-iltakritiikit tarttuivat syöttinä siihen, miten Bellin roolihahmo esitellään: poliisikollegatkin päivittelevät lasinpohjaa toisenkin kerran tuijotelleen naisen rähjääntynyttä ulkonäköä. Tosin tapahtumat sijoittuvat Los Angelesiin, jonka rockpiireissä Bellin kaltainen hahmo tuskin erottuisi joukosta. Ehkei käytöskään herättäisi huomiota, mutta harvemminpa elokuvissa näytetään, miten etsivä tyydyttää kädellään kuolemansairaan rikollisen saadakseen tältä kaipaamansa tiedon.

Sillä Bellillä on missio. Traagisesti päättyneen pankkiryöstön päätekijöistä kuuluu taas jotakin. Nainen haluaa saattaa operaa­tion päätökseensä sekä sovittaa omat tekonsa.

Aikatasoissa edestakaisin liikkuva rikosjännäri päättyy saman ruumiin luo, josta käynnistyikin. Osapuilleen joka kohtauksessa näkyvän Kidmanin rooli on päällisin puolin samanoloinen kuin lukuisilla miesnäyttelijöillä lukemattomissa muissa rikosleffoissa.

Ohjaaja Karyn Kusama, kuvaaja Julie Kirkwood sekä monet työryhmäläiset kuvasuunnittelijoista puvustajiin ovat naisia. Naisia ovat myös kapinallinen teinitytär, jolle Bell yrittää puhua, ja narkkirikollinen, joka hänelle puhuu, jahka kaksikko on ensin pahanpäiväisesti piessyt toisensa. Belliä hakataan ja hän hakkaa, sukupuolilla ei ole väliä.

Pintatasonsa alla Destroyer vaatii puntaroimaan, onko se merkityksekäskin virstanpylväs väkivaltaviihteen sukupuoliroolien muutoksessa, matkalla siihen tulevaisuuteen, jossa filmitähden maskeeraukseen ei enää kiinnitettäisi samaa huomiota.

Kauneus kuitenkin pilkottaa Bellin välttelevänkin katseen alta, ja kärsimyksen rujous kääntyy voitoksi.

Kapinoivaa teinitytärtä Shelbyä esittää Jade Pettyjohn ja tämän vanhempaa poikaystävää Beau Knapp. Oireellisesti hahmo on nilkimpi kuin tarinan ryöstömurhaajien.

Sillä lopulta Bellin naiseuden määrittelee menetys, kyvyttömyys ja äitiys.