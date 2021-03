Björn Wahlroosin muistelmien ensimmäinen osa ilmestyy syksyllä.

Suomen tunnetuimpiin ja kiistellyimpiin talousvaikuttajiin kuuluva Björn ”Nalle” Wahlroos kirjoittaa muistelmat, kertoo Otava tiedotteessaan.

Muistelmien ensimmäinen osa Barrikadeilta pankkimaailmaan – Eräänlaiset päiväkirjat 1952–1992 ilmestyy lokakuussa 2021 Otavan julkaisemana.

Kirjassa Wahlroos (s. 1952) kuvaa elämäänsä ja uraansa vuoteen 1992 asti, jolloin hän jätti taakseen varatoimitusjohtajuuden Suomen Yhdyspankissa ja perusti investointipankkitoimintaan erikoistuneen Mandatumin.

Wahlroos on käyttänyt muistelmiensa tukena päiväkirjojaan, joita hän on pitänyt yli 30 vuotta.

Teoksessa Wahlroos kertoo elämänsä neljästä ensimmäisestä vuosikymmenestä, joita voi perustellusti luonnehtia kumouksellisiksi, tiedotteessa kerrotaan. Wahlroos lähti nuorena radikaalina tekemään vallankumousta, mutta todellisen kumouksen hän koki pankkimaailman ytimessä.

Wahlroos kuvaa muistelmiensa ensimmäisessä osassa metsäteollisuuden muodonmuutosta, pankkiryhmien kamppailuja, kuuluisia Kouri-kauppoja, Wärtsilän konkurssia, uuden Nokian syntyä sekä monia muita finanssitaistoja ja lähihistorian avainhetkiä.

”Minulle on suotu enemmän kuin yksi elämä. Olen saanut tehdä akateemisen, yrittäjän ja liikkeenjohtajan uran. Minuun vahvan jäljen jättäneessä angloamerikkalaisessa ympäristössä muistelmien kirjoittaminen on lähes itsestäänselvyys, ainakin jos on saanut elää hieman keskimääräistä tapahtumarikkaamman elämän. Kirjoittaminen mielletään tavaksi jakaa pieni osa tästä etuoikeudesta eteenpäin. Tämä on minun pyrkimykseni”, Björn Wahlroos kertoo Otavan tiedotteessa.

Björn Wahlroosin elämästä ja urasta on kirjoitettu kirja aiemminkin. Vuonna 2013 Wahlroosista julkaistiin elämäkerta nimellä Wahlroos: Epävirallinen elämäkerta (Into).

Teoksen kirjoittivat Tampereen yliopiston tiedotusopin opiskelijat silloisen vierailevan professorin, HS:n toimittajan Tuomo Pietiläisen johdolla. Wahlroos ei itse osallistunut prosessiin.