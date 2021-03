La Garçonne on juoneltaan sujuva mutta samaan aikakauteen sijoittuvan Babylon Berlin -sarjan rinnalla se on vain sympaattinen halpis.

Pariisi on aina Pariisi, ja 1920-luku on muodissa, joten ranskalaissarja La Garçonne – kaksoiselämää tuntuu sopivan tähän hetkeen. Aikakauden tunnelma on helppo rakentaa nyky-Pariisiinkin, sillä vanhat korttelit ovat pysyneet ennallaan. Sarjaa on kuvattu syksyllä 2019 aidoilla paikoilla, ja sen vakibaari on ­Victoires-bistro Louvren lähellä.

Kuusiosaisen sarjan päähenkilö, la garçonne, on Louise Kerlac (Laura Smet), joka tekee erikoisen ratkaisun. Kaksoisveli Antoine on palannut traumatisoituneena ja morfiinikoukussa ensimmäisestä maailmansodasta ja haluaa vain jatkaa taiteilijan uraansa. Orvot sisarukset ovat rahapulassa, ja Louise menettää vielä työpaikkansa. Antoine sen sijaan saa kutsun poliisivoimiin.

Antoinea eivät työt kiinnosta, joten Louise saa idean. Hän pukeutuu mieheksi ja pestautuu poliisin palvelukseen veljensä sijasta. Naisena se ei tietenkään olisi edes mahdollista.

Louise saakin paljon selvitettävää, alkaen sisarusten isän kuolemasta. Isäkin oli poliisi, ja heti alussa Louise näkee myös isän työkaverin raa’an murhan. Tämän lisäksi poliisi tutkii nuoren naisen murhaa.

Louise kehittää omat menetelmänsä ja käyttää hyväkseen oikeaa sukupuoltaan. Naishahmona hän sukeltaa Pariisin tarunhohtoiseen yöelämään ja taidepiireihin. Näin syntyy hauskalta vaikuttava roolipeli, kun Louise esittää milloin naista, milloin miestä, ja hän voi olla oma itsensä vain veljen ja ystävänsä seurassa.

Mitään kovin hulvatonta tai rohkeaa tästä ei kuitenkaan irtoa, ja sarja on suorastaan koomisen kesy siihen nähden, miten 1920-lukua muuten on tapana kuvata. Esimerkiksi saksalaisen Babylon Berlin -sarjan tyy­litaituroinnin kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Sen rinnalla La Garçonne on vain sympaattinen halpis. Juoni sinänsä on ihan sujuva.

Sukupuolilla leikittelykin jätetään turvallisesti puolimatkaan. Louise odotetusti ihastuu pian mieheen, toimittaja Roman Ketoffiin (Grégory Fitoussi), mutta siitäkään ei seuraa edes yhtään noloa tilannetta.

Sarjan bonuksena ovat juonen seassa vilahtelevat aikakauden oikeat kulttuuripersoonat: Man Ray ja Kiki, Modigliani, Jules Pascin, Coco Chanel ja kumppanit. Man Rayta jopa hetken ­aikaa epäillään murhasta.

Louisea näyttelevä Laura Smet on tuttu kasvo myös Netflixin Agentit-sarjasta, jossa hän esittää itseään yhdessä äitinsä, näyttelijä Nathalie Bayen kanssa. Smetin isä on jo edesmennyt laulaja Johnny Hallyday.

