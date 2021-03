Brittilehti The Guardian luonnehtii arkkitehti Alvar Aaltoa: ”Dominoiva elostelija”

Brittilehden arkkitehtuurikriitikon mukaan Alvar Aallon vaimojen työtä on väheksytty. Tosiasiassa Aino Aallon työtä on kuitenkin esitelty laajasti näyttelyissä ja julkaisuissa.

Aino ja Alvar Aalto New Yorkin maailmannäyttelyssä 1939.­

Brittilehti The Guardian kirjoittaa, että Alvar ja Aino Aaltoa käsittelevä dokumentti näyttää uusia puolia maailmankuulusta arkkitehdistä

Sunnuntaina julkaisussa arviossa kirjoitetaan Aalto-elokuvan paljastavan Alvar Aallon ”salaisen elämän” ja ”vähemmän sympaattiset puolet”.

Aalto-elokuvaa on Britanniassa esitetty Architecture Foundationin järjestämässä Architecture on Film -tapahtumassa.

Dokumentissa tulee esille, että hän oli ”dominoiva elostelija”. Lehti kirjoittaa, että elokuva onnistuu korostamaan Aallon vaimojen Ainon ja Ellissan olennaista roolia ja panostusta Alvar Aallon tuotantoon.

”Heidän työtään on usein vähätelty, kun on kerrottu tuttua yksinäisen miesneron tarinaa”, The Guardianin arkkitehtuurikriitikko Oliver Wainwright kirjoittaa.

Dokumentaristi Virpi Suutarin ohjaama, arkkitehtuuripariskunnan työtä ja rakkauselämää valottava dokumentti Aalto sai Suomen ensi-illan syksyllä 2020. Yleisradio näytti sen viime viikolla Yle Teema -kanavalla, ja dokumenttielokuva on nähtävissä myös Yle Areenassa.

Aalto on Jussi-ehdokkaana parhaan dokumentin kategoriassa.

Ohjaaja Virpi Suutari Aaltojen ateljeessa.­

Dokumentti etenee Ainon ja Alvarin kirjeenvaihdon mukaan. Niistä paljastuu, kuinka suorasukaisesti pariskunta keskusteli rakkauselämästään, myös avioliiton ulkopuolelta.

Alvar Aalto oli matkoilla viihtyvä boheemi. Myös Aino Aalto piti seurapiireistä, mutta otti vastuulleen perhe-elämän ja liiketoiminnan pyöritystä.

The Guardianin arvio esittelee kuvassa Paimio-tuolin. Kuvateksti kysyy: ”Kaikki hänen itse tekemäänsä?” Hän-sana on maskuliinimuodossa eli viittaa Alvar Aaltoon.

Alvar ja Aino Aalto­

Arvuuttelu tässä tapauksessa saattaa olla turhaa. Artekia yhdessä perustamassa olleen pariskunnan yhteistyö on laajasti dokumentoitu.

Alvar Aallon kuuluisimmat huonekalut ovat Paimio-tuolin kaltaisia, orgaanisilla muodoilla leikkiviä, yksinkertaisia kalusteita.

Aino Aalto tunnetaan erityisesti materiaaleja tarkasti ymmärtäneenä sisustus- ja lasisuunnittelijana.

Aino Aallon merkittävää osuutta työhön on esitelty kirjoissa ja näyttelyissä. Esimerkiksi Japanissa kiersi viime vuonna näyttely Aino & Alvar Aalto – Shared Visions.

Aino Aalto­

The Guardianin arviossa kirjoitetaan erittäin myönteisesti Aaltojen työstä ja Aalto-dokumentista. Alvar Aalto rakensi lehden mukaan ”villejä ja maagisia rakennuksia ja jännittäviä huonekaluja”. Elokuva onnistuu esittelemään ne unenomaisilla droonikuvilla.

Säynätsalon kaupungintaloa luonnehditaan ”lumoavaksi kansalaiskompleksiksi”.

”Kuin metsäinen parlamentti ewokeille”, lehti kuvailee punatiilitaloja.

Ewokit ovat Star Wars -elokuvasarjassa esiintyviä karvaisia, rauhanomaisia olentoja.