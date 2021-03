Lokakuussa toteutettava kokemusformaatti tuo Supermarsu-kirjojen hahmot Helsinkiin ja pariin muuhun kaupunkiin.

Supermarsu on nähty kirjojen lisäksi myös elokuvana. Nyt siitä puuhataan myös kokemusformaattia.­

Tv-formaatit, kuten vaikkapa Unelmien poikamies, Selviytyjät tai Masked singer, ovat tuttua tavaraa, mutta mitä ovat kokemusformaatit?

Ne ovat suomalaisen Happymoorin kehittämä sisältökonsepti. Ajatus on, että elämykset voidaan monistaa ja lokalisoida kaupungista ja maasta toiseen, kuten tv-formaatitkin.

”Usein tehdään tosi isoja yhden tai kahden päivän tapahtumatuotantoja, joiden tuotanto vaatii järjestäjältä paljon resursseja ja sisältää ison riskin”, Vilma Gustafsson kertoo. Hän on yksi Happymoorin perustajista.

”Happymoorin ajatuksena on, että uuden tarjonnan ja kysynnän luomisen riskiä jaetaan usean yrityksen kesken.”

Gustafssonin mukaan kokemusformaatin tarinalliset kokemukset ovat tarjolla niin kutsutuille mikroyleisöille, kuten perheelle tai kaveriporukalle. Ne tapahtuvat pidempänä ajanjaksona useassa kohteessa ja kaupungissa samaan aikaan.

Lisäksi kokemusformaatti voidaan tuottaa seuraavana vuonna uudelleen samoissa paikoissa tai jossain muualla.

Ideana on vähän kuin veisi Muumimaailman eri kaupunkeihin sen sijaan, että kaikki menevät Naantaliin.

Lokakuussa toteutettava Supermarsu pelastaa Itämeren -kokemusformaatti tuo Paula Norosen kirjojen hahmot Helsinkiin ja pariin muuhun kaupunkiin. Ajatuksena on, että lapset muuntuvat Supermarsuiksi ja pelastavat supervoimillaan Itämerta.

Supermarsu-kokemusformaatin yksittäisten elämyksien tuotannosta vastaavat tuotantoon osallistuvat yritykset, joita voivat olla muun muassa elämyskohteet, ravintolat, hotellit, liikuntakeskukset ja kauppakeskukset.

Jokaisessa pisteessä lapset ratkaisevat pelastustehtävää, joka nivoutuu osaksi palvelukokemusta. Käytännössä osallistujat voivat esimerkiksi suorittaa seikkailurataa kauppakeskuksessa tai vaikka tuunata oman jälkiruokansa ravintolassa osana tehtävää.

Lastenkirja tuntuu pilottikohteeksi luontevalta. Lastenkirjoista tehdään elokuvia, animaatiosarjoja, näytelmiä, animaatiosarjoja ja teema-aterioitakin, joten formaattiajattelu tunnetaan kustantamoissakin. Tarinalliset aineksetkin ovat valmiina.

”Tunnetusta hahmosta on helpompi luoda kokemusformaattia, koska siinä asiat ovat jo tuttuja osallistujille”, Gustafsson toteaa.

Suunnitteilla on monenlaista kokemusformaattia. Esimerkiksi ystävänpäiväteema ja joulu sopivat hyvin kokemusformaattien käyttöön.

Gustafssonin mukaan esimerkiksi hiljaisia helmikuun arki-iltoja voidaan elävöittää vaikkapa paikallisten ravintoloiden, kulttuurikohteiden, kivijalkaliikkeiden ja liikuntapaikkojen kanssa luomalla uudenlaisia sisältöjä esimerkiksi pariskunnille.

Tämä saa kuluttajan kuluttamaan oman lähialueensa tarjontaa enemmän.

”Jos lähtee matkalle Thaimaahan, niin usein siellä ottaa kaikki mahdolliset delfiini- ja viidakkokokemukset kerralla, mutta omassa kotikaupungissa niiden luo ei tule samalla tavoin hakeuduttua. Me ajattelemme, että ihmisillä on mahdollisuus kokea oma lähiseutunsa paljon nykyistä elämyksellisemmin.”

Vastaavanlaisia hankkeita ympäristön tarinallistamiseen on ollut aiemminkin. Esimerkiksi Pietarissa on jo vuosia ollut Rikos ja rangaistus -romaanin ympärille toteutettu kapakkakierros. Ruotsissa Kurt Wallenderin dekkarihahmon ympärille on kehitetty monenlaista toimintaa.

Helsingin keskustan ravintolat puolestaan ovat lanseeranneet Kaartin kutonen -nimisen kulinaristisen kierroksen.

Gustafssonin mukaan kokemusformaatin erottaa edellisistä toimialarajat ylittävä yhteinen tekeminen, jossa yritykset jakavat tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin ja tuotannon. Helsingissä verkostoon kuuluu jo yli 30 yritystä ja yhteisöä, mukaan lukien elämyskohteita, museoita, hotelli- ja ravintolaketjuja, kulttuuri- ja kaupan alan toimijoita.

Happymoor antaa alustan yhteiseen tekemiseen. Sen luovan alan ja liiketoiminnan kehittämisen yrittävistä ammattilaisista koostuva osaajaverkosto, kuten käsikirjoittajat, graafiset suunnittelijat ja tuottajat, vastaavat tuotantojen vetämisestä ja toteutuksesta.

Seuraavaksi suunnitteilla on dekkariin perustuva kokemusformaatti Turkuun, Helsinkiin ja Porvooseen.

”Olemme miettineet, että mukana voisi olla esimerkiksi kirjan teeman mukaisesti kävely kaupungin kattojen yllä sekä tietysti rikoksen ratkaiseminen.”

Tai mitä kokemusformaattiin osallistuvat yritykset yhdessä sitten keksivätkään.