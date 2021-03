Äänitetyn musiikin kulutus kasvoi edellisvuoteen verrattuna neljä prosenttia.

Äänitetyn musiikin kulutus Suomessa kasvoi viime vuonna edelleen, selviää Musiikkituottajat – IFPI Finlandin keräämistä tiedoista.

Kasvua kertyi edellisvuoteen verrattuna neljä prosenttia. Kasvuvauhti kuitenkin hidastui edellisvuoteen verrattuna, jolloin se oli kymmenen prosentin luokkaa. Kaikkiaan äänitemusiikin kulutuksen kokonaisarvo oli yhteensä 80,1 miljoonaa euroa.

Kasvu kertyi edelleen pääosin suoratoisto- eli striimauspalveluiden kautta saatavista tuloista. Digitaalisen musiikinkulutuksen osuus äänitemarkkinoista oli jo 89 prosenttia.

Fyysisten äänitteiden myynnin arvo laski prosentilla. Vinyylilevyjen osuus fyysisten äänitteiden markkinasta on jo lähes puolet.

Vuoden 2020 kymmenen myydyimmän albumin listalla oli kuusi kotimaista albumia ja singlelistalla kuusi kotimaista kappaletta.

Vuoden 2020 myydyin albumi oli Behmin Draaman kaari viehättää (Warner Music Finland). Striimatuin kappale oli Williamin Penelope (M-Eazy Music/Sony Music Finland).

Eniten sijoituksia striimatuimpien kappaleiden listalla oli kuitenkin Behmillä.

Vinyylinä ostettiin eniten Maustetyttöjen Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä -albumia (Is This Art!).

Williamin Penelope oli vuoden striimatuin kappale.­

Suomen myydyimmät albumit 2020:

1. Behm: Draaman kaari viehättää

2. The Weeknd: After Hours

3. Ava Max: Heaven & Hell

4. Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

5. Dua Lipa: Future Nostalgia

6. Nightwish: Human. :II: Nature.

7. Arttu Wiskari: Suomen muotoisen pilven alla

8. Various Artists: Vain elämää kausi 11 – Ensimmäinen kattaus

9. William: Shakespeare

10. Pyhimys: MIKKO

Suomen striimatuimmat kappaleet 2020:

1. William: Penelope

2. The Weeknd: Blinding Lights

3. Behm: Hei rakas

4. Elastinen feat. Jenni Vartiainen

5. Behm: Frida

6. Arttu Wiskari: Tässäkö tää oli?

7. Behm: Tivolit

8. Saint Jhn: Roses

9. DaBaby: Rockstar (Feat. Roddy Ricch)

10. Tones and I: Dance Monkey

Suomen myydyimmät vinyylilevyt 2020:

1. Maustetytöt: Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä

2. AC/DC: Power Up

3. Nightwish: Human. :II: Nature.

4. Paperi T & Khid: HBD RIP

5. Tehosekoitin: Golden greats

6. Maustetytöt: Kaikki tiet vievät Peltolaan

7. Ruusut: Kevätuhri

8. Ville Valo & Agents: Ville Valo & Agents

9. Vesala: Etsimässä rauhaa

10. Viikate: Rillumarei!