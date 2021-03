Uudet luvut paljastavat, että tasa-arvo on kohentumassa Suomen klassisessa musiikissa: Solisteissa saavutettiin jo täysi tasa-arvo

Säveltäjien ja kapellimestarien suhteen tehtävää riittää yhä.

Susanna Mälkki on aikamme merkittävimpiä kapellimestareita ja Helsingin kaupunginorkesterin historian ensimmäinen nainen ylikapellimestarina.­

Suomen sinfoniaorkesterit ry:n alustavat tasa-arvolukemat vuodelta 2020 kertovat hitaasta kehityksestä, mutta solistien osalta ollaan päästy jo täyteen tasa-arvoon nais- ja miesoletettujen solistien välillä.

Vielä 2019 vuonna naissolisteja oli 44 prosenttia. Vuonna 2020 heitä oli 50 prosenttia.

Myös orkesterimuusikkojen suhteen tilanne on jo lähellä tasa-arvoa: miesten osuus orkesterimuusikoista on uudessa tilastossa 54,8 prosenttia kun vuonna 2019 osuus oli 56,3 prosenttia.

Kapellimestarien ja säveltäjien suhteen tilanne on heikompi, mutta osin kohenemassa. Naiskapellimestarien osuus on noussut yhdestätoista prosentista kuuteentoista prosenttiin.

Naissäveltäjien osuudessa on Sinfoniaorkesterit ry:n laskelmissa pysytty kuudessa prosentissa 2019 ja 2020, mikä herättää epäilyjä. HS:n datadeski sai vuoden 2019 osuudeksi vain kolme prosenttia. Hufvudstadsbladet laski vain pääkaupunkiseudun orkesterien naissäveltäjien osuuden ja pääsi samana vuonna 4,3 prosenttiin.

Suomen sinfoniaorkesterit ry selvitti asiaa HS:n pyynnöstä ja syy löytyi. HS laski saman ohjelman mahdolliset toistot toisessa konsertissa samalla viikolla mukaan, mutta Sinfoniaorkesterit ry:n laskuissa datassa on ollut epäjohdonmukaisuuksia vuonna 2019, ja vuonna 2020 toistoja ei ole laskettu mukaan, joten täyttä tavoittavuutta heidän laskelmansa ei kerro. Kun keskimäärin selvästi yli 90-prosenttisesti miessäveltäjävaltaisen ohjelmiston konsertteja toistetaan samalla viikolla, suhdeluku toki kallistuu valtakunnallisesti enemmän miesten suuntaan.

Toisaalta on huomattava, että ylikapellimestarit johtavat suuren osan konserteista ja niiden toistosta. Kun esimerkiksi Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarin Susanna Mälkin johtamien konserttien toistoja seuraavana päivänä jäi laskuista pois, se vaikuttaa hieman kapellimestarien tilastointiin.

Eniten naissäveltäjien esityksiä teki nyt Tapiola Sinfonietta. Toiseksi ylsi Umo Jazz Orchestra ja kolmannen sijan jakavat Radion sinfoniaorkesteri ja Helsingin kaupunginorkesteri.

Pääkaupunkiseudun orkesterit olivat siis naissäveltäjien suhteen jälleen muuta Suomea edistyksellisempiä aivan kuten HS:n ja Hufvudstadsbladetin vuoden 2019 laskelmia vertailtaessa.

Tulokset eivät ole yllättäviä klassisen musiikin historiaan nähden: naiset löivät läpi ensin solisteina ja vähitellen myös orkesterimuusikkoina.

Säveltäjien ja kapellimestarikorokkeen suhteen kehitys on ollut hitaampaa koko maailmassa. Asiaan on kiinnitetty voimakasta huomiota viime vuosina, ja tutkija- sekä muusikkovetoisesti historiasta on löydetty yhä enemmän kiinnostavaa naissäveltäjienkin musiikkia.

Ehkä nopein keino tasa-arvoistaa säveltäjäosuuksia olisi yhä nykymusiikin osuuden lisääminen, sillä kiinnostavia eläviä säveltäjiä on hyvin runsaasti kaikissa sukupuolissa. Tulevaisuudessa tehtävä helpottuu entisestään, sillä monien musiikkikorkeakoulujen sävellys- ja kapellimestariluokilla naisten osuus on kohentunut.

Esimerkiksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian arvostetun kapellimestariluokan pääsykokeissa naisten osuus on jo noin 40 prosenttia. Tällä hetkellä legendaarisella ”kapuluokalla” on kaksi naista ja kuusi miestä, professori Sakari Oramo kertoo.

Maistiainen myöhemmin keväällä julkaistavan Suomen sinfoniaorkestereiden vuosikertomuksen tilastoihin sisältyy myös Vaasan kaupunginorkesterin tiistaina julkaisemaan tiedotteeseen, jossa kerrotaan orkesterin kevätkauden loppuvan seitsemän konsertin Womentums-sarjaan. Sarjan jokainen kapellimestari ja solisti on nainen. Säveltäjien suhteen sarja on kuitenkin miesvaltainen.

”Esimerkiksi kaavailemamme Kaija Saariahon teokset vaativat isompaa orkesteria, ja oma orkesterimme on tavanomaistakin pienempi pandemian vaatimien turvavälien vuoksi”, kertoo intendentti Mia Huhta.

Alkukevätkauden konserteissa Vaasan kaupunginorkesteri pääsi kuitenkin naissäveltäjien suhteen laskujensa mukaan noin 20 prosenttiin, mikä on valtakunnallisesti hyvä luku.

Kaiken kaikkiaan alalla on laaja halu tasa-arvoistua, ja sukupuolten entistä tarkempi tilastointi pitänee asian mielessä.

”Aloitimme säveltäjien, kapellimestarien ja solistien sukupuolijakauman tilastoinnin vuonna 2019 ja tänä vuonna julkaistaan tilasto siis toisen kerran. Keskusteluissa on myös ollut sukupuolen moninaisuuden huomioiminen laajemmin”, kertoo Suomen sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Helena Värri.

Eurooppa-keskeistä valkoisten säveltäjien ohjelmistoa voisi tarkastella myös tilastoimalla säveltäjien kotimaat ja maanosat sekä etninen tausta.

”Toistaiseksi näitä ei tilastoida, mutta asiasta keskustellaan paljon alan kansainvälisissä tapahtumissa. Pidemmällä aikavälillä tilastot tulevat tältäkin osalta todennäköisesti tarkentumaan”, Värri arvioi.

Voit lukea HS:n yksityiskohtaisemman tasa-arvoselvityksen vuodelta 2019 tämän linkin takaa.