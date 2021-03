Uusi levy on laadukasta ja takuuvarmaa Lana Del Reytä, mutta hänen tuotantonsa tunteville Chemtrails ei tuo juuri uutta, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Albumi / Pop

Lana Del Rey: Chemtrails Over the Country Club.

Polydor. ★★★

Lana Del Rey on artistina hyvä mittari sille, miten popmusiikki ja sen mielipideilmasto on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sekä toisaalta sille, miten se ei ole muuttunut.

Kun Del Rey löi itsensä läpi kymmenisen vuotta sitten Born to Dien ja Video Gamesin kaltaisilla hiteillä, hän löi itsensä päin myös portinvartijoiden muuria. Del Reytä epäiltiin muoviseksi ja laskelmoiduksi levy-yhtiön tuotteeksi. Hänen esiintymiselleen Saturday Night Live -ohjelmassa naurettiin: osaako hän edes laulaa?

Itse musiikki hämmensi myös. Voiko hän olla melankolisessa pohjoisamerikkalaisessa all night diner -pastellikitschissä tosissaan? Jokin ironian häivähdys olisi täytynyt löytää tullakseen sen ajan kuuntelijana ja kriitikkona tyydytetyksi, mutta Del Reyn musiikista kyynisyyttä ei löytynyt. Kitschiä ymmärretään vielä harvemmin kuin se osataan kirjoittaa oikein.

Del Rey oli avoimesti dekadentti ja hyödynsi musiikissaan rockmaailman tyypillisintä kuvastoa sekä kliseitä dysfunktionaalisista pahoista pojista päihteisiin. Ei voinut välttyä vaikutelmalta, että Del Rey oli astunut kentälle, jota miehet olivat pitäneet omanaan. Ja jos ei ollut koskaan päässyt sisälle Dolly Partonin estetiikkaan, tuskin pystyisi nousemaan Del Reyn kelkkaankaan.

Suhtautuminen Del Reyhin oli läpitunkevan misogynistinen, mitä tänä päivänä ei hyväksyttäisi, mutta vielä kymmenen vuotta sitten asenne sai rehottaa melkoisen avoimen vapaasti.

Mutta suhtautumista näkyy yhä syvemmälle esteettisissä arvoissa. Del Rey tuntui saavan lopullisen laajan hyväksynnän konsensuksen vasta Norman Fucking Rockwell! (2019) -albumin myötä, jossa musiikillisesti liikuttiin rock-kaanonin ja sen legitimoitujen esteettisten arvojen ytimessä.

70-lukulaisen pitkiä yhdeksänminuuttisia kappaleita, joille vähintään nyökätään arvostavasti, vaikka itse kappale ei olisikaan kummoinen. Del Rey teki viimein musiikkia, joka muistutti älykkökyynikkojen suosikki Father John Mistyä. Pitikö Del Reyn tosiaan viiden levyn verran todistaa olevansa tosissaan?

Samaan tapaan Taylor Swift tunnuttiin lopullisesti hyväksyvän taantuneinta rocklehdistöä myöten viime vuonna ilmestyneiden folkloren ja evermoren myötä. Niitä väritti niin ikään rock- ja pop-uskottava äänimaisema: tuottajien Jack Antonoffin ja Aaron Dessnerin esteettiset arvot. Kuinka ollakaan, Antonoff oli tuottajana myös Norman Fucking Rockwellillä.

Del Reystä alettiin NFR:n myötä puhua viimein uutena merkittävänä pohjoisamerikkalaisena lauluntekijänä, kun taakse asettui riittävästi miehistä arvovaltaa, kuten pohjoisamerikkalaisen työväenluokan ja teollisuuskaupunkien tulkin aseman itselleen sementoinut Bruce Springsteen.

Chemtrails Over the Country Club on ikään kuin ensimmäinen levy, jonka hän saa tehdä tästä kanonisoidusta roolista käsin, jos viime vuoden spoken word -levyä ei lasketa.

Chemtrail eli kemikaalivana viittaa salaliittoteoriaan, että jokin taho levittää lentokoneiden jättämän vanan kautta ilmakehään erilaisia kemikaaleja milloin mitäkin salaista tarkoitusta varten.

Ihan näin zeitgeistia levy ei kuitenkaan ole, vaan Del Rey metsästää hyllylleen tuttuja pohjoisamerikkalaisia kuvia kirkkaanpunaisen avoauton kyydissä rappioromantiikan ja luksuriöösin elämäntyylin ristipainissa.

Toisin sanoen musiikki on laadukasta ja takuuvarmaa Del Reytä, mutta hänen tuotannon tunteville Chemtrails ei tuo juuri uutta. Korkeintaan albumin avaavan White Dressin, jossa Del Rey muistelee aikaa ennen musiikkiuraansa tarjoilijana, ja laulaa poikkeuksellisesti kuin kuiskaten.

Intertekstuaalinen kehä pyörii tuttuun tapaan. Viime levyltäkin tuttu Candle in the Wind -referenssi toistuu levyllä useampaan kertaan. Countrytähti Tammy Wynetten suuntaan vinkataan Let Me Love You Like a Womanissa, Joni Mitchelliä versioidaan kauniin For Freen verran, ja tästä coveroinnista lauletaan Dance Till We Diessa. Del Reylle tuttu kuolemantanssi, joka nousee levyn parhaimmistoon folk-kabareellaan.

NFR:n julkaisusta ei ole kahta vuottakaan. Kun Del Reyllä on näin kiivas julkaisutahti ja laulut on veistetty tunnelmaltaan samasta melankolian puusta, niin Chemtrails tuntuu paikoin saavuttavan jo saturaatiopisteen. Chemtrails ennen kaikkea testaa kuuntelijoidensa faniasteen: kuinka kovasti haluat uutta Lana-musiikkia kuunneltavaksi.

Toisaalta ei ole helppoa jatkaa, jos edellinen levy oli kyseisen vuoden paras, ja mitä muuta hän tekisi kuin olisi sama vanha Lana, kun kasassa on resepti, jonka avulla syntyy laadukasta musiikkia ja joka toimii juuri nyt näin hyvin.

Del Reyn tinkimätön tyyli on myös alkanut vaikuttaa jo uuteen lauluntekijöiden sukupolveen. Joten miksei hän pitäisi harkitusta ja perfektoidusta tyylistään kiinni viimeiseen asti. Onhan myös Springsteen hyödyntänyt samaa kuvastoa koko uransa – mutta eipä hänen tuotannostakaan jaksa kuunnella kuin muutamaa ydinlevyä, muu on jäänyt kuriositeeteiksi.

Kriitikon valinnat : Eddie Chacon sai soololevynsä viimein valmiiksi 40 vuoden jälkeen

Albumi / Neo soul, r’n’b

Eddie Chacon: Pleasure, Joy and Happiness.

Day End Records. ★★★★

Vaikka musiikkia seuraa työkseen, niin joskus jotain olennaista livahtaa tutkan ohi. Kuten viime kesänä ilmestynyt Eddie Chaconin vajaa puolituntinen albumi. Toisaalta levyn vinyyliversio ilmestyi vasta muutama viikko sitten.

Eikä levy toisaalta osunut kovin monen muunkaan tutkaan. Sen on julkaissut hyvin pieni losangelesilainen levy-yhtiö Day End Records eikä levyä ole juuri missään arvioitu. Huomion vähäisyys on vain yksi traaginen lisä Chaconin muutoinkin traagiseen artistiuraan.

Chaconin ura alkoi epäonnisilla sooloviritelmillä, joista ei tahtonut tulla valmista, kunnes hän perusti 90-luvun alussa duon Charles Pettigrew’n kanssa. Charles & Eddien Would I Lie To You antoi heille yhden hitin ihmeen raskaan tittelin.

Roolista pyristely jäi kesken, sillä Pettigrew kuoli syöpään vuonna 2001 vain 37-vuotiaana. Sen jälkeen Chacon on ajelehtinut. Hän lannistui musiikin tekemiseen, sillä kukaan ei tuntunut kuuntelevan tai kiinnostuvan.

Pleasure, Joy And Happiness on hieman nurinkurisesti 57-vuotiaan Eddie Chaconin debyytti- sekä comeback-albumi, jolla hän käsittelee pettymyksiään elämässä ja musiikkibisneksessä, mutta myös vapautuen kohti hyviä puolia. Käytännössä tämä on soololevy, jota Chacon on yrittänyt tehdä jo yli 40 vuotta.

Levy lähti lentoon tuottaja John Carroll Kirbyn aloitteesta. Hän on työskennellyt Solangen ja Frank Oceanin kaltaisten nimien kanssa. Kirby on loihtinut lähinnä syntetisaattoreita käyttäen esteettisesti yhtenäisen, omintakeisen ja minimalistisen äänimaailman, jossa on jahtirockin kevyttä tuulen henkäystä muistuttava itsevarmuus ilman kalliin studiokikkailun leimaa. Levyllä soittaa myös Kanye Westin gospel-bändin rumpali Lamar Carter.

Asiaa Chaconilla olisi varmasti valtavasti nyt kun on tilaisuus taas esiintyä, mutta hän tyytyy paatoksen sijaan hillittyyn ilmaisuun, johon Kirby hänet on taitavasti sessioissa ohjannut. Vähäisten rivien ympäriltä aistii kokonaisen maailman ja kokemuksen, jonka täytyi tulla ulos juuri näin, ilman yliyrittämistä ja alleviivaamista.

Nyt nostaisin levyn viime vuoden kohokohtien joukkoon. Mitä ilmeisimmin levy on saavuttamassa ainakin jonkinlaisen underground-suosion, sillä levyn pieni painos loppui heti ja uusi on tulossa.

Albumi / Post-punk

Viagra Boys: Welfare Jazz

Year0001. ★★★

Ruotsalainen Viagra Boys on bändi, jonka liki jokaisessa kappaleessa lauletaan koirista, noista laulujen kertojan ainoista todellisista ystävistä.

Yhtyeen debyyttilevy Street Worms (2018) on yksi viime vuosien parhaita rocklevyjä. Se rymisteli piittaamattomasti kuin siirtolohkare kahdeksaakymppiä Tukholman ydinkeskustan iltapäiväruuhkassa. Paljon laulaja Sebastian Murphyn ansiosta: hän on kuin ojan pohjassa jokaista ruumiinosaa myöten marinoitu humalainen Kapteeni Haddock, jonka mustan huumorin, satiirin ja huuruisen olemuksen kruunaa sekopäinen saksofonilla tuuttailu – jota saisi olla rockissa enemmänkin!

Welfare Jazz on ilmeinen jatko-osa samalla välinpitämättömällä ja härnäävällä reseptillä. Parista hudista huolimatta albumi on valtavan viihdyttävää katujen rockia, jonka satiirin kohteet vaihtelevat toksisesta mieskuvauksesta koiranäyttelyihin. Kumarruksia annetaan The Fallin, Alan Vegan ja The Crampsin suuntaan.

Albumi / Rap

Pessa: Jazzijäbä

Omakustanne. ★★★

Suomiräpissä on ollut tyypillistä heti alussa merkitä omat kulmat ja pysyä siellä. Ylen Mist sä tuut? -sarja lähestyy suomalaista räppiä juuri tästä narratiivista käsin. 17-vuotias kuopiolainen Lorenzo Laakso eli Pessa tekee näin ollen kutakuinkin oppikirjaesimerkin suomalaisesta rap-debyytistä. Kannessa Pessa seisoskelee Kuopion ainoan art house -elokuvateatteri Kuvakukon edustalla, kappaleista Jynkkä on kotiseutuanthem omalle lähiölle.

Jazzijäbä on 17-vuotiaan räppärin omakuva ja aiheet ovat sen mukaisia itseironiaa unohtamatta: heräillään, tsekkaillaan mikä fiilis, voisi ottaa lungisti, koulussa ei ole kovin hyvää ruokaa tänään. Parhaimmillaan sanoituksille hörähtelee hyväntahtoisesti: ”Jäbät polttaa vihreet mut elämää menee päin punasii.”

Levy on vähän kuin kypsyysnäyte, joka kuulostaa etenevän järjestyksessä vanhemmasta kohti uudempaa materiaalia. Laakso on tuottanut levyn itse ja hänen oma soittimensa on trumpetti, jota myös levyllä kuullaan mieleenpainuvimmin Lungisti-kappaleessa. Levyn parasta antia ovat biitit, jotka groovaavat todella sulavasti läpi levyn ja kestäisivät julkaisun myös instrumentaaleina. Niissä kuuluu jazzin vaikutus ja rapin perinteen tuntemus.

Myös fraseerauksista, rytmeistä ja yleisestetiikasta huokuu runsas niin ulko- kuin kotimaisen rapin kaanonin kulutus ja selkäytimeen painuneet vaikutteet. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa oman äänen tutkimista ja löytämistä.

Albumi / Indie rock

Julien Baker: Little Oblivions.

Matador Records. ★★★

Kolmannella levyllään 25-vuotias laulaja-lauluntekijä Julien Baker kasvattaa musiikkiaan suuremman hallin mittoihin. Bändisoinnin takana on kuitenkin lähinnä vain Baker itse, joka soittaa levyllä liki kaikkea.

Baker käsittelee teksteissä avoimesti omia päihdeongelmiaan, ja on noussut Phoebe Bridgersin kanssa nyky-yhdysvaltalaisen rockin keskeiseksi lauluntekijäksi – vaikka ei tykkääkään tulla verratuksi jatkuvasti Bridgersiin. Little Oblivions on taiten kanavoitua ja kasattua suurten tunteiden musiikkia, jonka tarkkuuden äärellä tuntee myös hieman syyllisyyttä, kun rankoista aiheista ja Bakerin itseruoskinnasta huolimatta tekee kuunnellessa jatkuvasti mieli tuulettaa.