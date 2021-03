Vakinaistamisten taustalla on työtuomioistuimen joulukuussa 2020 antama päätös kahden Taideyliopiston professorin työsuhteen määräaikaisuuden perusteista.

Taideyliopistossa on muutettu 80:n opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevän työntekijän työsuhteet vakinaisiksi eli työsuhteet on muutettu toistaiseksi voimassa oleviksi.

Lisäksi kahdeksalle henkilölle on tarjottu muuta vakituista tehtävää.

Vakinaistamisten taustalla on työtuomioistuimen joulukuussa 2020 antama päätös kahden Taideyliopiston professorin työsuhteen määräaikaisuuden perusteista.

Taideyliopistossa työskentelevät professorit Anna-Kaisa Rastenberger ja Anita Seppä olivat vaatineet työsuhteidensa vahvistamista toistaiseksi voimassa oleviksi. Rastenbergerin ala on esittämiskäytännöt ja tilallisuus, Sepän taidehistoria ja -teoria. Molempien työsuhde olisi päättynyt vuoden 2020 lopussa.

Työtuomioistuin hyväksyi professorien vaatimukset. Sen mukaan taidealan opetustehtävän luonne ei riitä määräaikaisuuden perusteeksi ja piti työsuhteita toistaiseksi voimassa olevina.

Työtuomioistuimen päätöksen jälkeen Taideyliopisto kutsui koolle yhteistoimintaneuvottelut ja tarkasteli 186 opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevän työntekijän määräaikaisen työsuhteen perusteet.

Pääosa sellaisista määräaikaisista työsuhteista, joiden määräaikaisuuden perusteena oli taidealan opetustehtävän luonne, arvioitiin toistaiseksi voimassa oleviksi.

Työtuomioistuimen linjaus toi muutoksen erityisesti kuvataiteen, tanssin ja teatterin aloilla vuosikymmeniä voimassa olleeseen käytäntöön, jossa yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävät ovat määräaikaisia.

Käytäntöä on perusteltu sillä, että taidetta ei tehdä yliopistoissa vaan taidekentällä. Taidealojen määräaikaiset opetus- ja tutkimustehtävät on myös rinnastettu tiedeyliopistojen vahvasti työelämään kiinnittyneisiin, määräaikaisiin professor of practice -tehtäviin.

Taideyliopisto otti jo vuonna 2019 käyttöön urajärjestelmämallin eli professorin vakinaistamispolun, jonka myötä myös määräaikaisten professoreiden osuuden tulisi pienentyä. Työtuomioistuimen päätös vauhditti tätä muutosta.

Jatkossa professorin ja lehtorin tehtävät ovat Taideyliopistossa pääsääntöisesti vakituisia tehtäviä. Vastaisuudessakin määräaikaisina säilyvät esimerkiksi tohtorikoulutettavat, vierailevat asiantuntijat ja sijaiset.