Eeva Konnulla on juuri nyt täysi höyry päällä. Hänen on vaikea edes muistaa, milloin on viettänyt viimeksi vapaapäivää.

On maaliskuun alkupuoli, ja teatterikapellimestarina työskentelevän Konnun viikot täyttyvät musikaaliharjoituksista ja viikonloput koe-esiintymisistä, joissa etsitään näyttelijöitä tuleviin suurmusikaaleihin. Ilman koronaviruspandemiaa kalenterissa olisi vielä läjä esityksiäkin.