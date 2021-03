Huutokaupan mukaan kapinallisuudestaan tunnetun taiteilijan teos vangitsee kodikkaat perhearvot.

Banksyn teos Game Changer myytiin 19,4 miljoonan euron hintaan Christie’sillä Lontoossa tiistaina. Alkuperäinen hinta-arvio ylitettiin nelinkertaisesti. Game Changerista tuli kallein huutokaupattu henkilöllisyytensä salassa pitävän Banksyn teos.

Teosmyynnin tuotot lahjoitetaan useille terveys- ja hyväntekeväisyysjärjestöille Britanniassa. Myynnistä uutisoi esimerkiksi CNN.

Maalauksessa nuori lapsi leikkii hoitajanukella, jolla on heiluva viitta selässä. Lelukopassa makaavat supersankarinuket Lepakkomies ja Hämähäkkimies.

Taiteilija sai Punaiselta ristiltä harvinaisen luvan maalata järjestön logon hahmon rintamukseen.

Teos ilmestyi toukokuussa 2020 Southamptonin yleissairaalaan. Siihen oli kiinnitetty lappu:

”Kiitos kaikesta mitä teette. Toivottavasti tämä valaisee hieman tilojanne, vaikka se onkin vain mustavalkoinen.”

Teos on ollut esillä sairaalan seinällä. Tilalle ripustetaan nyt kopio.

Banksyn Game Changer -teos oli nähtävillä Christie’sin huutokauppatalossa Lontoossa ennen huutokauppaa.­

Teoksen nimi tarkoittaa suunnanmuuttajaa. Siinä taiteilija on ottanut uutta suuntaa tunnetuimpiin teoksiinsa, joissa yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa kuvataan vinoilevasti tai tuomitsevasti. Tekijälleen tyypillisen stensiilitekniikan sijaan teos on mustavalkoinen öljyvärimaalaus.

Christie’s kuvaili teosta sanoilla, joita ei yleensä liitettäisi maailman kuuluisimman katutaiteilijan kapinallisiin töihin.

Huutokaupan mukaan teos vangitsee ”yksinkertaisen, universaalit arvot, jotka ovat toteutuneet pandemian aikana – perhe, koti ja rakkaiden kanssa vietetty aika”.

Tekijä ei ole muuttanut täysin tyyliään. Banksyn tuttuja rottahahmoja, kasvomaskeilla täydennettynä, ilmestyi Lontoon metroon kesällä 2020. Ne poistettiin.

Hän teki joulukuussa muraalin yskivästä naisesta Bristoliin, josta tuntemattomana pysyneen taiteilijan arvellaan olevan kotoisin.

Banksy on aiemmin pilaillut taidemarkkinoiden kanssa. Vuonna 2018 teos Girl With Balloon silppuroitui itsestään, kun se oli myyty 1,2 miljoonaa eurolla.

Uuden, puoliksi tuhoutuneen teoksen nimi on Love is in the Bin.

Banksyn Monet-mukaelma Show Me the Monet (2005) myytiin viime lokakuussa 9,4 miljoonalla eurolla.­

Taiteilijan töitä on myyty kalleimmillaan noin kahdeksan miljoonan euron hintaan. Viime lokakuussa hänen Monet-mukaelmansa Show Me the Monet myytiin 9,4 miljoonalla eurolla.

Banksy lisäsi ranskalaistaiteilijan maalaukseen hylätyt ostoskärryt ja liikenteenohjaustolpan.

Christie’sin huutokauppa järjestettiin suoratoistettuna Lontoossa ja Hongkongissa. Meklarina toimi kokenut suomalainen Jussi Pylkkänen.

Hongkongissa myytiin tiistaina 35,3 miljoonalla eurolla Jean-Michel Basquiatin teos Warrior vuodelta 1982. Christie’sin mukaan se oli kallein Aasiassa myyty länsimaisen taiteilijan teos. Tosin Basquiatia on myyty japanilaiselle miljardöörille 92,6 miljoonan euron hintaan vuonna 2017.

Jean-Michel Basquiatin Warrior-maalaus vuodelta 1982 myytiin tiistaina ennätysmäiseen hintaan.­

Vuonna 1988 kuolleen yhdysvaltalaismaalarin teoshinnat ovat olleet jatkuvassa nousussa viime vuosina.

Viime vuonna taidemyynnit laskivat 22 prosenttia, 42 miljardiin euroon, kertoo The New York Times. Syitä ovat haluttujen teosten vähäinen saatavuus ja pyyntihintojen nouseminen ”tähtitieteellisiksi”.