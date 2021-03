Nomadlandin Fern (Frances McDormand) on menettänyt lähes kaiken jo ennen elokuvan alkua.

Aviomies on kuollut, hänellä ei ole työpaikkaa eikä kotia – tai oikeastaan ei enää asuntoa, sillä koti on valkoinen pakettiauto, jonka Fern on nimennyt Vanguardiksi.