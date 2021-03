Jännityssarja käynnistyy kuolemasta Sussexin rantakallioilla.

Joku on pudonnut kuolemaansa rantatalon terassilta. Onko kyseessä murha? Jos, niin kuka on murhattu, miksi ja kuka on murhaaja?

Sussexin rannikon majesteetillisia liitukivikallioita vasten näytellään käänteisessä järjestyksessä mainio neliosainen brittitrilleri Äidin uusi mies. Sarja ehdottaa vaihtoehtoisia vastauksia kysymykseen, miksi murha olisi tapahtunut. Vain uhri jää pimentoon.

Äiti Vivien (Francesca Annis) on löytänyt miehensä kuoleman jälkeen uuden miehen (Stephen Rea), aikuisten lastensa mielestä aivan liian pian. Poliisikuulustelujen ja takautumien ristivalotuksessa kaikkien elämästä paljastuu raskauttavia asioita.

Taustalla tuntuu olevan rakkauden, rahan ja seksin kolmiyhteys. Sarjan kruununjalokivi on Imelda Stauntonin roolisuoritus naapurinrouvana, jonka avuliaisuus lähentelee karmivuutta.

Äidin uusi mies, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena. (K12)