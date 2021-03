Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Totuus on armoton ★★

(Suomi 1963) Valentin Vaalan rikoselokuvassa toisiaan kadehtivat asianajajat (Lauri-Juhani Ruuskanen ja Sauli Seppälä) kilpailevat niin töistä kuin naisistakin. (K7)

TV1 klo 13.15

Tyttö nimeltä Varpu ★★★★

(Suomi 2016) 12-vuotias Varpu (Linnea Skog) haluaisi tutustua isäänsä (mestarillinen Lauri Maijala). Selma Vilhusen esikoisenaan ohjaama draama käsittelee mielenterveysongelmia sortumatta kliseisiin. (K12)

TV2 klo 19.00

Gone Girl ★★★

(USA 2014) Miehen (Ben Affleck) vaimo (Rosamund Pike) katoaa parin viidentenä hääpäivänä. David Fincher filmatisoi Gillian Flynnin psykologisen jännärin Kiltti tyttö. Lopputulos tyydyttää alkuperäisteoksen ystävän. (K16)

Sub klo 21.00

Yön eläimet ★★★★

(USA 2016) Tom Fordin ahdistavassa psykologisessa jännärissä perhe (isänä Jake Gyllenhaal) joutuu yöllisellä automatkallaan rikollisjoukon kiduttamaksi. (K16)

Frii klo 23.00

The Witch ★★★

(USA 2016) Eletään 1600-lukua Uudessa-Englannissa. Puritaaniperhe epäilee noidan siepanneen vauvansa. Robert Eggersin kauhuelokuva on oiva metafora meidän päiviemme noitavainoista. Pääosassa nähdään Anya Taylor-Joy perheen teini-ikäisenä tyttärenä. (K16)

Kutonen klo 21.00

24 viikkoa ★★★★

(Saksa 2016) Stand up -koomikko (Julia Jentsch) saa tietää odottavansa lasta, jolla on downin syndrooma ja sydänvika. Anne Zohra Berrachedin koskettava draama pohtii moraalikysymyksiä: kuka saa päättää, voiko nainen tehdä abortin, mistä syistä sen voi tehdä ja mitä siitä seuraa. Keskiössä on Saksassa sallittu niin sanottu myöhäinen abortti, joka voidaan tehdä vielä 24. raskausviikon jälkeen. Elokuva on ajankohtainen Aborttilain muutos -kansalaisaloitteen vuoksi. (K12)

Teema klo 21.00

Rogue One – A Star Wars Story ★★★

(USA 2016) Kapinallinen (Felicity Jones) jahtaa Kuolemantähden piirustuksia. Gareth Edwards ohjasi Tähtien sota -avaruusoopperasarjan taustaelokuvien trilogian ensimmäisen osan. Sarjan ummehtunutta arvomaailmaa tuulettaa itsenäinen naispäähenkilö. (K12)

Nelonen klo 21.35

Kunniattomat paskiaiset ★★★

(USA 2009) Amerikanjuutalaisten sotilaiden joukkio (mm. loistava Brad Pitt) kaavailee Hitlerin murhaa. Quentin Tarantinon seikkailuelokuva on ylipitkä. (K16)

TV5 klo 22.05

12 Years a Slave ★★★★

(USA 2013) Steve McQueen ohjasi orjaksi myydyn Solomon Northupin (1808–1863) (Chiwetel Ejiofor) järkyttävän elämäkerran. (K16)

MTV3 klo 22.45

Kauhea kankkunen ★★★★

(USA 2009) Polttariporukka (mm. Bradley Cooper) löytää itsensä Las Vegasista muistinsa menettäneenä. Todd Phillipsin komediatrilogian avaus on hysteerisen hauska. (K12)

Sub klo 24.00

Interstellar ★★★★

(USA 2014) Astronautit (mm. Matthew McConaughey) etsivät ihmiskunnalle uutta asumiskelpoista planeettaa. Christopher Nolanin scifielokuvan suurin ansio on Hoyte van Hoyteman kunnianhimoinen kuvaus. (K12)

Nelonen klo 0.20