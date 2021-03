Jättibudjetin Wonder Woman 1984 on tylsä supersankari­möhkäle, jossa riittää epäloogisuuksia – elokuva sai ensi-iltansa HBO Nordicilla

Vuoden 2017 Wonder Woman oli onnistunut supersankarielokuva, mutta sekava jatko-osa saavuttaa sen viehätyksen vain hetkittäin.

Gal Gadot esittää taas Ihmenaista uudessa Wonder Woman -elokuvassa.­

Seikkailu

Wonder Woman 1984. Ohjaus Patty Jenkins. Pääosissa Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal. 151 min. ★★

Jättibudjetin Wonder Woman 1984 on taas yksi elokuva, jonka levityskuviot koronaviruspandemia laittoi uusiksi. Se sai jouluna rajatun valkokangasensi-illan Yhdysvalloissa ja muutamassa muussa maassa, mutta pääasialliseksi levityskanavaksi muodostuivat HBO:n suoratoistopalvelut. Suomessa elokuva saa ensi-iltansa nyt HBO Nordicilla.

Vuoden 2017 Wonder Woman oli yksi ilahduttava tapaus supersankarielokuvien massassa. DC-yhtiön sarjakuvahahmo Ihmenaisesta kertoneessa elokuvassa oli hyvä tunnelma: se oli mukavan kepeä, mutta särmääkin löytyi. Sujuvaa, hyvää viihdettä.

Ei olisi silti kannattanut odottaa jatko-osalta vastaavaa, vaikka ohjaajakin on sama. Wonder Woman 1984 saavuttaa edeltäjänsä viehätyksen vain hetkittäin. Se on sotkuinen ja epätasapainoinen möhkäle. Tuntuu kuin kokonaisuus ei olisi ollut tekijöiden hallinnassa lainkaan.

Ensimmäinen Wonder Woman sijoittui ensimmäisen maailmasodan aikaan, nyt ollaan 1980-luvulla, kuten jatko-osan nimikin kertoo. Ihmenainen eli Diana Prince (Gal Gadot) ei silti ole vanhentunut päivääkään. Hän asuu Washingtonissa, työskentelee Smithsonian-museossa arkeologina ja estelee sen ohessa rikoksia supersankarihahmossaan.

Diana myös haikailee yhä vanhan rakkautensa, edellisessä elokuvassa – eli yli 60 vuotta aiemmin – kuolleen lentäjä-ässä Steve Trevorin perään. Ei oikein sovi siihen itsenäisen ja feministisen naissankarin kuvaan, jollaista Ihmenaisesta yritetään Wonder Woman -elokuvissa luoda.

Museossa työskentelee myös ujo geologi Barbara Minerva (Kristen Wiig). Barbara kadehtii itsevarmaa Dianaa ja tahtoisi tulla hänen kaltaisekseen. Niin käykin, kun museoon tutkittavaksi lähetetty muinainen kivi paljastuu jumalten luomaksi, toiveita toteuttavaksi taikaesineeksi.

Barbara alkaa muuttua rohkeammaksi, tyylitajuisemmaksi ja sosiaalisesti kyvykkäämmäksi – ja fyysisesti yli-inhimillisen vahvaksi. Dianan salainen toive taas kävelee häntä vastaan juhlissa: kuolleista palannut Steve (Chris Pine).

Sitten niljakas öljymiljonääri ja tv-julkkis Max Lord (Pedro Pascal) saa taikakiven käsiinsä ja alkaa käyttää sen voimia maailmanvalloituspuuhiinsa. Toiveiden toteutumisella on myös ikävät seurauksensa, minkä saa moni elokuvan hahmoista huomata.

Elokuvan kiinnostavimmaksi hahmoksi jää Kristen Wiigin taitavasti esittämä Barbara Minerva.­

Ensimmäisen reilun puolen tunnin ajan Wonder Woman 1984 vaikuttaa vielä lupaavalta. Siinä on samaa ilmavan pirteää menoa kuin ykkösosassakin. Siitä eteenpäin elokuva oikeastaan huononee tasaisesti loppua kohden.

Toiveita toteuttavan kiven ympärillä pyörivä juoni on epäselvä ja epäkiinnostava. ”Varo mitä toivot” -teema on ikivanha ja ylikäytetty, noin miljardista sadusta, novellista, tv-sarjan jaksosta ja ties mistä tarinasta tuttu.

Hahmoista osa toimii, osa ei. Gal Gadot on Ihmenaisena karismaattinen, kuten ykkösosassakin. Jotenkin hän jää tässä elokuvassa silti valjuksi. Chris Pinen Steve Trevor on yksinomaan tylsä. Ehkä siksi Steven ja Dianan välillä ei tunnu kipinöivän lainkaan, vaikka kyseessä pitäisi olla kuoleman rajat ylittävä vuosisadan rakkaustarina.

Pedro Pascalin Max Lord taas on kuin lastensadusta, hölmö ja säälittävä ilkimys. Pitäisi supersankarielokuvan pääpahiksessa olla jotain uhkaavaakin.

Parhaasta roolisuorituksesta vastaa Kristen Wiig. Elokuvan alkupuoliskolla hän on kerrassaan mainio sekä nyhverönä että uusista voimistaan nauttivana Barbarana. Mutta sitten Barbara muuttuu ihmisgepardiksi, vähän hämäräksi jäävistä syistä, ja Wiigin taidot hukkuvat höntin maskeerauksen sekä karvapuvun alle.

Kun toimintakohtauksetkaan eivät yhtä vauhdikasta autotakaa-ajoa lukuun ottamatta säväytä, jäljelle jää lähinnä juonen aukkojen ja epäloogisuuksien bongailua.

Miksei kukaan Washingtonissa tunnista Ihmenaista ja Diana Princeä samaksi henkilöksi, vaikkei Diana käytä siviilissä edes silmälaseja Clark Kentin tyyliin? Kuinka Steve osaa tuosta vain lentää modernilla hävittäjällä, vaikka on sitä ennen ohjannut pelkästään ensimmäisen maailmansodan aikaisia lentokoneita? Mikä Max Lordin maailmanvalloitussuunnitelma loppujen lopuksi edes on?

Ei ole suuri menetys, että Wonder Woman 1984:n valkokangaslevitys jäi Suomessa väliin.