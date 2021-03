Shampoot laimennetaan ja lahjapaperitkin säästetään – Suvi Ratisen romaani on täynnä monille suomalaisille tuttuja havaintoja elämästä, jossa tyydytään vähään

Suvi Ratisen romaani tarkentaa sukupolvelta toiselle siirtyvään asenteeseen, jossa tyydytään aina halvimpaan.

Romaani

Suvi Ratinen: Hyvä tarjous. Otava. 284 s.

Kun isoisän isä on elänyt huutolaisena muiden nurkissa pettuleipää nakertaen, siinä voi helposti käydä niin, että vielä 2020-luvulla kyseisen 1920-luvulla vaikuttaneen Huuko Määkkösen perillinen valitsee huoltoaseman vitriinistä kaikkein nahistuneimman alesämpylän. Mikään muu ei tule kuuloonkaan, koska mistään turhastahan ei makseta.

Ne ovat ihan muita, joilla on varaa maksaa – ja jotka kalliimman tuotteen myös ansaitsevat.

Tällainen ajatus­kulku on tuttu neli­kymppiselle Katille, joka on Suvi Ratisen Hyvä tarjous -romaanin pää­henkilö. Hän on juuri päälliköksi ylennetty rauta­kaupan myyjä, uus­perheestä eronnut nainen.

Ensimmäistä kertaa elämässään Kati on tilanteessa, jossa hänelle on luvattu pankista lainaa, mikä on avannut hänelle mahdollisuuden lunastaa itselleen Määkkösten suvun kotitalo Korpikoskella.

Ollaan keskisessä Suomessa, ja Kati on tullut tapaamaan vanhempiaan aikeissaan kertoa talon ostosuunnitelmasta. Vanhemmat ovat päättäneet palata siihen samaan kerrostaloon, josta aikoinaan suvun omakotitaloon muuttivat.

Nämä ihmiset eivät ole tottuneet halajamaan mitään sen kummempaa, vaan tyytymään. Ei ole varaa satuihin ja unelmiin.

”Me väistämme sivuun ja meille kyllä kelpaa se, mitä muilta jää yli, jos jää”, Kati ajattelee.

Kalliita urheiluharrastuksiakaan ei tämän mentaliteetin omaavassa perheessä tarvita – ei lapsille eikä aikuisille. Saman asian voi hoitaa ruumiillisella työllä. Rikkaita halveksitaan, totta kai. Omissa lapsissa ei nähdä potentiaalia, muiden lapsissa kyllä.

Kaikessa säästetään: talo pursuaa matonkuteita, nauhoja, vanhoja lahjapapereita. Säkkeihin pakatut tavaravuoret yltävät kattoon asti. Pesuvedessä kitsastellaan, saunan hyllyt ovat täynnä puteleita, joissa on laimennettuja shampoita ja hoitoaineita.

Tunnistettavien yksityiskohtien avulla Ratinen vie lukijan Katin pään sisään: miten hän aikoo entisöidä vanhan kotitalon, kaivaa esiin sen kauneuden, tuhota maan tasalle vanhan autotallin rötiskön.

Suunnitelmat villitsevät Katin pään ja järkytys on suuri, kun isä ja äiti ovat hänen ja siskon tietämättä ilmoittautuneet Huutokauppakeisari-ohjelmaan realisoimaan omaisuuttaan. Juuri niitä esineitä, jotka Kati olisi halunnut säilyttää: Arabian astiat ja suvun ikivanha Högforsin liesi.

Aika monelle suomalaiselle on tämä maakunnissa oleva entisen kotitalon tyhjennys ja myynti tuttua hommaa. Ratisen havainnot ovat järjestään tuttuja.

Tässä tuttuudessa, yleisyydessä ja tavallisuudessa piilee sekä romaanin vahvuus että heikkous: mikään ei missään vaiheessa pääse yllättämään. Näin on myös juonen kohdalla – se on ennalta arvattava viimeistä käännettä myöten.

Hyväntuulisen, sopivasti yliampuvan ja kepeän romaanin sivuilta löytyy toki syvempää ajattelemisen aihetta. Loppua kohden Kati alkaa ymmärtää, että hän voi joskus suoda huoltoasemalla itselleen tuoreen sämpylän ja kotiin voi ostaa uuden sohvan, joka ei ole peräisin alennusmyynnistä.

Muutos alkaa tiedostamisesta, aina.