Helsingin biennaali piti järjestää ensimmäisen kerran jo viime kesänä. Nyt Vallisaaressa kuitenkin tehdään jo pohjatöitä – tänä vuonna biennaali halutaan lopulta käyntiin.

Maija Tanninen-Mattila kuvattiin Kauppatorin Lyypekinlaiturilla, jolla biennaalipaviljonki on odottanut kävijöitä jo syksystä asti.­

Se tulee sittenkin: vaikka tartuntaluvut eivät näytä tällä hetkellä erityisen hyviltä, aikoo Helsingin kaupungin taidemuseo Ham saada kerran siirretyn Helsinki biennaalin auki kesäkuussa.

”Kaikki kuopivat maata, että pääsisivät Vallisaareen rakentamaan”, sanoo museonjohtaja Maija Tanninen-Mattila biennaaliorganisaatiostaan.

Tällä viikolla päästiin aloittamaan talven väistyttyä. Tulevina viikkoina Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara työstää muun muassa ulkoteosten perustuksia. Osa teoksista valmistuu jo huhtikuussa. Kiireisin kuukausi on kuitenkin toukokuu, jolloin taiteilijat tiimeineen huhkivat saaressa Hamin rakentajien kanssa – jos siis kaikki menee suunnitelmien mukaan.

Hermot ovat olleet koetuksella, Tanninen-Mattila toteaa. Jopa 300 000 kävijää tavoittelevan taidetapahtuman tuottaminen on joka tapauksessa iso palapeli, eikä aikataulujen ja koronarajoitusten muuttuminen helpota sen kokoamista.

Jos pandemia ei olisi iskenyt, biennaali olisi järjestetty viime kesänä ja nyt suunniteltaisiin jo seuraavaa.

Sen sijaan Hamissa mietitään skenaarioita: Voidaanko biennaali avata normaalisti? Voidaanko sitä avata ollenkaan? Voidaanko alkuun avata vain ulkoilmassa koettavat teokset?

Vaikka hetki ei ole uuden biennaalin lanseeraamiselle otollisin, ei Tanninen-Mattila haluaisi lykätä tapahtumaa, jos ei ole aivan pakko. Biennaali on joka toisena vuonna toistuva tapahtuma, ja yhtenä vuotena se on yhdenlainen, toisena toisenlainen.

Tänä vuonna biennaaliin ei ehkä tule toivottua määrää kansainvälisiä taidematkailijoita, mutta kotimaanmatkailusta innostuneet suomalaiset ehkä paikkaavat vajeen.

Toisaalta suuri osa kohderyhmästä tavoitetaan kyllä: ”Uskon et se on aidosti kaupunkilaisten tapahtuma”, Tanninen-Mattila sanoo. ”Sellaiseksi me olemme sitä suunnitelleet.”

Vallisaari sijaitsee 20 minuutin laivamatkan päässä Kauppatorilta, lähellä Suomenlinnaa.­

Tällä hetkellä kolmas vaihtoehto näyttää todennäköisimmältä. Ensin avataan ulkoilmassa, sisätiloja katsotaan sitten myöhemmin.

Noin biennaaliteoksista kolmasosa teoksista on suunniteltu installoitavaksi ulos. Niistä 11 nousee Vallisaareen ja 3 mantereen puolelle. Esimerkiksi Senaatintorilla – jonka jättiterassi siirtyy ensi kesäksi Kasarmitorille – nähdään yhdysvaltalaisen Janet Echelmanin teos. Echelman tunnetaan suurista ja värikkäistä verkkomaisista veistoksista, jotka levittäytyvät ilmaan aukioille ja rakennusten väliin.

Muita ulkoilmateoksia ovat muun muassa saksalaisen Katharina Grossen maalausinstallaatio Vartiosaaressa, japanilaisen Tadashi Kawamatan majakkateos, joka rakennetaan muun muassa saaresta kerätystä puurojusta sekä Laura Könösen kivilohkareista koostuva veistosinstallaatio Ei taivasta rajana.

Könönen harmittelee hiukan sitä, että pandemian vuoksi biennaaliyleisö on vähän vähemmän kansainvälinen kuin mitä se olisi voinut olla.

”Se olisi voinut olla taiteilijalle älyttömän hieno mahdollisuus, mutta ei voi mitään”, hän sanoo.

Laura Könösen kiviveistos nähdään kesällä Vallisaaressa, ja biennaalin jälkeen se jää kaupunkilaisten iloksi mantereelle.­

Toisaalta taiteilijalle biennaalin lykkäyksen tuoma lisäaika teoksen työstämiseen on ollut hyväkin asia. Suurempi versio teoksesta sijoitetaan biennaalin jälkeen julkiseksi veistokseksi Helsingin Jätkäsaareen, joten Könösen ei ole tarvinnut huolehtia tekevänsä turhaa työtä.

Maija Tanninen-Mattila näkee, että biennaalin järjestämisellä tänä kesänä on suurempi symbolinen merkitys.

Moni on elänyt pandemia-arkea koteloituneena kotiinsa. Biennaali tuo pitkän tauon jälkeen mahdollisuuden kokea taidetta, ja vielä Vallisaaressa, missä oma roolinsa on avomerellä, tuulella ja auringolla – tai miksei myös piiskaavalla sateella.

”On jotain mitä odottaa”, hän sanoo.