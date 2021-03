Lakiesitys pyrkii rajaamaan Yleisradion tekstimuotoisen verkkosisällön EU:n valtiontukisääntelyn mukaiseksi.

Yleisradiota koskeva lakiesitys eteni perjantaina asiantuntijoiden kuulemiseen perustuslakivaliokunnassa. HS:n tietojen mukaan oikeusoppineilta saatiin joitakin epäilyjä ja muutoskehotuksia. Kuulemiset jatkuvat myöhemmin.

Sanna Marinin (sd) hallituksen lakiesitys vahvistaisi tekstimuotoisten verkkosisältöjen julkaisun kuuluvan Yleisradion tehtäviin.

Samalla lakiesitys rajoittaisi ”Yleisradion julkaiseman tekstimuotoisen sisällön tukemaan pääosin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviä julkaisuja” kuten tv- ja radiosisältöjä. Tätä rajoitusta väljennetään usein poikkeuksin.

Hallitus katsoo EU-komission virkamiesten kanssa käymiensä epävirallisten keskustelujen jälkeen, että nykymuodossa lakiesitys täyttää EU:n valtiontukisäätelyn ehdot.

Perustuslakivaliokunnan kuultavana ollut emeritusprofessori Olli Mäenpää pohtii HS:lle hallituksen perustelua, jonka mukaan lakiesitys tulee hyväksyä, koska muuten EU-komissio päättäisi lopulta itse, miten Suomen tulee muuttaa lainsäädäntöään.

”Arvioinnissa on siksi keskeistä, onko välttämätöntä ja oikeasuhtaista rajoittaa perusoikeutena turvattua sananvapautta ehdotetulla tavalla EU:n valtiontukisäännösten ja komissiossa vireillä olevan kantelun perusteella”, Mäenpää arvioi.

Yliopistotutkija Riku Neuvonen on suorasanaisempi. Hänen mukaansa lakiesityksellä rajataan Yleisradion ja kansalaisten sananvapautta yhdenvertaisen tiedonsaannin osalta, vaikka perusoikeuden rajoitusedellytykset eivät täyty.

”Yleisradionkin ilmeisen näkemyksen mukaan lakiesitys ei aiheuta suuria muutoksia”, hän myöntää lausunnossaan perustuslakivaliokunnalle.

”Valtiosääntöoikeudellisesti ja periaatteellisesti on kuitenkin olennaista kysymys siitä, että onko perusoikeuksia tarpeen rajoittaa näennäisesti heikoin perustein ilman, että rajoituksilla edes saavutetaan toivottuja vaikutuksia.”

Neuvosta pyydetään myös myöhempään kuulemiseen perustuslakivaliokunnassa. Kuulemisten jälkeen perustuslakivaliokunta valmistaa lausuntonsa ja lakiesitys jatkaa liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Tämä valiokunta on jo saanut täysin vastakkaisia lausuntoja harkittavakseen.

Medialiiton tuorein lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle pitää lakiesitystä liian lepsuna tutuin perustein.

EU-komissiolle kantelun aiheesta jo 2017 tehnyt Medialiitto on Keskisuomalainen oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven johtama media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö. Sen jäseniin lukeutuu muun muassa Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien kustantaja Sanoma Media Finland.

Medialiiton mukaan Yle julkaisee nykyisin ”verkkosanomalehteä”, jonka tekemiseen se käyttää miljoonia euroja vuosittain. Liitto katsoo, että nämä miljoonat ovat alan kilpailua vääristävää laitonta valtiontukea. Tämä tuki heikentää Medialiiton mukaan lehdistön toimintaedellytyksiä ja vaarantaa kansalaisten sananvapautta.

Journalistien edunvalvontajärjestö Journalistiliitto puolestaan katsoi elokuussa lausunnossaan, että ”kaupallisen median toimintaedellytykset turvataan parhaiten tukemalla kaupallista mediaa, ei rajoittamalla ja kurjistamalla julkisen palvelun mediaa”.

Medialiitto esitteli lausunnossa myös tilaamansa selvityksen tilastotietoa.

Ruotsissa yleisradioyhtiö SVT:n julkaisemat tekstimuotoiset sisällöt ovat verkossa lyhyempiä (keskimäärin 226 sanaa artikkelissa) kuin Yleisradiolla (keskimäärin 487 sanaa artikkelissa).

SVT:llä teksti liittyy myös useammin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun (noin 80 prosenttia artikkeleista) kuin Yleisradion tekstimuotoiset sisällöt (noin 30 prosenttia artikkeleista).

Avoimeksi jää johtuvatko erot Ruotsin rajoituksista vai erilaisista toimituskulttuureista.

Medialiiton lausunnon lisäksi liikenne- ja viestintävaliokunta saa tutkijoiden vastakkaisen lausunnon, jonka allekirjoittajia ovat Helsingin yliopiston Jockum Hildén ja Hannu Nieminen sekä Tampereen yliopiston Marko Ala-Fossi ja Ylen hallituksessakin istunut Heikki Hellman.

Heidän mukaansa Yleisradion pitäisi saada toimia lakiesityksen nykymuotoa vapaammin, koska muuten kansalaisten tasavertoinen tiedonsaanti heikentyisi.

Tutkijoiden mukaan Yleisradion verkkouutisten aiheuttamasta haitasta markkinaehtoiselle uutismedialle ei myöskään ole selkeää tutkimukseen perustuvaa näyttöä.

Tunteita herättää myös lakiesityksen valmistelu.

Iltalehden mukaan Yle on osallistunut tiiviisti itseään koskevan lakiesityksen tekemiseen ja osa viesteistä on merkitty salaisiksi. Kyseiset dokumentit olivat kuitenkin tietopyynnöllä saatavissa. Yleisradion ja ministeriön tiivis yhteydenpito oli Iltalehden haastatteleman valtionsääntöasiantuntija Pauli Rautiaisen mielestä osin ”harmaalla alueella” mutta jatkovalmistelussa neuvottelu lausuntovaiheessa saadun tiedon pohjalta on ”sallittua ja jopa suotavaa”.

Se koskee myös liikenne- ja viestintäministeriön tiedusteluja siitä, miten mikäkin lakiesityksen sanamuoto vaikuttaisi sen hallinnonalalla olevan Yleisradion toimintaan.

Voit lukea HS:n yksityiskohtaisemman analyysin lakiesityksen taustoista tämän linkin takaa.

Oikaisu kello 15.08: Korjattu Marko Ala-Fossin nimen oikeinkirjoitus. Jutussa luki alun perin Ala-Forssi.