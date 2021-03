Kotiäidit olivat ensimmäisiä, jotka löysivät yksilökulttuurin nurjan puolen, yksinäisyyden.

Betty Draper laittaa aamupalaa lapsilleen ja hyvästelee hymyillen miehensä, jota odottaa töissä iso ylennys. Betty laittaa pyykkiä koneeseen ja toruu lapsiaan.

Katsojalle näytetään kelloa. Iltapäivään mennessä kaikki kotityöt on ilmeisesti tehty, koska nyt hän vain istuu yksin pöydän ääressä ja tupakoi.

Koronaviruspandemian pitkinä yksinäisinä tunteina minulle läheisiä ihmisiä ovat olleet Betty Draper, Carmela Soprano, Jeanne Dielman ja Mabel Longhetti. He ovat kaikki fiktiivisiä kotiäitejä sarjoista Mad Men ja The Sopranos sekä elokuvista Jeanne Dielman ja A Woman Under The Influence.

Olisi ilmeistä sanoa, että nämä naiset puhuttelevat nyt erityisesti siksi, että kodin seinät alkavat kaatua päälle.

Edie Falco esittää mafiapomon vaimo Carmela Sopranoa sarjassa The Sopranos.­

Kyse on jostain syvemmästä eristäytyneisyyden muodosta, vieraantuneisuudesta, jota pandemia vain kiihdyttää.

Toisen maailmansodan jälkeen syntyi käsite ”vihaiset nuoret miehet”, joka kuvasi sodanjälkeisten sukupolvien päämäärättömyyttä ja katkeruutta maailmassa, jossa perinteiset arvot ovat hajonneet. Tämä maskuliininen uho ja systeemin vastainen aggressio on sittemmin tavattu liittää modernismin kärsivän (mies)taiteilijan myyttiin.

Mutta vielä mitä! Ensimmäisinä yksilökulttuurin varjopuoleen tutustuivat todellisuudessa esikaupunkialueiden tylsistyneet kotiäidit 1950–1960-luvulla. Näin ainakin väittää historioitsija Adam Curtis ylistetyssä uudessa BBC:n dokumenttisarjassa Can’t Get You Out Of My Head, joka kertoo ”modernin maailman emotionaalisen historian”.

Sarja nostaa kunnianhimoisesti tarkastelun kohteeksi abstraktin kokemuksen modernista individualismista ja rakentaa tarinaa siitä, miten olemme päätyneet keskelle polarisaatiota, epävarmuutta ja salaliittoteorioita. Se kertoo demokratian kriisistä sellaisen vallan edessä, joka piiloutuu, oli kyse sitten algoritmeista, medikalisaatiosta, rasismista, finanssikapitalismista tai populismista.

Delphine Seyrig on rutiineihinsa hukkuva kotiäiti Chantal Akermanin klassikkoelokuvassa Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975).­

Riemastuin Curtisin huomiosta kotiäideistä vieraantuneisuuden esikärsijöinä, koska tätä osaa historiasta ei ole kanonisoitu vastaavaksi narratiiviksi kuin vihaisten nuorten miesten. Toki hän perustaa huomionsa toisen aallon feministien ajattelulle, ja voisin olettaa, että etenkin Betty Friedanin työlle.

Kun maailmansotien jälkeen Yhdysvalloissa alettiin myydä unelmia yksilön valinnanvapaudesta, moni kotirouva tunsi olonsa petetyksi. Oli kiiltokuvien ydinperhe, mutta ei luvattua onnellisuutta. ”He löysivät ensimmäisinä individualismin heikkouden: heillä oli vapaus, mutta he olivat yksin”, Curtisin rauhallinen kertojaääni sanoo.

Naiset valittivat epämääräisestä tyhjyyden tunteesta ja ahdistuksesta. Lääkärit olivat neuvottomia. Ratkaisuksi keksittiin Valium. ”Äidin pikku apurista” tuli hitti. Se oli yksi eniten ostetuista lääkkeistä Yhdysvalloissa 1960-luvun lopulta aina 1980-luvulle asti.

Valiumin räjähtävän suosion takana oli yksi mies, joka mullisti koko lääketeollisuuden. Psykiatri Arthur Sackler keksi alkaa myydä lääkkeitä potilaiden sijaan suoraan lääkäreille. Sackler markkinoi Valiumia ”vaarattomana ratkaisuna” naisten ”ylitunteellisuuteen”, siis ahdistukseen, joka johtui ennalta määrätystä roolista perheen tarpeiden tyydyttäjänä.

Jos lääkkeet eivät toimineet, aviomiehellä oli lain suomat valtuudet määrätä vaimonsa pakkohoitoon. Näin käy päähenkilö Mabel Longhettille (Gena Rowlands) John Cassavetesin elokuvassa A Woman Under the Influence (1974). Elokuvan suomenkielinen nimi ”Naisen parhaat vuodet” on surkea muun muassa siitäkin syystä, ettei se pidä sisällään samanlaista katseluohjetta kuin alkuperäinen nimi. Arka ja eksentrinen Mabel musertuu ulkoapäin tulevista vaatimuksista.

Peter Falk ja Gena Rowlands esittävät työväenluokkaista avioparia John Cassavetesin elokuvassa A Woman Under the Influence.­

Ennen kuin rauhoittavat keksittiin, suurin osa lobotomiapotilaista oli naisia: kotirouvia tai kotona asuvia naimattomia tyttäriä. Kotiäitien kärsimys medikalisoitiin, koska sitä ei haluttu nähdä poliittisena ongelmana, joka olisi vaatinut yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamista.

Yksilön vapauden rajat tulivat kotiäideille nopeasti vastaan. Mutta he olivat vain etulinjassa, ”tulevaisuuden laboratorio”, Curtis väittää. Nykyään Sacklerin nimi yhdistetään Valiumin sijaan toiseen lääkkeeseen nimeltä Oxycontin. Sacklerien suku myi sitäkin vaarattomana, mikä on johtanut historiallisen tappavaan opioidikriisiin Yhdysvalloissa.

Jos naisten tunteet taiteen ulkopuolella käsiteltiin hysteriadiagnoosilla, lobotomialla ja Valiumilla, taiteen vastaanotossa ne usein patologisoitiin ja jätettiin ulos universaalista ihmiskäsityksestä.

”Niin minä olen surullinen, surullinen kuin sirkuksen naarasleijona, surullinen kuin siipirikko kotka”, ajattelee päähenkilö Sasha Jansen Jean Rhysin kirjassa Huomenta, keskiyö (suom. Hanna Tarkka). Rhysin suruaan päihteisiin hukuttavat naiset 1920–1930-luvulla jäivät Hemingwayn ja kumppaneiden, niin kutsutun ”kadotetun sukupolven” varjoon.

Kun Sasha Jansen puhuu itsestään siipirikkona ja häkkieläimenä, nämä molemmat yhdistyvät vertauskuvana Mad Menissä, joka esittää naiset ja häkkiin suljetut linnut monesti samoissa kuvissa. He ovat katseen kohteena ja korostetun itsetietoisia asiasta.

Vieraantuneet naishahmot ovat tehneet näyttävän esiinmarssin nykykirjallisuudessa. Ottessa Moshfeghin Vuosi horroksessa -teoksessa päähenkilö on kaikin tavoin etuoikeutettu nainen, joka haluaa vetäytyä maailmasta ja tavoitella synteettistä horrostilaa kemikaaleilla.

Hän on kuin 2000-luvun Sasha Jansen, joka vetää turruttavan pöhnän päälle alkoholilla ja luminolilla. Toki nyt arsenaali on päivitetty: ”Ambien, Rozerem, Ativan, Xanax, tratsodoni, litium. Seroquel, Lunesta. Valium”, päähenkilö luettelee kuola valuen. Hän haluaa tyhjyyden.

Alexa Kleemanin teoksessa You Too Can Have a Body Like Mine (2015) päähenkilö ei tunnista itseään peilistä. Hän oireilee ulkonäköpaineita ja työn merkityksettömyyttä. Teoksen alussa puhutaan jälleen linnuista: ”Näin unta, että olimme lintuja ilman siipiä, mutta vapautin meidät laatikosta.” Tässäkin romaanissa päähenkilö vetäytyy ja valitsee fantasian. Turtuneisuus mieluummin kuin kärsimys.

Tässä vaiheessa huomaan lintuja kaikkialla symboloimassa vapauden mahdollisuuksia modernissa individualismissa. The Sopranos alkaa linnuista. Tony saa paniikkikohtauksen, koska hänen uima-altaansa pikkusorsat oppivat lentämään.

Carmela Sopranon koko henkilötarina liittyy eksistentiaaliseen valintaan: moraaliton tyytyväisyys olosuhteisiin vai olosuhteita vastaan taistelu, vapaus ja kärsimys?

January Jonesin esittämä Betty Draper tarttuu toimeen Mad Menin ensimmäisen kauden jaksossa nimeltä Shoot.­

Mutta kenties kiehtovin lintukohtaus on kuitenkin Mad Menin ensimmäisellä kaudella: Aamun kotitöiden jälkeen Betty Draper vain istuu hiljaa ja tupakoi.

Mutta sitten hän astuu vaaleanpunaisessa huitulaoloasussaan takapihalle ase kädessään. Hän tiirailee sinistä taivasta, jonne on pyrähtänyt kyyhkysiä naapurin lintuharrastajan häkistä.

Tupakka huulilla, täysin ilmeettömänä Betty nostaa aseen ilmaan ja ampuu.