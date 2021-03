Ruotsin prinssi Carl Philipin kirja väittää, että lukivaikeus on supervoima – Tutkijasta äänikirja on täynnä huuhaata ja disinformaatiota: ”Järkyttävää”

Äänikirjassa todistellaan, miten lukivaikeus lisää luovuutta, vaikka tutkija Minna Torpan mukaan tällaisesta ei ole tutkimuksellista näyttöä.

Päämäärä on lisätä ymmärrystä erilaisuudesta.

Storytelin torstaina julkaisemassa kirjassa Lukivaikeus supervoimana luvataan kertoa, millaisia vahvuuksia ja vaikeuksia lukivaikeus aiheuttaa. Siihen on haastateltu asiantuntijoita ja dysleksiasta kärsiviä.

Äänikirja on Ruotsin prinssiparin säätiön ja ruotsalaisen äänikirjapalvelu Storytelin yhteinen tuotanto, mutta tekijäksi on laitettu ruotsalaissäätiö. Prinssi Carl Philipillä on lukivaikeus, ja hän on nostanut aihetta esille puolisonsa kanssa perustaman säätiön kautta.

Säätiö kokosi kirjan tutkimuksellisen pohjan jo Ruotsi-versioon, joka julkaistiin viime syksynä nimellä Älskade dyslexi.

Suomalaisversiota on täydennetty dysleksiaa kokeneiden suomalaisten haastatteluilla.

Kustantaja kertoo, että ”kirjan tuotannossa ovat olleet mukana myös laulaja Robin Packalen ja artistia edustavan Universal Music Finlandin brändikumppanuuksista vastaava tiimi”.

Laulaja Packalen lukee äänikirjan ja avaa sen alussa omia kokemuksiaan lukivaikeuksista, mutta ei ole ole Storytelin mukaan muuten osallistunut sisällöntuotantoon. Hänet haluttiin Storytelin mukaan lukijaksi kirjaan, koska kaivattiin ”valovoimaista henkilöä”, joka on aiemmin puhunut lukivaikeudesta.

Ruotsalaisen version esipuheen luki prinssi Carl Philip, lopun kirjan luki lukivaikeuksista kärsinyt artisti Linda Pira.

Kirjassa selitetään, että joillekin lukivaikeus on kuin ”paras ystävä tai upea lahja”, sillä se auttaa havaitsemaan jotain, mitä lukihäiriöttömät eivät näe.

Dyslektikot voivat esimerkiksi nähdä isossa tietomäärässä kaavoja, kirja väittää.

Brittiläinen näyttelijä Keira Knightley kertoo kirjassa haluavansa rohkaista dysleksialapsia.

”Dyslektikon aivot toimivat eri tavalla kuin muiden. Sen vuoksi dyslektikko myös ajattelee toisella tavalla.”

Näyttelijä Keira Knightley sanoo, että lukivaikeudet saavat aivot ajattelemaan eri tavalla.­

Apulaisprofessori Minna Torppa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokselta luki teoksen läpi HS:n pyynnöstä.

”Kauhistuin”, Torppa sanoo.

”Kirjassa on pitkin poikin väitteitä, joista puuttuu evidenssi.”

Tutkimusväitteitä voi hänestä nimittää disinformaatioksi, vääräksi ja harhaanjohtavaksi tiedoksi.

”Järkyttävää”, Torppa sanoo.

Torppa on psykologian tohtori, joka tutkii muun muassa lukutaidon kehittymiseen liittyviä riskitekijöitä ja oppimisvaikeuksien yhteyttä lasten ja nuorten hyvinvointiin.

”Minä en ymmärrä, mitä hyötyä vääristä tutkimustiedoista on dyslektikoille.”

Prinssin säätiön hyvä päämäärä auttaa lukivaikeudesta kärsiviä pilataan ”mukatieteellä”, Torppa sanoo.

Näyttelijä Knightleynkaan väite ei ole täsmälleen tosi, sanoo Torppa. Lukivaikeuteen kyllä liittyy se, että aivot prosessoivat puheääntä eri tavalla kuin tavallisilla lukijoilla.

”Se ei tarkoita, että aivot toimisivat kokonaisuutena eri lailla, eikä sitä että ajattelu olisi erilaista.”

Kirjassa dyslektikoista puhutaan myös usein yhtenäisenä laumana, vaikka Torpan mukaan tiedetään, ettei se ole totta. Vaikeuden vakavuus vaihtelee yksilöittäin.

Suomalaisnäyttelijä Minka Kuustonen kertoo kirjassa: ”Dysleksia on ehdottomasti voimavara, kunhan kunnioittaa ja vaalii omaa tapaansa oppia ja ratkaista asioita.”

Tämä on Torpasta hyvä näkökulma. Sinnikkyys ja oman oppimistavan ja vahvuuksien löytäminen auttaa pärjäämään lukivaikeuden kanssa. Uudet tavat oppia ja toimia voivat myös osoittautua voimavaraksi monin eri tavoin.

Lukivaikeuksien tunnistaminen koetaan usein helpotuksena, kun saa koetuille vaikeuksille nimen ja selityksen.

”Kun huomaa sen, että tämä on vain yksi piirre minussa, on usein helpompi käsitellä asiaa ja mennä omia vahvuuksia kohti. Lukivaikeudesta ei automaattisesti seuraa tiettyjä vahvuuksia, kuten kirjassa esitetään. Meillä on kaikilla omat vahvuutemme ja heikkoutemme, ja lisäksi ympäristömme vaikuttaa siihen, millaisiksi muovaudumme.”

Prinssi Carl Philipin ja hänen puolisonsa säätiö on julkaissut lukivaikeuksista myös Ruotsissa.­

Kirjan ongelma ei ole yksittäisten dyslektikkojen kokemukset, Torppa sanoo, vaan se, mitä kirjassa väitetään tieteelliseksi tutkituksi tiedoksi. Siinä on hyvin vähän varsinaista lukemisen tutkimusta.

Teoksessa molekyylibiologian professori Gunnar Bjursell selittää, että evoluutio olisi pyyhkinyt dyslektiset piirteet pois, jos ne olisivat hyödyttömiä ihmiselle. Dyslektikko on kirjan mukaan voinut nähdä vaaran ennen muita.

Kirjassa esitetään ilman lähdettä väite, ettei ”ihmislaji olisi kenties edes selvinnyt ilman dyslektikkoja”.

Näkemys evoluutiosta on Torpasta yksi ongelmallisimpia osuuksia. Hänestä on vaikea nähdä, miten lukivaikeudet olisivat voineet sadassa vuodessa vaikuttaa evoluutioon. Väitteet perustuvat virheelliseen oletukseen, että lukemisen vaikeuteen liittyisi automaattisesti joitain ominaisuuksia, joita tarvittiin tuhansia vuosia sitten.

”Savannipuheet ovat ihan huuhaahöpöhöpöä”, Torppa sanoo.

Kirjassa käydään vain nopeasti ja pintapuolisesti läpi, mitä lukeminen itse asiassa on. Kirjassa korostuu näköaistia painottava malli, josta lukivaikeustutkimus lähti liikkeelle. Nykytutkimuksessa lukemisen nähdään perustuvan puhekielen äänteiden ja kirjoitetun kielen yhdistämiseen, johon tarvitaan monia taitoja.

Pitää tunnistaa, että sanat koostuvat äänteistä, Torppa sanoo. Pitää tunnistaa kirjaimet. Pitää oppia yhdistämään kirjaimiin oikeat äänteet. Pitää pystyä yhdistelemään äänteitä ja kirjaimia tavuiksi ja sanoiksi. Pitää liittää sanat ja lauseet niiden merkityksiin. Kaikki nämä prosessit tapahtuvat yhtä aikaa salamannopeasti.

Lukivaikeus tarkoittaa usein sitä, että lukeminen ei automatisoidu.

Lukivaikeus kuitenkaan ei ilmene aina samalla tavalla, vaan vaikeuksia voi olla missä vain eri taidoissa, joita lukemisessa tarvitaan. Vaikeus voidaan myös havaita lapsena, nuorena tai aikuisena.

”Siksi myös koetut vaikeudet ovat erilaisia”, Torppa sanoo.

Laulaja Robin Packalen on äänikirjan lukija.­

Kirjassa ihmiset jaetaan kahteen ryhmään: paikallistiedon ja laajojen kokonaisuuksien hallitsijoihin. Dyslektikot kuuluvat kirjan mukaan jälkimmäiseen.

”Mikä se paikallistieto edes on?” Torppa kysyy.

Hänestä aivotutkimuksellisessa osuudessa mennään metsään siinä, että aivot nähdään yksinkertaisena, kaksiosaisena elimenä.

Dyslektikot ovat kirjan mukaan parempia oikean aivopuoliskon ohjailemissa asioissa. Niitä ovat taiteellinen lahjakkuus, näkömuisti ja hahmon muistaminen. Vasemmalle puolelle jäävät kielet, logiikka ja matematiikka.

Tämä on selittävinään, miksi lukivaikeuden omaavia on paljon keksijöissä, taiteilijoissa ja yrittäjissä. Kirjassa mainitaan esimerkiksi yrittäjä-poliitikko Hjallis Harkimo ja laulaja Arttu Wiskari.

Yhdysvaltalainen tutkijapariskunta Brock ja Fernette Eide nostetaan lukivaikeuden ja oppimisen variaatioiden asiantuntijoiksi. He ovat kirjoittaneet teoksen The Advantage of Dyslexia (Lukivaikeuden edut, 2011).

Heidän mallissaan dyslektikon vahvuudet on jaettu neljään lajiin: kolmiulotteisten esineiden näkemiseen, kokonaisuuksien hahmotuskykyyn, kertomukselliseen muistamiseen ja jatkumoiden ymmärtämiseen.

Näiden kykyjen takia dysleksikkoja on kirjan mukaan runsaasti esimerkiksi arkkitehteina.

Dyslektikot eivät ole lahjakkaampia, mutta he ovat muita luovempia, kirja kertoo. He ovat hyviä kertomaan tarinoita ja ennakoimaan tapahtumia.

Minna Torpasta Lukivaikeus supervoimana perustuu sitkeälle myytille siitä, että lukivaikeudet liittyvät erityisesti luovuuteen.

Torpasta lukivaikeus ei estä luovuutta, mutta lukivaikeudesta ei myöskään automaattisesti seuraa luovuutta.

Hänestä on myös huomattava, että lukivaikeus ei liity ongelmiin älykkyydessä, mutta lukivaikeuteen liittyy usein myös kielellistä, matematiikan ja suunnittelun vaikeutta.

Tutkija Minna Torppa­

”Se on oikea olemassa oleva asia ja se on oikeasti raskasta”, Torppa sanoo.

Kirja kertoo päämääräkseen, ettei lukivaikeus olisi tulevaisuudessa toimintahäiriö vaan yksi ”taipumus muiden joukossa”. Nyt se on neuropsykologinen häiriö kuten adhd tai autismi.

Tällainen päämäärä on Torpasta erikoinen johtopäätös, koska kirjassa viitataan toistuvasti eroihin aivoissa. Neuropsykologinen vaikeus tarkoittaa sitä, että vaikeudet liittyvät aivoihin, esimerkiksi aivojen erilaiseen tiedon prosessointiin.

Neuropsykologisten vaikeuksien tunnistaminen on tärkeää, jotta ihmiset voivat hakea apua ongelmiinsa.

Eräs kirjaan haastateltu yritysjohtaja sanoo:

”Viidentoista vuoden kuluttua kaikki haluavat lukivaikeuden tai adhd:n. Ihmiset tajuavat, että se on supervoima, ja silloin siitä tulee yhtäkkiä muotia. Meidän aikamme tulee vielä.”

Tällainen ajattelu saattaa nostaa turhia toiveita. Torpasta lukivaikeuksien merkitys ei ole vähenemässä. Tekstipainotteisuus tuskin häviää maailmasta viidessätoista vuodessa.

Lukivaikeus supervoimana -äänikirjan kansi.­

Oikeaa, tutkittuakin tietoa on saatavilla. Minna Torppa suosittelee tutustumaan oppimisvaikeuksiin keskittyvän Niilo Mäki -instituutin tuottamaan materiaaliin.

Instituutti on julkaissut muun muassa podcast-sarjan oppimisvaikeuksista.

Kolmannessa osassa kerrotaan, miten saa lukivaikeuksista kärsivän lapsen innostumaan lukemisesta.

Prinssi Carl Philip on tehnyt suomalaisille tervehdysvideon. Hän puhuu syistä, miksi äänikirja on julkaistu. Tarkoitus on häivyttää leimaa lukivaikeuden ympäriltä ja vahvistaa lasten uskoa itseensä.

Prinssi toistaa kirjassa kuullut väitteet siitä, että lukivaikeus voi aiheuttaa luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia.

”Dysleksia voi olla supervoimasi”, hän sanoo englanniksi.

”Kiitos paljon”, hän sanoo suomeksi.

Katso tästä prinssi Carl Philipin tervehdysvideo suomalaisille: