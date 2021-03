Parasta Jacques Brelin henkilökuvassa on legendaarinen laulaja itse

Philip Kohlyn dokumentti esittelee laulaja-lauluntekijä Jacques Brelin hienosti eri rooleissaan.

Laulaja-lauluntekijä Jacques Brelin maine ei ole juuri haihtunut vuosikymmenten aikana, joten perusteellinen dokumentti hänen elämästään ja urastaan on paikallaan. Philippe Kohlyn ohjaus on vuodelta 2017.

Mukana ei ole lainkaan haastateltavia, vaan liki kaksituntinen paketti on koottu pelkästään arkistoaineistosta, jota on höystetty piirroskuvituksella. Kertojanääni on ranskalaiseen tyyliin liiankin runollinen ja dramaattinen, mutta Brelin karismaa se ei pääse häiritsemään.

Belgialaissyntyinen Brel (1929–1978) oli ylittämättömän taitava sekä sanoittajana, säveltäjänäkin että tulkitsijana. Hän suhtautui taiteilijuuteensa kuin käsityöläinen, joka paneutuu pikkutarkasti kaikkeen tekemiseensä. Dokumentti esittelee hänet hienosti eri rooleissaan.

Vaikuttavin hän on tietenkin aina lavalla, jonne hän nousi joka kerta kuin taisteluun. Hän ajoi itsensä euforiseen tilaan ja ui hiessä. Dokumentissa mennään myös lavan taakse, eufo­rian jälkeiseen tilaan.

Itse laulutkin noudattivat usein samaa draaman kaarta sivistyneestä pienieleisyydestä lähes hysteriaan. Brelillä oli tapana ironisoida ankarasti kaikkea pikkuporvarillisuutta, koko ruumiillaan.

Brelistä tuli suuri tähti, ja hänen kuolemansa aiheutti ranskankielisessä Euroopassa maansurun. Dokumentti seuraa yksityiselämääkin, mutta keskittyy uran huippuhetkiin. Niihin kuuluvat myös parhaat esitykset ja laulut, kuten ensimmäinen hitti Quand on n’a que l’amour, monesti versioitu Amsterdam ja riipaisevan ilkeä Les vieux.

