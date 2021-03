Suomen hauskin mies -elokuva onnistuu yhdistämään huumorin ja keskitysleirielämän. Se ei ole ainoa.

Punavankien on valmistettava hauska näytelmä, muutoin he kuolevat. Näin kulkee juoni Heikki Kujanpään mustassa kome­diassa Suomen hauskin mies (2018). Se ei suinkaan ole ensimmäinen elokuva, joka onnistuu yhdistämään huumorin ja keskitysleirielämän.

Hirtehisyys oli läsnä jo Billy Wilderin veijarikomediassa Vankileiri 17 (1953), joka kertoi amerikkalaisista sotavangeista. Koskettavin leirikomedia lienee puolestaan Roberto Benignin Kaunis elämä (1997). Siinä juutalais­isä yrittää salata pieneltä pojal­taan keskitysleirin todellisuu­den.

Harvinaisin tapaus on sen sijaan Jerry Lewisin The Day the Clown Cried (1972), joka kertoo keskitysleirille päätyvästä klovnista. Tuotokseensa pettynyt tekijä kielsi elokuvan esittämisen. Surumielisen komedian sivuroolissa olisi nähty Åke Lindman.

